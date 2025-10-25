O preço ao vivo de Bitlight Labs hoje é 2.3559 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LIGHT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LIGHT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Bitlight Labs hoje é 2.3559 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LIGHT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LIGHT facilmente na MEXC agora.

Logo de Bitlight Labs

Cotação Bitlight Labs (LIGHT)

Preço em tempo real de 1 LIGHT para USD

$2.3566
$2.3566$2.3566
+2.20%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bitlight Labs (LIGHT)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:35 (UTC+8)

Informações de preço de Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 2.1556
$ 2.1556$ 2.1556
Mínimo 24h
$ 2.6368
$ 2.6368$ 2.6368
Máximo 24h

$ 2.1556
$ 2.1556$ 2.1556

$ 2.6368
$ 2.6368$ 2.6368

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

-1.39%

+2.20%

+101.41%

+101.41%

O preço em tempo real de Bitlight Labs (LIGHT) é $ 2.3559. Nas últimas 24 horas, LIGHT foi negociado entre a mínima de $ 2.1556 e a máxima de $ 2.6368, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LIGHT é $ 2.619557835411834, enquanto o mais baixo é $ 0.5392876430024418.

Em termos de desempenho de curto prazo, LIGHT variou -1.39% na última hora, +2.20% nas últimas 24 horas e +101.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitlight Labs (LIGHT)

No.303

$ 101.44M
$ 101.44M$ 101.44M

$ 662.57K
$ 662.57K$ 662.57K

$ 989.48M
$ 989.48M$ 989.48M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

A capitalização de mercado atual de Bitlight Labs é $ 101.44M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 662.57K. A oferta em circulação de LIGHT é 43.06M, com um fornecimento total de 420000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 989.48M.

Histórico de preços de Bitlight Labs (LIGHT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Bitlight Labs para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.050729+2.20%
30 dias$ +2.2559+2,255.90%
60 dias$ +2.2559+2,255.90%
90 dias$ +2.2559+2,255.90%
Variação de preço de Bitlight Labs hoje

Hoje, LIGHT registrou uma variação de $ +0.050729 (+2.20%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Bitlight Labs

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +2.2559 (+2,255.90%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Bitlight Labs

Expandindo a visualização para 60 dias, LIGHT teve uma variação de $ +2.2559 (+2,255.90%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Bitlight Labs

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +2.2559 (+2,255.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Bitlight Labs (LIGHT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Bitlight Labs.

O que é Bitlight Labs (LIGHT)

A Bitlight Labs, principal colaboradora e maior equipe de desenvolvimento por trás do RGB Protocol, está construindo protocolos nativos de contratos inteligentes e de moeda fiduciária tokenizada na Lightning Network.

Bitlight Labs está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Bitlight Labs de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LIGHT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Bitlight Labs em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Bitlight Labs tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Bitlight Labs (em USD)

Quanto valerá Bitlight Labs (LIGHT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bitlight Labs (LIGHT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bitlight Labs.

Confira a previsão de preço de Bitlight Labs agora!

Tokenomics de Bitlight Labs (LIGHT)

Compreender a tokenomics de Bitlight Labs (LIGHT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LIGHT agora!

Como comprar Bitlight Labs (LIGHT)

Quer saber como comprar Bitlight Labs? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Bitlight Labs facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LIGHT para moedas locais

1 Bitlight Labs (LIGHT) para VND
61,995.5085
1 Bitlight Labs (LIGHT) para AUD
A$3.604527
1 Bitlight Labs (LIGHT) para GBP
1.766925
1 Bitlight Labs (LIGHT) para EUR
2.026074
1 Bitlight Labs (LIGHT) para USD
$2.3559
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MYR
RM9.941898
1 Bitlight Labs (LIGHT) para TRY
98.806446
1 Bitlight Labs (LIGHT) para JPY
¥358.0968
1 Bitlight Labs (LIGHT) para ARS
ARS$3,511.021329
1 Bitlight Labs (LIGHT) para RUB
187.553199
1 Bitlight Labs (LIGHT) para INR
206.871579
1 Bitlight Labs (LIGHT) para IDR
Rp39,264.984294
1 Bitlight Labs (LIGHT) para PHP
138.409125
1 Bitlight Labs (LIGHT) para EGP
￡E.112.164399
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BRL
R$12.674742
1 Bitlight Labs (LIGHT) para CAD
C$3.29826
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BDT
287.89098
1 Bitlight Labs (LIGHT) para NGN
3,439.260615
1 Bitlight Labs (LIGHT) para COP
$9,131.374164
1 Bitlight Labs (LIGHT) para ZAR
R.40.662834
1 Bitlight Labs (LIGHT) para UAH
98.453061
1 Bitlight Labs (LIGHT) para TZS
T.Sh.5,860.442604
1 Bitlight Labs (LIGHT) para VES
Bs499.4508
1 Bitlight Labs (LIGHT) para CLP
$2,216.9019
1 Bitlight Labs (LIGHT) para PKR
Rs661.937223
1 Bitlight Labs (LIGHT) para KZT
1,268.65215
1 Bitlight Labs (LIGHT) para THB
฿76.920135
1 Bitlight Labs (LIGHT) para TWD
NT$72.655956
1 Bitlight Labs (LIGHT) para AED
د.إ8.646153
1 Bitlight Labs (LIGHT) para CHF
Fr1.861161
1 Bitlight Labs (LIGHT) para HKD
HK$18.281784
1 Bitlight Labs (LIGHT) para AMD
֏902.286141
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MAD
.د.م21.721398
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MXN
$43.466355
1 Bitlight Labs (LIGHT) para SAR
ريال8.834625
1 Bitlight Labs (LIGHT) para ETB
Br355.764459
1 Bitlight Labs (LIGHT) para KES
KSh304.358721
1 Bitlight Labs (LIGHT) para JOD
د.أ1.6703331
1 Bitlight Labs (LIGHT) para PLN
8.599035
1 Bitlight Labs (LIGHT) para RON
лв10.295283
1 Bitlight Labs (LIGHT) para SEK
kr22.14546
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BGN
лв3.957912
1 Bitlight Labs (LIGHT) para HUF
Ft790.286655
1 Bitlight Labs (LIGHT) para CZK
49.261869
1 Bitlight Labs (LIGHT) para KWD
د.ك0.7209054
1 Bitlight Labs (LIGHT) para ILS
7.727352
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BOB
Bs16.25571
1 Bitlight Labs (LIGHT) para AZN
4.00503
1 Bitlight Labs (LIGHT) para TJS
SM21.744957
1 Bitlight Labs (LIGHT) para GEL
6.384489
1 Bitlight Labs (LIGHT) para AOA
Kz2,161.373337
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BHD
.د.ب0.8858184
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BMD
$2.3559
1 Bitlight Labs (LIGHT) para DKK
kr15.124878
1 Bitlight Labs (LIGHT) para HNL
L61.583226
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MUR
107.264127
1 Bitlight Labs (LIGHT) para NAD
$40.662834
1 Bitlight Labs (LIGHT) para NOK
kr23.582559
1 Bitlight Labs (LIGHT) para NZD
$4.075707
1 Bitlight Labs (LIGHT) para PAB
B/.2.3559
1 Bitlight Labs (LIGHT) para PGK
K9.918339
1 Bitlight Labs (LIGHT) para QAR
ر.ق8.575476
1 Bitlight Labs (LIGHT) para RSD
дин.237.804546
1 Bitlight Labs (LIGHT) para UZS
soʻm28,730.483208
1 Bitlight Labs (LIGHT) para ALL
L195.5397
1 Bitlight Labs (LIGHT) para ANG
ƒ4.217061
1 Bitlight Labs (LIGHT) para AWG
ƒ4.217061
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BBD
$4.7118
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BAM
KM3.957912
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BIF
Fr6,947.5491
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BND
$3.039111
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BSD
$2.3559
1 Bitlight Labs (LIGHT) para JMD
$377.768565
1 Bitlight Labs (LIGHT) para KHR
9,499.577775
1 Bitlight Labs (LIGHT) para KMF
Fr998.9016
1 Bitlight Labs (LIGHT) para LAK
51,215.216367
1 Bitlight Labs (LIGHT) para LKR
රු715.416153
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MDL
L40.026741
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MGA
Ar10,660.164792
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MOP
P18.8472
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MVR
36.04527
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MWK
MK4,090.101549
1 Bitlight Labs (LIGHT) para MZN
MT150.54201
1 Bitlight Labs (LIGHT) para NPR
रु330.744801
1 Bitlight Labs (LIGHT) para PYG
16,708.0428
1 Bitlight Labs (LIGHT) para RWF
Fr3,413.6991
1 Bitlight Labs (LIGHT) para SBD
$19.365498
1 Bitlight Labs (LIGHT) para SCR
32.935482
1 Bitlight Labs (LIGHT) para SRD
$93.505671
1 Bitlight Labs (LIGHT) para SVC
$20.590566
1 Bitlight Labs (LIGHT) para SZL
L40.733511
1 Bitlight Labs (LIGHT) para TMT
m8.269209
1 Bitlight Labs (LIGHT) para TND
د.ت6.9051429
1 Bitlight Labs (LIGHT) para TTD
$15.973002
1 Bitlight Labs (LIGHT) para UGX
Sh8,207.9556
1 Bitlight Labs (LIGHT) para XAF
Fr1,328.7276
1 Bitlight Labs (LIGHT) para XCD
$6.36093
1 Bitlight Labs (LIGHT) para XOF
Fr1,328.7276
1 Bitlight Labs (LIGHT) para XPF
Fr240.3018
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BWP
P33.618693
1 Bitlight Labs (LIGHT) para BZD
$4.735359
1 Bitlight Labs (LIGHT) para CVE
$224.375916
1 Bitlight Labs (LIGHT) para DJF
Fr416.9943
1 Bitlight Labs (LIGHT) para DOP
$150.023712
1 Bitlight Labs (LIGHT) para DZD
د.ج306.667503
1 Bitlight Labs (LIGHT) para FJD
$5.347893
1 Bitlight Labs (LIGHT) para GNF
Fr20,484.5505
1 Bitlight Labs (LIGHT) para GTQ
Q18.022635
1 Bitlight Labs (LIGHT) para GYD
$492.85428
1 Bitlight Labs (LIGHT) para ISK
kr289.7757

Recurso Bitlight Labs

Para uma compreensão mais aprofundada de Bitlight Labs, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Bitlight Labs
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bitlight Labs

Quanto vale hoje o Bitlight Labs (LIGHT)?
O preço ao vivo de LIGHT em USD é 2.3559 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LIGHT para USD?
O preço atual de LIGHT para USD é $ 2.3559. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bitlight Labs?
A capitalização de mercado de LIGHT é $ 101.44M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LIGHT?
O fornecimento circulante de LIGHT é de 43.06M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LIGHT?
LIGHT atingiu um preço máximo histórico de 2.619557835411834 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LIGHT?
LIGHT atingiu um preço minímo histórico de 0.5392876430024418 USD.
Qual é o volume de negociação de LIGHT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LIGHT é $ 662.57K USD.
LIGHT vai subir ainda este ano?
LIGHT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LIGHT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:35 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de LIGHT para USD

Montante

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 2.3559 USD

Negocie LIGHT

LIGHT/USDT
$2.3566
$2.3566$2.3566
+2.16%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

