Tokenomics de OnlyBruvs (BRUVS)
Tokenomics e análise de preços de OnlyBruvs (BRUVS)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de OnlyBruvs (BRUVS), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre OnlyBruvs (BRUVS)
HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout “HODL” into their phone. The louder the shout, the more time they get. It’s a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture.
The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers.
Tokenomics de OnlyBruvs (BRUVS): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de OnlyBruvs (BRUVS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BRUVS que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BRUVS podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do BRUVS, explore o preço em tempo real do token BRUVS!
Previsão de preço de BRUVS
Quer saber para onde o BRUVS pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BRUVS combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"