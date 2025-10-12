Tokenomics de Defidash (DEFIDASH)
Defidash Agent provides real time trading automation on X and Telegram. Additionally, Defidash provides real time market analytics utilizing over 40 AI data feeds. Defidash Agent is designed to learn from its environment and past actions, which means it can improve over time. This adaptation can lead to better trading outcomes and more efficient management of crypto assets. DeFiDash answers the call for an adaptive, insightful, and secure environment to monitor and manage digital assets.
Tokenomics de Defidash (DEFIDASH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Defidash (DEFIDASH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens DEFIDASH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens DEFIDASH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Previsão de preço de DEFIDASH
Quer saber para onde o DEFIDASH pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do DEFIDASH combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
