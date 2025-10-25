O que é Reply (REPLY)

Reply is a social finance (SocialFi) primitive built as a mini-app on the Farcaster protocol. Its primary purpose is to solve the problem of signal versus noise in direct messaging on open social networks. The application introduces an onchain, peer-to-peer economic layer to communication, allowing users to send prioritized, paid messages to high-demand individuals such as builders, creators, and thought leaders. This creates a high-signal inbox for receivers and a guaranteed way for senders to have their important messages seen. Reply is a social finance (SocialFi) primitive built as a mini-app on the Farcaster protocol. Its primary purpose is to solve the problem of signal versus noise in direct messaging on open social networks. The application introduces an onchain, peer-to-peer economic layer to communication, allowing users to send prioritized, paid messages to high-demand individuals such as builders, creators, and thought leaders. This creates a high-signal inbox for receivers and a guaranteed way for senders to have their important messages seen.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Reply (REPLY) Site oficial

Previsão de preço do Reply (em USD)

Quanto valerá Reply (REPLY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Reply (REPLY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Reply.

Confira a previsão de preço de Reply agora!

REPLY para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Reply (REPLY)

Compreender a tokenomics de Reply (REPLY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token REPLY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Reply (REPLY) Quanto vale hoje o Reply (REPLY)? O preço ao vivo de REPLY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de REPLY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de REPLY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Reply? A capitalização de mercado de REPLY é $ 70.22K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de REPLY? O fornecimento circulante de REPLY é de 96.68B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de REPLY? REPLY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de REPLY? REPLY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de REPLY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para REPLY é -- USD . REPLY vai subir ainda este ano? REPLY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do REPLY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Reply (REPLY)