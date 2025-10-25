Informações de preço de Defidash (DEFIDASH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01338471 Máximo 24h $ 0.01385623 Máximo histórico $ 0.02970776 Menor preço $ 0.01263484 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) -1.04% Variação de Preço (7d) -3.42%

O preço em tempo real de Defidash (DEFIDASH) é $0.01348251. Nas últimas 24 horas, DEFIDASH foi negociado entre a mínima de $ 0.01338471 e a máxima de $ 0.01385623, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DEFIDASH é $ 0.02970776, enquanto o mais baixo é $ 0.01263484.

Em termos de desempenho de curto prazo, DEFIDASH variou +0.02% na última hora, -1.04% nas últimas 24 horas e -3.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Defidash (DEFIDASH)

Capitalização de mercado $ 269.48K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 269.48K Fornecimento Circulante 20.00M Fornecimento total 20,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Defidash é $ 269.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEFIDASH é 20.00M, com um fornecimento total de 20000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 269.48K.