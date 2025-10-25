O que é OnlyBruvs (BRUVS)

HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout “HODL” into their phone. The louder the shout, the more time they get. It’s a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture. The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers. HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout “HODL” into their phone. The louder the shout, the more time they get. It’s a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture. The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de OnlyBruvs (BRUVS) Site oficial

Previsão de preço do OnlyBruvs (em USD)

Quanto valerá OnlyBruvs (BRUVS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OnlyBruvs (BRUVS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OnlyBruvs.

Confira a previsão de preço de OnlyBruvs agora!

BRUVS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de OnlyBruvs (BRUVS)

Compreender a tokenomics de OnlyBruvs (BRUVS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BRUVS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre OnlyBruvs (BRUVS) Quanto vale hoje o OnlyBruvs (BRUVS)? O preço ao vivo de BRUVS em USD é 0.00002389 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BRUVS para USD? $ 0.00002389 . Confira o O preço atual de BRUVS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de OnlyBruvs? A capitalização de mercado de BRUVS é $ 23.89K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BRUVS? O fornecimento circulante de BRUVS é de 999.95M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BRUVS? BRUVS atingiu um preço máximo histórico de 0.00091545 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BRUVS? BRUVS atingiu um preço minímo histórico de 0.00002177 USD . Qual é o volume de negociação de BRUVS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BRUVS é -- USD . BRUVS vai subir ainda este ano? BRUVS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BRUVS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o OnlyBruvs (BRUVS)