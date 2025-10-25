O preço ao vivo de Velvet hoje é 0.20994 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de VELVET para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de VELVET facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Velvet hoje é 0.20994 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de VELVET para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de VELVET facilmente na MEXC agora.

Cotação Velvet (VELVET)

Preço em tempo real de 1 VELVET para USD

$0.20994
$0.20994
-1.14%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Velvet (VELVET)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:57:28 (UTC+8)

Informações de preço de Velvet (VELVET) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.20772
$ 0.20772
Mínimo 24h
$ 0.22103
$ 0.22103
Máximo 24h

$ 0.20772
$ 0.20772

$ 0.22103
$ 0.22103

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706

-1.05%

-1.14%

-2.54%

-2.54%

O preço em tempo real de Velvet (VELVET) é $ 0.20994. Nas últimas 24 horas, VELVET foi negociado entre a mínima de $ 0.20772 e a máxima de $ 0.22103, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VELVET é $ 0.31715699544548037, enquanto o mais baixo é $ 0.032064654757022706.

Em termos de desempenho de curto prazo, VELVET variou -1.05% na última hora, -1.14% nas últimas 24 horas e -2.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Velvet (VELVET)

No.876

$ 19.11M
$ 19.11M

$ 109.01K
$ 109.01K

$ 209.94M
$ 209.94M

91.05M
91.05M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.10%

BSC

A capitalização de mercado atual de Velvet é $ 19.11M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 109.01K. A oferta em circulação de VELVET é 91.05M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 209.94M.

Histórico de preços de Velvet (VELVET) em USD

Acompanhe as variações de preço de Velvet para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0024209-1.14%
30 dias$ +0.0237+12.72%
60 dias$ +0.1504+252.60%
90 dias$ +0.15+250.25%
Variação de preço de Velvet hoje

Hoje, VELVET registrou uma variação de $ -0.0024209 (-1.14%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Velvet

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0237 (+12.72%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Velvet

Expandindo a visualização para 60 dias, VELVET teve uma variação de $ +0.1504 (+252.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Velvet

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.15 (+250.25%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Velvet (VELVET)!

Confira agora a página de histórico de preço do Velvet.

O que é Velvet (VELVET)

Velvet é um sistema operacional DeFAI que simplifica a pesquisa on-chain, a negociação e a gestão de portfólio. O app Velvet já está disponível nas redes BNB Chain, Base, Solana, Ethereum e Sonic, com mais de 100 mil usuários negociando e executando estratégias DeFi. Seu co-piloto com IA multiagente está integrado ao aplicativo e ajuda a descobrir, analisar e executar novas oportunidades por meio de linguagem natural. A infraestrutura do Velvet também permite que outros criem estratégias DeFi tokenizadas e as gerenciem via interface ou APIs - com mais de 10 mil cofres já criados por influenciadores, traders e fundos de hedge cripto.

Velvet está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Velvet de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de VELVET para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Velvet em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Velvet tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Velvet (em USD)

Quanto valerá Velvet (VELVET) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Velvet (VELVET) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Velvet.

Confira a previsão de preço de Velvet agora!

Tokenomics de Velvet (VELVET)

Compreender a tokenomics de Velvet (VELVET) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VELVET agora!

Como comprar Velvet (VELVET)

Quer saber como comprar Velvet? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Velvet facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

VELVET para moedas locais

1 Velvet (VELVET) para VND
5,524.5711
5,524.5711
1 Velvet (VELVET) para AUD
A$0.3212082
A$0.3212082
1 Velvet (VELVET) para GBP
0.157455
0.157455
1 Velvet (VELVET) para EUR
0.1805484
0.1805484
1 Velvet (VELVET) para USD
$0.20994
$0.20994
1 Velvet (VELVET) para MYR
RM0.8859468
1 Velvet (VELVET) para TRY
8.8048836
1 Velvet (VELVET) para JPY
¥31.91088
1 Velvet (VELVET) para ARS
ARS$312.8756814
1 Velvet (VELVET) para RUB
16.7133234
1 Velvet (VELVET) para INR
18.4348314
1 Velvet (VELVET) para IDR
Rp3,498.9986004
1 Velvet (VELVET) para PHP
12.333975
1 Velvet (VELVET) para EGP
￡E.9.9952434
1 Velvet (VELVET) para BRL
R$1.1294772
1 Velvet (VELVET) para CAD
C$0.293916
1 Velvet (VELVET) para BDT
25.654668
1 Velvet (VELVET) para NGN
306.480909
1 Velvet (VELVET) para COP
$813.7190424
1 Velvet (VELVET) para ZAR
R.3.6235644
1 Velvet (VELVET) para UAH
8.7733926
1 Velvet (VELVET) para TZS
T.Sh.522.2383464
1 Velvet (VELVET) para VES
Bs44.50728
1 Velvet (VELVET) para CLP
$197.55354
1 Velvet (VELVET) para PKR
Rs58.9868418
1 Velvet (VELVET) para KZT
113.05269
1 Velvet (VELVET) para THB
฿6.854541
1 Velvet (VELVET) para TWD
NT$6.4745496
1 Velvet (VELVET) para AED
د.إ0.7704798
1 Velvet (VELVET) para CHF
Fr0.1658526
1 Velvet (VELVET) para HKD
HK$1.6291344
1 Velvet (VELVET) para AMD
֏80.4049206
1 Velvet (VELVET) para MAD
.د.م1.9356468
1 Velvet (VELVET) para MXN
$3.873393
1 Velvet (VELVET) para SAR
ريال0.787275
1 Velvet (VELVET) para ETB
Br31.7030394
1 Velvet (VELVET) para KES
KSh27.1221486
1 Velvet (VELVET) para JOD
د.أ0.14884746
1 Velvet (VELVET) para PLN
0.766281
1 Velvet (VELVET) para RON
лв0.9174378
1 Velvet (VELVET) para SEK
kr1.973436
1 Velvet (VELVET) para BGN
лв0.3526992
1 Velvet (VELVET) para HUF
Ft70.424373
1 Velvet (VELVET) para CZK
4.3898454
1 Velvet (VELVET) para KWD
د.ك0.06424164
1 Velvet (VELVET) para ILS
0.6886032
1 Velvet (VELVET) para BOB
Bs1.448586
1 Velvet (VELVET) para AZN
0.356898
1 Velvet (VELVET) para TJS
SM1.9377462
1 Velvet (VELVET) para GEL
0.5689374
1 Velvet (VELVET) para AOA
Kz192.6052542
1 Velvet (VELVET) para BHD
.د.ب0.07893744
1 Velvet (VELVET) para BMD
$0.20994
1 Velvet (VELVET) para DKK
kr1.3478148
1 Velvet (VELVET) para HNL
L5.4878316
1 Velvet (VELVET) para MUR
9.5585682
1 Velvet (VELVET) para NAD
$3.6235644
1 Velvet (VELVET) para NOK
kr2.1014994
1 Velvet (VELVET) para NZD
$0.3631962
1 Velvet (VELVET) para PAB
B/.0.20994
1 Velvet (VELVET) para PGK
K0.8838474
1 Velvet (VELVET) para QAR
ر.ق0.7641816
1 Velvet (VELVET) para RSD
дин.21.1913436
1 Velvet (VELVET) para UZS
soʻm2,560.2434928
1 Velvet (VELVET) para ALL
L17.42502
1 Velvet (VELVET) para ANG
ƒ0.3757926
1 Velvet (VELVET) para AWG
ƒ0.3757926
1 Velvet (VELVET) para BBD
$0.41988
1 Velvet (VELVET) para BAM
KM0.3526992
1 Velvet (VELVET) para BIF
Fr619.11306
1 Velvet (VELVET) para BND
$0.2708226
1 Velvet (VELVET) para BSD
$0.20994
1 Velvet (VELVET) para JMD
$33.663879
1 Velvet (VELVET) para KHR
846.530565
1 Velvet (VELVET) para KMF
Fr89.01456
1 Velvet (VELVET) para LAK
4,563.9129522
1 Velvet (VELVET) para LKR
රු63.7524798
1 Velvet (VELVET) para MDL
L3.5668806
1 Velvet (VELVET) para MGA
Ar949.9533072
1 Velvet (VELVET) para MOP
P1.67952
1 Velvet (VELVET) para MVR
3.212082
1 Velvet (VELVET) para MWK
MK364.4789334
1 Velvet (VELVET) para MZN
MT13.415166
1 Velvet (VELVET) para NPR
रु29.4734766
1 Velvet (VELVET) para PYG
1,488.89448
1 Velvet (VELVET) para RWF
Fr304.20306
1 Velvet (VELVET) para SBD
$1.7257068
1 Velvet (VELVET) para SCR
2.9349612
1 Velvet (VELVET) para SRD
$8.3325186
1 Velvet (VELVET) para SVC
$1.8348756
1 Velvet (VELVET) para SZL
L3.6298626
1 Velvet (VELVET) para TMT
m0.7368894
1 Velvet (VELVET) para TND
د.ت0.61533414
1 Velvet (VELVET) para TTD
$1.4233932
1 Velvet (VELVET) para UGX
Sh731.43096
1 Velvet (VELVET) para XAF
Fr118.40616
1 Velvet (VELVET) para XCD
$0.566838
1 Velvet (VELVET) para XOF
Fr118.40616
1 Velvet (VELVET) para XPF
Fr21.41388
1 Velvet (VELVET) para BWP
P2.9958438
1 Velvet (VELVET) para BZD
$0.4219794
1 Velvet (VELVET) para CVE
$19.9946856
1 Velvet (VELVET) para DJF
Fr37.15938
1 Velvet (VELVET) para DOP
$13.3689792
1 Velvet (VELVET) para DZD
د.ج27.3278898
1 Velvet (VELVET) para FJD
$0.4765638
1 Velvet (VELVET) para GNF
Fr1,825.4283
1 Velvet (VELVET) para GTQ
Q1.606041
1 Velvet (VELVET) para GYD
$43.919448
1 Velvet (VELVET) para ISK
kr25.82262

Recurso Velvet

Para uma compreensão mais aprofundada de Velvet, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Velvet
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Velvet

Quanto vale hoje o Velvet (VELVET)?
O preço ao vivo de VELVET em USD é 0.20994 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de VELVET para USD?
O preço atual de VELVET para USD é $ 0.20994. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Velvet?
A capitalização de mercado de VELVET é $ 19.11M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de VELVET?
O fornecimento circulante de VELVET é de 91.05M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VELVET?
VELVET atingiu um preço máximo histórico de 0.31715699544548037 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VELVET?
VELVET atingiu um preço minímo histórico de 0.032064654757022706 USD.
Qual é o volume de negociação de VELVET?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VELVET é $ 109.01K USD.
VELVET vai subir ainda este ano?
VELVET pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VELVET para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:57:28 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

