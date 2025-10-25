Informações de preço de Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0,00346745 $ 0,00346745 $ 0,00346745 Mínimo 24h $ 0,0049067 $ 0,0049067 $ 0,0049067 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0,00346745$ 0,00346745 $ 0,00346745 Máximo 24h $ 0,0049067$ 0,0049067 $ 0,0049067 Máximo histórico $ 0,02405088$ 0,02405088 $ 0,02405088 Menor preço $ 0,00218454$ 0,00218454 $ 0,00218454 Variação de Preço (1h) +3,29% Alteração de Preço (1D) +39,67% Variação de Preço (7d) +59,59% Variação de Preço (7d) +59,59%

O preço em tempo real de Flagship by Virtuals (FYI) é $0,00494214. Nas últimas 24 horas, FYI foi negociado entre a mínima de $ 0,00346745 e a máxima de $ 0,0049067, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FYI é $ 0,02405088, enquanto o mais baixo é $ 0,00218454.

Em termos de desempenho de curto prazo, FYI variou +3,29% na última hora, +39,67% nas últimas 24 horas e +59,59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flagship by Virtuals (FYI)

Capitalização de mercado $ 476,52K$ 476,52K $ 476,52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4,85M$ 4,85M $ 4,85M Fornecimento Circulante 98,28M 98,28M 98,28M Fornecimento total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de Flagship by Virtuals é $ 476,52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FYI é 98,28M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4,85M.