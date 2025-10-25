O preço ao vivo de Qace Dynamics hoje é 0.02173023 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de QACE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de QACE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Qace Dynamics hoje é 0.02173023 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de QACE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de QACE facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 QACE para USD

$0.02173023
$0.02173023$0.02173023
-0.70%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Qace Dynamics (QACE)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:27:23 (UTC+8)

Informações de preço de Qace Dynamics (QACE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.02084105
$ 0.02084105$ 0.02084105
Mínimo 24h
$ 0.02192995
$ 0.02192995$ 0.02192995
Máximo 24h

$ 0.02084105
$ 0.02084105$ 0.02084105

$ 0.02192995
$ 0.02192995$ 0.02192995

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01632904
$ 0.01632904$ 0.01632904

+0.27%

-0.67%

+0.72%

+0.72%

O preço em tempo real de Qace Dynamics (QACE) é $0.02173023. Nas últimas 24 horas, QACE foi negociado entre a mínima de $ 0.02084105 e a máxima de $ 0.02192995, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QACE é $ 0.056435, enquanto o mais baixo é $ 0.01632904.

Em termos de desempenho de curto prazo, QACE variou +0.27% na última hora, -0.67% nas últimas 24 horas e +0.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Qace Dynamics (QACE)

$ 21.71M
$ 21.71M$ 21.71M

--
----

$ 21.71M
$ 21.71M$ 21.71M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Qace Dynamics é $ 21.71M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QACE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.71M.

Histórico de preços de Qace Dynamics (QACE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Qace Dynamics em USD foi de $ -0.00014731789712123.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Qace Dynamics em USD foi de $ -0.0021122131.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Qace Dynamics em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Qace Dynamics em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00014731789712123-0.67%
30 dias$ -0.0021122131-9.72%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

Recurso de Qace Dynamics (QACE)

Site oficial

Previsão de preço do Qace Dynamics (em USD)

Quanto valerá Qace Dynamics (QACE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Qace Dynamics (QACE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Qace Dynamics.

Confira a previsão de preço de Qace Dynamics agora!

QACE para moedas locais

Tokenomics de Qace Dynamics (QACE)

Compreender a tokenomics de Qace Dynamics (QACE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token QACE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Qace Dynamics (QACE)

Quanto vale hoje o Qace Dynamics (QACE)?
O preço ao vivo de QACE em USD é 0.02173023 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de QACE para USD?
O preço atual de QACE para USD é $ 0.02173023. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Qace Dynamics?
A capitalização de mercado de QACE é $ 21.71M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de QACE?
O fornecimento circulante de QACE é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de QACE?
QACE atingiu um preço máximo histórico de 0.056435 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de QACE?
QACE atingiu um preço minímo histórico de 0.01632904 USD.
Qual é o volume de negociação de QACE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para QACE é -- USD.
QACE vai subir ainda este ano?
QACE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do QACE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 15:27:23 (UTC+8)

