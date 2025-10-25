O preço ao vivo de Giggle Fund hoje é 248 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GIGGLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GIGGLE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Giggle Fund hoje é 248 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GIGGLE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GIGGLE facilmente na MEXC agora.

Mais sobre GIGGLE

Informações sobre preços de GIGGLE

Site oficial do GIGGLE

Tokenomics de GIGGLE

Previsão de preço de GIGGLE

Histórico de preço de GIGGLE

Guia de compra de GIGGLE

Conversor de GIGGLE para moeda Fiat

Spot GIGGLE

Futuros USDT-M de GIGGLE

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Giggle Fund

Cotação Giggle Fund (GIGGLE)

Preço em tempo real de 1 GIGGLE para USD

$246.6
$246.6$246.6
+172.36%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Giggle Fund (GIGGLE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:24:49 (UTC+8)

Informações de preço de Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 85.1
$ 85.1$ 85.1
Mínimo 24h
$ 287.4
$ 287.4$ 287.4
Máximo 24h

$ 85.1
$ 85.1$ 85.1

$ 287.4
$ 287.4$ 287.4

$ 165.8614573474986
$ 165.8614573474986$ 165.8614573474986

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

-4.21%

+172.36%

+117.54%

+117.54%

O preço em tempo real de Giggle Fund (GIGGLE) é $ 248. Nas últimas 24 horas, GIGGLE foi negociado entre a mínima de $ 85.1 e a máxima de $ 287.4, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GIGGLE é $ 165.8614573474986, enquanto o mais baixo é $ 0.002154581463322289.

Em termos de desempenho de curto prazo, GIGGLE variou -4.21% na última hora, +172.36% nas últimas 24 horas e +117.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Giggle Fund (GIGGLE)

No.356

$ 248.00M
$ 248.00M$ 248.00M

$ 13.15M
$ 13.15M$ 13.15M

$ 248.00M
$ 248.00M$ 248.00M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de Giggle Fund é $ 248.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.15M. A oferta em circulação de GIGGLE é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 248.00M.

Histórico de preços de Giggle Fund (GIGGLE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Giggle Fund para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +156.0581+172.36%
30 dias$ +232.1+1,459.74%
60 dias$ +233+1,553.33%
90 dias$ +233+1,553.33%
Variação de preço de Giggle Fund hoje

Hoje, GIGGLE registrou uma variação de $ +156.0581 (+172.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Giggle Fund

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +232.1 (+1,459.74%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Giggle Fund

Expandindo a visualização para 60 dias, GIGGLE teve uma variação de $ +233 (+1,553.33%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Giggle Fund

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +233 (+1,553.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Giggle Fund (GIGGLE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Giggle Fund.

O que é Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE é um memecoin que combina "caridade + educação", utilizando um mecanismo de taxa-doação e a narrativa da Giggle Academy para construir uma marca de "fazer o bem através de memes".

Giggle Fund está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Giggle Fund de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GIGGLE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Giggle Fund em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Giggle Fund tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Giggle Fund (em USD)

Quanto valerá Giggle Fund (GIGGLE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Giggle Fund (GIGGLE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Giggle Fund.

Confira a previsão de preço de Giggle Fund agora!

Tokenomics de Giggle Fund (GIGGLE)

Compreender a tokenomics de Giggle Fund (GIGGLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GIGGLE agora!

Como comprar Giggle Fund (GIGGLE)

Quer saber como comprar Giggle Fund? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Giggle Fund facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GIGGLE para moedas locais

1 Giggle Fund (GIGGLE) para VND
6,526,120
1 Giggle Fund (GIGGLE) para AUD
A$379.44
1 Giggle Fund (GIGGLE) para GBP
186
1 Giggle Fund (GIGGLE) para EUR
213.28
1 Giggle Fund (GIGGLE) para USD
$248
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MYR
RM1,046.56
1 Giggle Fund (GIGGLE) para TRY
10,401.12
1 Giggle Fund (GIGGLE) para JPY
¥37,696
1 Giggle Fund (GIGGLE) para ARS
ARS$369,596.88
1 Giggle Fund (GIGGLE) para RUB
19,743.28
1 Giggle Fund (GIGGLE) para INR
21,776.88
1 Giggle Fund (GIGGLE) para IDR
Rp4,133,331.68
1 Giggle Fund (GIGGLE) para PHP
14,570
1 Giggle Fund (GIGGLE) para EGP
￡E.11,807.28
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BRL
R$1,334.24
1 Giggle Fund (GIGGLE) para CAD
C$347.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BDT
30,305.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) para NGN
362,042.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) para COP
$961,238.08
1 Giggle Fund (GIGGLE) para ZAR
R.4,280.48
1 Giggle Fund (GIGGLE) para UAH
10,363.92
1 Giggle Fund (GIGGLE) para TZS
T.Sh.616,914.88
1 Giggle Fund (GIGGLE) para VES
Bs52,576
1 Giggle Fund (GIGGLE) para CLP
$233,368
1 Giggle Fund (GIGGLE) para PKR
Rs69,680.56
1 Giggle Fund (GIGGLE) para KZT
133,548
1 Giggle Fund (GIGGLE) para THB
฿8,097.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) para TWD
NT$7,648.32
1 Giggle Fund (GIGGLE) para AED
د.إ910.16
1 Giggle Fund (GIGGLE) para CHF
Fr195.92
1 Giggle Fund (GIGGLE) para HKD
HK$1,924.48
1 Giggle Fund (GIGGLE) para AMD
֏94,981.52
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MAD
.د.م2,286.56
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MXN
$4,575.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) para SAR
ريال930
1 Giggle Fund (GIGGLE) para ETB
Br37,450.48
1 Giggle Fund (GIGGLE) para KES
KSh32,039.12
1 Giggle Fund (GIGGLE) para JOD
د.أ175.832
1 Giggle Fund (GIGGLE) para PLN
905.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) para RON
лв1,083.76
1 Giggle Fund (GIGGLE) para SEK
kr2,331.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BGN
лв416.64
1 Giggle Fund (GIGGLE) para HUF
Ft83,191.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) para CZK
5,185.68
1 Giggle Fund (GIGGLE) para KWD
د.ك75.888
1 Giggle Fund (GIGGLE) para ILS
813.44
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BOB
Bs1,711.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) para AZN
421.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) para TJS
SM2,289.04
1 Giggle Fund (GIGGLE) para GEL
672.08
1 Giggle Fund (GIGGLE) para AOA
Kz227,522.64
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BHD
.د.ب93.248
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BMD
$248
1 Giggle Fund (GIGGLE) para DKK
kr1,592.16
1 Giggle Fund (GIGGLE) para HNL
L6,482.72
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MUR
11,291.44
1 Giggle Fund (GIGGLE) para NAD
$4,280.48
1 Giggle Fund (GIGGLE) para NOK
kr2,482.48
1 Giggle Fund (GIGGLE) para NZD
$429.04
1 Giggle Fund (GIGGLE) para PAB
B/.248
1 Giggle Fund (GIGGLE) para PGK
K1,044.08
1 Giggle Fund (GIGGLE) para QAR
ر.ق902.72
1 Giggle Fund (GIGGLE) para RSD
дин.25,033.12
1 Giggle Fund (GIGGLE) para UZS
soʻm3,024,389.76
1 Giggle Fund (GIGGLE) para ALL
L20,584
1 Giggle Fund (GIGGLE) para ANG
ƒ443.92
1 Giggle Fund (GIGGLE) para AWG
ƒ443.92
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BBD
$496
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BAM
KM416.64
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BIF
Fr731,352
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BND
$319.92
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BSD
$248
1 Giggle Fund (GIGGLE) para JMD
$39,766.8
1 Giggle Fund (GIGGLE) para KHR
999,998
1 Giggle Fund (GIGGLE) para KMF
Fr105,152
1 Giggle Fund (GIGGLE) para LAK
5,391,304.24
1 Giggle Fund (GIGGLE) para LKR
රු75,310.16
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MDL
L4,213.52
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MGA
Ar1,122,170.24
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MOP
P1,984
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MVR
3,794.4
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MWK
MK430,555.28
1 Giggle Fund (GIGGLE) para MZN
MT15,847.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) para NPR
रु34,816.72
1 Giggle Fund (GIGGLE) para PYG
1,758,816
1 Giggle Fund (GIGGLE) para RWF
Fr359,352
1 Giggle Fund (GIGGLE) para SBD
$2,038.56
1 Giggle Fund (GIGGLE) para SCR
3,467.04
1 Giggle Fund (GIGGLE) para SRD
$9,843.12
1 Giggle Fund (GIGGLE) para SVC
$2,167.52
1 Giggle Fund (GIGGLE) para SZL
L4,287.92
1 Giggle Fund (GIGGLE) para TMT
m870.48
1 Giggle Fund (GIGGLE) para TND
د.ت726.888
1 Giggle Fund (GIGGLE) para TTD
$1,681.44
1 Giggle Fund (GIGGLE) para UGX
Sh864,032
1 Giggle Fund (GIGGLE) para XAF
Fr139,872
1 Giggle Fund (GIGGLE) para XCD
$669.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) para XOF
Fr139,872
1 Giggle Fund (GIGGLE) para XPF
Fr25,296
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BWP
P3,538.96
1 Giggle Fund (GIGGLE) para BZD
$498.48
1 Giggle Fund (GIGGLE) para CVE
$23,619.52
1 Giggle Fund (GIGGLE) para DJF
Fr43,896
1 Giggle Fund (GIGGLE) para DOP
$15,792.64
1 Giggle Fund (GIGGLE) para DZD
د.ج32,282.16
1 Giggle Fund (GIGGLE) para FJD
$562.96
1 Giggle Fund (GIGGLE) para GNF
Fr2,156,360
1 Giggle Fund (GIGGLE) para GTQ
Q1,897.2
1 Giggle Fund (GIGGLE) para GYD
$51,881.6
1 Giggle Fund (GIGGLE) para ISK
kr30,504

Recurso Giggle Fund

Para uma compreensão mais aprofundada de Giggle Fund, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Giggle Fund
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Giggle Fund

Quanto vale hoje o Giggle Fund (GIGGLE)?
O preço ao vivo de GIGGLE em USD é 248 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GIGGLE para USD?
O preço atual de GIGGLE para USD é $ 248. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Giggle Fund?
A capitalização de mercado de GIGGLE é $ 248.00M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GIGGLE?
O fornecimento circulante de GIGGLE é de 1.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GIGGLE?
GIGGLE atingiu um preço máximo histórico de 165.8614573474986 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GIGGLE?
GIGGLE atingiu um preço minímo histórico de 0.002154581463322289 USD.
Qual é o volume de negociação de GIGGLE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GIGGLE é $ 13.15M USD.
GIGGLE vai subir ainda este ano?
GIGGLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GIGGLE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:24:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Giggle Fund (GIGGLE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de GIGGLE para USD

Montante

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 248 USD

Negocie GIGGLE

GIGGLE/USDT
$246.6
$246.6$246.6
+171.28%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,183.42
$111,183.42$111,183.42

+1.03%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,924.18
$3,924.18$3,924.18

+0.90%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05453
$0.05453$0.05453

+50.63%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.05
$194.05$194.05

+2.42%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.0486
$10.0486$10.0486

-48.38%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,924.18
$3,924.18$3,924.18

+0.90%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,183.42
$111,183.42$111,183.42

+1.03%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.05
$194.05$194.05

+2.42%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5604
$2.5604$2.5604

+3.25%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19856
$0.19856$0.19856

+1.86%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004000
$0.0000000000000000004000$0.0000000000000000004000

+1,701.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0007000
$0.0007000$0.0007000

+870.87%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3779
$0.3779$0.3779

+277.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$246.60
$246.60$246.60

+172.36%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2561
$0.2561$0.2561

+156.10%