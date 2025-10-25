O preço ao vivo de UCN hoje é 1395.48 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de UCN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de UCN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de UCN hoje é 1395.48 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de UCN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de UCN facilmente na MEXC agora.

Cotação UCN (UCN)

Preço em tempo real de 1 UCN para USD

$1,395.49
+0.04%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de UCN (UCN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:01:49 (UTC+8)

Informações de preço de UCN (UCN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1,380.5
Mínimo 24h
$ 1,395.64
Máximo 24h

$ 1,380.5
$ 1,395.64
--
--
+0.01%

+0.04%

+2.34%

+2.34%

O preço em tempo real de UCN (UCN) é $ 1,395.48. Nas últimas 24 horas, UCN foi negociado entre a mínima de $ 1,380.5 e a máxima de $ 1,395.64, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UCN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, UCN variou +0.01% na última hora, +0.04% nas últimas 24 horas e +2.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UCN (UCN)

--
$ 4.95M
$ 139.55M
--
100,000
UCHAIN

A capitalização de mercado atual de UCN é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.95M. A oferta em circulação de UCN é --, com um fornecimento total de 100000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 139.55M.

Histórico de preços de UCN (UCN) em USD

Acompanhe as variações de preço de UCN para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.558+0.04%
30 dias$ +795.48+132.58%
60 dias$ +795.48+132.58%
90 dias$ +795.48+132.58%
Variação de preço de UCN hoje

Hoje, UCN registrou uma variação de $ +0.558 (+0.04%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de UCN

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +795.48 (+132.58%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de UCN

Expandindo a visualização para 60 dias, UCN teve uma variação de $ +795.48 (+132.58%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de UCN

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +795.48 (+132.58%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de UCN (UCN)!

Confira agora a página de histórico de preço do UCN.

O que é UCN (UCN)

UCHAIN é um poderoso ecossistema de criptomoedas centrado na moeda UCN. Nosso ecossistema une uma variedade de produtos inovadores: carteiras cripto modernas, um cartão de débito cripto exclusivo, seus próprios marketplaces e muito mais. A missão da Uchain é criar um produto de criptomoeda impecável para transformar a forma como as pessoas interagem com criptomoedas em todo o mundo e oferecer a elas pagamentos instantâneos em cripto além das fronteiras.

UCN está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em UCN de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de UCN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre UCN em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de UCN tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do UCN (em USD)

Quanto valerá UCN (UCN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em UCN (UCN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para UCN.

Confira a previsão de preço de UCN agora!

Tokenomics de UCN (UCN)

Compreender a tokenomics de UCN (UCN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token UCN agora!

Como comprar UCN (UCN)

Quer saber como comprar UCN? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar UCN facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

UCN para moedas locais

1 UCN (UCN) para VND
36,722,056.2
1 UCN (UCN) para AUD
A$2,135.0844
1 UCN (UCN) para GBP
1,046.61
1 UCN (UCN) para EUR
1,200.1128
1 UCN (UCN) para USD
$1,395.48
1 UCN (UCN) para MYR
RM5,888.9256
1 UCN (UCN) para TRY
58,526.4312
1 UCN (UCN) para JPY
¥212,112.96
1 UCN (UCN) para ARS
ARS$2,079,697.7988
1 UCN (UCN) para RUB
111,094.1628
1 UCN (UCN) para INR
122,537.0988
1 UCN (UCN) para IDR
Rp23,257,990.6968
1 UCN (UCN) para PHP
81,984.45
1 UCN (UCN) para EGP
￡E.66,438.8028
1 UCN (UCN) para BRL
R$7,507.6824
1 UCN (UCN) para CAD
C$1,953.672
1 UCN (UCN) para BDT
170,527.656
1 UCN (UCN) para NGN
2,037,191.478
1 UCN (UCN) para COP
$5,408,824.6608
1 UCN (UCN) para ZAR
R.24,085.9848
1 UCN (UCN) para UAH
58,317.1092
1 UCN (UCN) para TZS
T.Sh.3,471,340.2288
1 UCN (UCN) para VES
Bs295,841.76
1 UCN (UCN) para CLP
$1,313,146.68
1 UCN (UCN) para PKR
Rs392,088.0156
1 UCN (UCN) para KZT
751,465.98
1 UCN (UCN) para THB
฿45,562.422
1 UCN (UCN) para TWD
NT$43,036.6032
1 UCN (UCN) para AED
د.إ5,121.4116
1 UCN (UCN) para CHF
Fr1,102.4292
1 UCN (UCN) para HKD
HK$10,828.9248
1 UCN (UCN) para AMD
֏534,454.8852
1 UCN (UCN) para MAD
.د.م12,866.3256
1 UCN (UCN) para MXN
$25,746.606
1 UCN (UCN) para SAR
ريال5,233.05
1 UCN (UCN) para ETB
Br210,731.4348
1 UCN (UCN) para KES
KSh180,282.0612
1 UCN (UCN) para JOD
د.أ989.39532
1 UCN (UCN) para PLN
5,093.502
1 UCN (UCN) para RON
лв6,098.2476
1 UCN (UCN) para SEK
kr13,117.512
1 UCN (UCN) para BGN
лв2,344.4064
1 UCN (UCN) para HUF
Ft468,113.766
1 UCN (UCN) para CZK
29,179.4868
1 UCN (UCN) para KWD
د.ك427.01688
1 UCN (UCN) para ILS
4,577.1744
1 UCN (UCN) para BOB
Bs9,628.812
1 UCN (UCN) para AZN
2,372.316
1 UCN (UCN) para TJS
SM12,880.2804
1 UCN (UCN) para GEL
3,781.7508
1 UCN (UCN) para AOA
Kz1,280,255.2164
1 UCN (UCN) para BHD
.د.ب524.70048
1 UCN (UCN) para BMD
$1,395.48
1 UCN (UCN) para DKK
kr8,958.9816
1 UCN (UCN) para HNL
L36,477.8472
1 UCN (UCN) para MUR
63,536.2044
1 UCN (UCN) para NAD
$24,085.9848
1 UCN (UCN) para NOK
kr13,968.7548
1 UCN (UCN) para NZD
$2,414.1804
1 UCN (UCN) para PAB
B/.1,395.48
1 UCN (UCN) para PGK
K5,874.9708
1 UCN (UCN) para QAR
ر.ق5,079.5472
1 UCN (UCN) para RSD
дин.140,859.7512
1 UCN (UCN) para UZS
soʻm17,018,046.0576
1 UCN (UCN) para ALL
L115,824.84
1 UCN (UCN) para ANG
ƒ2,497.9092
1 UCN (UCN) para AWG
ƒ2,497.9092
1 UCN (UCN) para BBD
$2,790.96
1 UCN (UCN) para BAM
KM2,344.4064
1 UCN (UCN) para BIF
Fr4,115,270.52
1 UCN (UCN) para BND
$1,800.1692
1 UCN (UCN) para BSD
$1,395.48
1 UCN (UCN) para JMD
$223,765.218
1 UCN (UCN) para KHR
5,626,924.23
1 UCN (UCN) para KMF
Fr591,683.52
1 UCN (UCN) para LAK
30,336,521.1324
1 UCN (UCN) para LKR
රු423,765.4116
1 UCN (UCN) para MDL
L23,709.2052
1 UCN (UCN) para MGA
Ar6,314,379.5424
1 UCN (UCN) para MOP
P11,163.84
1 UCN (UCN) para MVR
21,350.844
1 UCN (UCN) para MWK
MK2,422,706.7828
1 UCN (UCN) para MZN
MT89,171.172
1 UCN (UCN) para NPR
रु195,911.4372
1 UCN (UCN) para PYG
9,896,744.16
1 UCN (UCN) para RWF
Fr2,022,050.52
1 UCN (UCN) para SBD
$11,470.8456
1 UCN (UCN) para SCR
19,508.8104
1 UCN (UCN) para SRD
$55,386.6012
1 UCN (UCN) para SVC
$12,196.4952
1 UCN (UCN) para SZL
L24,127.8492
1 UCN (UCN) para TMT
m4,898.1348
1 UCN (UCN) para TND
د.ت4,090.15188
1 UCN (UCN) para TTD
$9,461.3544
1 UCN (UCN) para UGX
Sh4,861,852.32
1 UCN (UCN) para XAF
Fr787,050.72
1 UCN (UCN) para XCD
$3,767.796
1 UCN (UCN) para XOF
Fr787,050.72
1 UCN (UCN) para XPF
Fr142,338.96
1 UCN (UCN) para BWP
P19,913.4996
1 UCN (UCN) para BZD
$2,804.9148
1 UCN (UCN) para CVE
$132,905.5152
1 UCN (UCN) para DJF
Fr246,999.96
1 UCN (UCN) para DOP
$88,864.1664
1 UCN (UCN) para DZD
د.ج181,649.6316
1 UCN (UCN) para FJD
$3,167.7396
1 UCN (UCN) para GNF
Fr12,133,698.6
1 UCN (UCN) para GTQ
Q10,675.422
1 UCN (UCN) para GYD
$291,934.416
1 UCN (UCN) para ISK
kr171,644.04

Recurso UCN

Para uma compreensão mais aprofundada de UCN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do UCN
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre UCN

Quanto vale hoje o UCN (UCN)?
O preço ao vivo de UCN em USD é 1,395.48 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de UCN para USD?
O preço atual de UCN para USD é $ 1,395.48. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de UCN?
A capitalização de mercado de UCN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de UCN?
O fornecimento circulante de UCN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de UCN?
UCN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de UCN?
UCN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de UCN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para UCN é $ 4.95M USD.
UCN vai subir ainda este ano?
UCN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do UCN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:01:49 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de UCN para USD

Montante

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,395.48 USD

Negocie UCN

UCN/USDT
$1,395.49
+0.04%

