Tokenomics de Runnit (RUNNIT)
Tokenomics e análise de preços de Runnit (RUNNIT)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Runnit (RUNNIT), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Runnit (RUNNIT)
Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players!
Tokenomics de Runnit (RUNNIT): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Runnit (RUNNIT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens RUNNIT que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RUNNIT podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do RUNNIT, explore o preço em tempo real do token RUNNIT!
