O preço ao vivo de StatiCKy hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de $STATICKY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de $STATICKY facilmente na MEXC agora.

Preço de StatiCKy ($STATICKY)

Preço em tempo real de 1 $STATICKY para USD

--
----
0.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de StatiCKy ($STATICKY)
Última atualização da página: 2025-10-25 18:13:59 (UTC+8)

Informações de preço de StatiCKy ($STATICKY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.68%

-2.68%

O preço em tempo real de StatiCKy ($STATICKY) é --. Nas últimas 24 horas, $STATICKY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $STATICKY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, $STATICKY variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -2.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de StatiCKy ($STATICKY)

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

--
----

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,269.235328
999,998,269.235328 999,998,269.235328

A capitalização de mercado atual de StatiCKy é $ 4.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $STATICKY é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998269.235328. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.74K.

Histórico de preços de StatiCKy ($STATICKY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de StatiCKy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de StatiCKy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de StatiCKy em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de StatiCKy em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é StatiCKy ($STATICKY)

I’m Rodrigo, 38 years old from Chile.

I’ve been playing online poker professionally for 15+ years, I’ve also traveled the world playing live cash games.

Beyond poker, I’m passionate about the $gib coin on Solana and about building a strong community around it.

Now on top of everything I do daily for $gib I want to contribute to $gib with my own coin, which will be created this week.

Project Objective:

The goal is to create an alliance between Pump and Bonk, showing full transparency to the community.

70% of the fees → support & promote $gib

20% of the fees → support my own coin, to generate more volume, more fees for $gib & activity

10% of the fees → content creation, web dev & related expenses

0% for me

We’ll be streaming daily on Pump playing poker, doing surprise giveaways, and more. Get ready, incredible details coming soon

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de StatiCKy ($STATICKY)

Site oficial

Previsão de preço do StatiCKy (em USD)

Quanto valerá StatiCKy ($STATICKY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em StatiCKy ($STATICKY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para StatiCKy.

Confira a previsão de preço de StatiCKy agora!

$STATICKY para moedas locais

Tokenomics de StatiCKy ($STATICKY)

Compreender a tokenomics de StatiCKy ($STATICKY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token $STATICKY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre StatiCKy ($STATICKY)

Quanto vale hoje o StatiCKy ($STATICKY)?
O preço ao vivo de $STATICKY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de $STATICKY para USD?
O preço atual de $STATICKY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de StatiCKy?
A capitalização de mercado de $STATICKY é $ 4.74K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de $STATICKY?
O fornecimento circulante de $STATICKY é de 1000.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de $STATICKY?
$STATICKY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de $STATICKY?
$STATICKY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de $STATICKY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para $STATICKY é -- USD.
$STATICKY vai subir ainda este ano?
$STATICKY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do $STATICKY para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

