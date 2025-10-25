O que é Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE é um memecoin que combina "caridade + educação", utilizando um mecanismo de taxa-doação e a narrativa da Giggle Academy para construir uma marca de "fazer o bem através de memes". GIGGLE é um memecoin que combina "caridade + educação", utilizando um mecanismo de taxa-doação e a narrativa da Giggle Academy para construir uma marca de "fazer o bem através de memes".

Previsão de preço do Giggle Fund (em USD)

Quanto valerá Giggle Fund (GIGGLE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Giggle Fund (GIGGLE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Giggle Fund.

Tokenomics de Giggle Fund (GIGGLE)

Compreender a tokenomics de Giggle Fund (GIGGLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GIGGLE agora!

Como comprar Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE para moedas locais

Recurso Giggle Fund

Para uma compreensão mais aprofundada de Giggle Fund, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Giggle Fund Quanto vale hoje o Giggle Fund (GIGGLE)? O preço ao vivo de GIGGLE em USD é 248 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GIGGLE para USD? $ 248 . Confira o O preço atual de GIGGLE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Giggle Fund? A capitalização de mercado de GIGGLE é $ 248.00M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GIGGLE? O fornecimento circulante de GIGGLE é de 1.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GIGGLE? GIGGLE atingiu um preço máximo histórico de 165.8614573474986 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GIGGLE? GIGGLE atingiu um preço minímo histórico de 0.002154581463322289 USD . Qual é o volume de negociação de GIGGLE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GIGGLE é $ 13.15M USD . GIGGLE vai subir ainda este ano? GIGGLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GIGGLE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Giggle Fund (GIGGLE)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

