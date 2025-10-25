O preço ao vivo de Yooldo Games hoje é 0.20061 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ESPORTS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ESPORTS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Yooldo Games hoje é 0.20061 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ESPORTS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ESPORTS facilmente na MEXC agora.

Cotação Yooldo Games (ESPORTS)

$0.20081
$0.20081$0.20081
-0.18%1D
USD
Última atualização da página: 2025-10-25 13:20:46 (UTC+8)

$ 0.20005
$ 0.20005$ 0.20005
$ 0.21025
$ 0.21025$ 0.21025
$ 0.20005
$ 0.20005$ 0.20005

$ 0.21025
$ 0.21025$ 0.21025

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

-0.06%

-0.18%

+0.09%

+0.09%

O preço em tempo real de Yooldo Games (ESPORTS) é $ 0.20061. Nas últimas 24 horas, ESPORTS foi negociado entre a mínima de $ 0.20005 e a máxima de $ 0.21025, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ESPORTS é $ 0.24206080804529653, enquanto o mais baixo é $ 0.05189790997151288.

Em termos de desempenho de curto prazo, ESPORTS variou -0.06% na última hora, -0.18% nas últimas 24 horas e +0.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

$ 25.35M
$ 25.35M$ 25.35M

$ 56.77K
$ 56.77K$ 56.77K

$ 180.55M
$ 180.55M$ 180.55M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

A capitalização de mercado atual de Yooldo Games é $ 25.35M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.77K. A oferta em circulação de ESPORTS é 126.35M, com um fornecimento total de 899999999.9999992. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 180.55M.

Acompanhe as variações de preço de Yooldo Games para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

Hoje$ -0.0003621-0.18%
30 dias$ +0.04148+26.06%
60 dias$ +0.10679+113.82%
90 dias$ +0.11393+131.43%
Hoje, ESPORTS registrou uma variação de $ -0.0003621 (-0.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.04148 (+26.06%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Expandindo a visualização para 60 dias, ESPORTS teve uma variação de $ +0.10679 (+113.82%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.11393 (+131.43%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Yooldo Games de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ESPORTS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Yooldo Games em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Yooldo Games tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Quanto valerá Yooldo Games (ESPORTS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Yooldo Games (ESPORTS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Yooldo Games.

Confira a previsão de preço de Yooldo Games agora!

Compreender a tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ESPORTS agora!

Quer saber como comprar Yooldo Games? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Yooldo Games facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

1 Yooldo Games (ESPORTS) para VND
5,279.05215
1 Yooldo Games (ESPORTS) para AUD
A$0.3069333
1 Yooldo Games (ESPORTS) para GBP
0.1504575
1 Yooldo Games (ESPORTS) para EUR
0.1725246
1 Yooldo Games (ESPORTS) para USD
$0.20061
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MYR
RM0.8465742
1 Yooldo Games (ESPORTS) para TRY
8.4135834
1 Yooldo Games (ESPORTS) para JPY
¥30.49272
1 Yooldo Games (ESPORTS) para ARS
ARS$298.9710891
1 Yooldo Games (ESPORTS) para RUB
15.9705621
1 Yooldo Games (ESPORTS) para INR
17.6155641
1 Yooldo Games (ESPORTS) para IDR
Rp3,343.4986626
1 Yooldo Games (ESPORTS) para PHP
11.7858375
1 Yooldo Games (ESPORTS) para EGP
￡E.9.5510421
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BRL
R$1.0792818
1 Yooldo Games (ESPORTS) para CAD
C$0.280854
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BDT
24.514542
1 Yooldo Games (ESPORTS) para NGN
292.8605085
1 Yooldo Games (ESPORTS) para COP
$777.5563356
1 Yooldo Games (ESPORTS) para ZAR
R.3.4625286
1 Yooldo Games (ESPORTS) para UAH
8.3834919
1 Yooldo Games (ESPORTS) para TZS
T.Sh.499.0294116
1 Yooldo Games (ESPORTS) para VES
Bs42.52932
1 Yooldo Games (ESPORTS) para CLP
$188.77401
1 Yooldo Games (ESPORTS) para PKR
Rs56.3653917
1 Yooldo Games (ESPORTS) para KZT
108.028485
1 Yooldo Games (ESPORTS) para THB
฿6.5499165
1 Yooldo Games (ESPORTS) para TWD
NT$6.1868124
1 Yooldo Games (ESPORTS) para AED
د.إ0.7362387
1 Yooldo Games (ESPORTS) para CHF
Fr0.1584819
1 Yooldo Games (ESPORTS) para HKD
HK$1.5567336
1 Yooldo Games (ESPORTS) para AMD
֏76.8316239
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MAD
.د.م1.8496242
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MXN
$3.7012545
1 Yooldo Games (ESPORTS) para SAR
ريال0.7522875
1 Yooldo Games (ESPORTS) para ETB
Br30.2941161
1 Yooldo Games (ESPORTS) para KES
KSh25.9168059
1 Yooldo Games (ESPORTS) para JOD
د.أ0.14223249
1 Yooldo Games (ESPORTS) para PLN
0.7322265
1 Yooldo Games (ESPORTS) para RON
лв0.8766657
1 Yooldo Games (ESPORTS) para SEK
kr1.885734
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BGN
лв0.3370248
1 Yooldo Games (ESPORTS) para HUF
Ft67.2946245
1 Yooldo Games (ESPORTS) para CZK
4.1947551
1 Yooldo Games (ESPORTS) para KWD
د.ك0.06138666
1 Yooldo Games (ESPORTS) para ILS
0.6580008
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BOB
Bs1.384209
1 Yooldo Games (ESPORTS) para AZN
0.341037
1 Yooldo Games (ESPORTS) para TJS
SM1.8516303
1 Yooldo Games (ESPORTS) para GEL
0.5436531
1 Yooldo Games (ESPORTS) para AOA
Kz184.0456323
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BHD
.د.ب0.07542936
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BMD
$0.20061
1 Yooldo Games (ESPORTS) para DKK
kr1.2879162
1 Yooldo Games (ESPORTS) para HNL
L5.2439454
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MUR
9.1337733
1 Yooldo Games (ESPORTS) para NAD
$3.4625286
1 Yooldo Games (ESPORTS) para NOK
kr2.0081061
1 Yooldo Games (ESPORTS) para NZD
$0.3470553
1 Yooldo Games (ESPORTS) para PAB
B/.0.20061
1 Yooldo Games (ESPORTS) para PGK
K0.8445681
1 Yooldo Games (ESPORTS) para QAR
ر.ق0.7302204
1 Yooldo Games (ESPORTS) para RSD
дин.20.2495734
1 Yooldo Games (ESPORTS) para UZS
soʻm2,446.4630232
1 Yooldo Games (ESPORTS) para ALL
L16.65063
1 Yooldo Games (ESPORTS) para ANG
ƒ0.3590919
1 Yooldo Games (ESPORTS) para AWG
ƒ0.3590919
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BBD
$0.40122
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BAM
KM0.3370248
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BIF
Fr591.59889
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BND
$0.2587869
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BSD
$0.20061
1 Yooldo Games (ESPORTS) para JMD
$32.1678135
1 Yooldo Games (ESPORTS) para KHR
808.9096725
1 Yooldo Games (ESPORTS) para KMF
Fr85.05864
1 Yooldo Games (ESPORTS) para LAK
4,361.0868693
1 Yooldo Games (ESPORTS) para LKR
රු60.9192387
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MDL
L3.4083639
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MGA
Ar907.7361768
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MOP
P1.60488
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MVR
3.069333
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MWK
MK348.2810271
1 Yooldo Games (ESPORTS) para MZN
MT12.818979
1 Yooldo Games (ESPORTS) para NPR
रु28.1636379
1 Yooldo Games (ESPORTS) para PYG
1,422.72612
1 Yooldo Games (ESPORTS) para RWF
Fr290.68389
1 Yooldo Games (ESPORTS) para SBD
$1.6490142
1 Yooldo Games (ESPORTS) para SCR
2.8045278
1 Yooldo Games (ESPORTS) para SRD
$7.9622109
1 Yooldo Games (ESPORTS) para SVC
$1.7533314
1 Yooldo Games (ESPORTS) para SZL
L3.4685469
1 Yooldo Games (ESPORTS) para TMT
m0.7041411
1 Yooldo Games (ESPORTS) para TND
د.ت0.58798791
1 Yooldo Games (ESPORTS) para TTD
$1.3601358
1 Yooldo Games (ESPORTS) para UGX
Sh698.92524
1 Yooldo Games (ESPORTS) para XAF
Fr113.14404
1 Yooldo Games (ESPORTS) para XCD
$0.541647
1 Yooldo Games (ESPORTS) para XOF
Fr113.14404
1 Yooldo Games (ESPORTS) para XPF
Fr20.46222
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BWP
P2.8627047
1 Yooldo Games (ESPORTS) para BZD
$0.4032261
1 Yooldo Games (ESPORTS) para CVE
$19.1060964
1 Yooldo Games (ESPORTS) para DJF
Fr35.50797
1 Yooldo Games (ESPORTS) para DOP
$12.7748448
1 Yooldo Games (ESPORTS) para DZD
د.ج26.1134037
1 Yooldo Games (ESPORTS) para FJD
$0.4553847
1 Yooldo Games (ESPORTS) para GNF
Fr1,744.30395
1 Yooldo Games (ESPORTS) para GTQ
Q1.5346665
1 Yooldo Games (ESPORTS) para GYD
$41.967612
1 Yooldo Games (ESPORTS) para ISK
kr24.67503

Para uma compreensão mais aprofundada de Yooldo Games, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Yooldo Games
Explorador de blocos

Whitepaper
Site oficial do Yooldo Games
Explorador de blocos

Quanto vale hoje o Yooldo Games (ESPORTS)?
O preço ao vivo de ESPORTS em USD é 0.20061 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ESPORTS para USD?
O preço atual de ESPORTS para USD é $ 0.20061. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Yooldo Games?
A capitalização de mercado de ESPORTS é $ 25.35M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ESPORTS?
O fornecimento circulante de ESPORTS é de 126.35M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ESPORTS?
ESPORTS atingiu um preço máximo histórico de 0.24206080804529653 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ESPORTS?
ESPORTS atingiu um preço minímo histórico de 0.05189790997151288 USD.
Qual é o volume de negociação de ESPORTS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ESPORTS é $ 56.77K USD.
ESPORTS vai subir ainda este ano?
ESPORTS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ESPORTS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:20:46 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

