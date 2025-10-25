Informações de preço de GTETH (GTETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,873.72 $ 3,873.72 $ 3,873.72 Mínimo 24h $ 3,984.68 $ 3,984.68 $ 3,984.68 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,873.72$ 3,873.72 $ 3,873.72 Máximo 24h $ 3,984.68$ 3,984.68 $ 3,984.68 Máximo histórico $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Menor preço $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) -1.32% Variação de Preço (7d) +1.78% Variação de Preço (7d) +1.78%

O preço em tempo real de GTETH (GTETH) é $3,930.37. Nas últimas 24 horas, GTETH foi negociado entre a mínima de $ 3,873.72 e a máxima de $ 3,984.68, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GTETH é $ 4,751.71, enquanto o mais baixo é $ 3,417.87.

Em termos de desempenho de curto prazo, GTETH variou +0.02% na última hora, -1.32% nas últimas 24 horas e +1.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GTETH (GTETH)

Capitalização de mercado $ 604.63M$ 604.63M $ 604.63M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 604.63M$ 604.63M $ 604.63M Fornecimento Circulante 153.82K 153.82K 153.82K Fornecimento total 153,820.0 153,820.0 153,820.0

A capitalização de mercado atual de GTETH é $ 604.63M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GTETH é 153.82K, com um fornecimento total de 153820.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 604.63M.