O que é Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market. Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Omnipair (OMFG) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Omnipair (em USD)

Quanto valerá Omnipair (OMFG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Omnipair (OMFG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Omnipair.

Confira a previsão de preço de Omnipair agora!

OMFG para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Omnipair (OMFG)

Compreender a tokenomics de Omnipair (OMFG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OMFG agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Omnipair (OMFG) Quanto vale hoje o Omnipair (OMFG)? O preço ao vivo de OMFG em USD é 0.688268 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OMFG para USD? $ 0.688268 . Confira o O preço atual de OMFG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Omnipair? A capitalização de mercado de OMFG é $ 8.16M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OMFG? O fornecimento circulante de OMFG é de 12.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OMFG? OMFG atingiu um preço máximo histórico de 1.86 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OMFG? OMFG atingiu um preço minímo histórico de 0.335642 USD . Qual é o volume de negociação de OMFG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OMFG é -- USD . OMFG vai subir ainda este ano? OMFG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OMFG para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Omnipair (OMFG)