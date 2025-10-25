O que é Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike. Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes. These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent. Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates. We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches. Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike. Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes. These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent. Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates. We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Karum (KARUM) Site oficial

Previsão de preço do Karum (em USD)

Quanto valerá Karum (KARUM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Karum (KARUM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Karum.

Confira a previsão de preço de Karum agora!

KARUM para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Karum (KARUM)

Compreender a tokenomics de Karum (KARUM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token KARUM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Karum (KARUM) Quanto vale hoje o Karum (KARUM)? O preço ao vivo de KARUM em USD é 0.096394 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KARUM para USD? $ 0.096394 . Confira o O preço atual de KARUM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Karum? A capitalização de mercado de KARUM é $ 1.42M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KARUM? O fornecimento circulante de KARUM é de 14.70M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KARUM? KARUM atingiu um preço máximo histórico de 0.475405 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KARUM? KARUM atingiu um preço minímo histórico de 0.02672377 USD . Qual é o volume de negociação de KARUM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KARUM é -- USD . KARUM vai subir ainda este ano? KARUM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KARUM para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Karum (KARUM)