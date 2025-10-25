O que é Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Yooldo Games de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de ESPORTS para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Yooldo Games em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Yooldo Games tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Yooldo Games (em USD)

Quanto valerá Yooldo Games (ESPORTS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Yooldo Games (ESPORTS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Yooldo Games.

Confira a previsão de preço de Yooldo Games agora!

Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS)

Compreender a tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ESPORTS agora!

Como comprar Yooldo Games (ESPORTS)

Quer saber como comprar Yooldo Games? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Yooldo Games facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Yooldo Games

Para uma compreensão mais aprofundada de Yooldo Games, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Yooldo Games Quanto vale hoje o Yooldo Games (ESPORTS)? O preço ao vivo de ESPORTS em USD é 0.20061 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ESPORTS para USD? $ 0.20061 . Confira o O preço atual de ESPORTS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Yooldo Games? A capitalização de mercado de ESPORTS é $ 25.35M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ESPORTS? O fornecimento circulante de ESPORTS é de 126.35M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ESPORTS? ESPORTS atingiu um preço máximo histórico de 0.24206080804529653 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ESPORTS? ESPORTS atingiu um preço minímo histórico de 0.05189790997151288 USD . Qual é o volume de negociação de ESPORTS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ESPORTS é $ 56.77K USD . ESPORTS vai subir ainda este ano? ESPORTS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ESPORTS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Yooldo Games (ESPORTS)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

