Informações de preço de Cronos Legends (CLG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 104.64 $ 104.64 $ 104.64 Mínimo 24h $ 110.67 $ 110.67 $ 110.67 Máximo 24h Mínimo 24h $ 104.64$ 104.64 $ 104.64 Máximo 24h $ 110.67$ 110.67 $ 110.67 Máximo histórico $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Menor preço $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Variação de Preço (1h) +1.17% Alteração de Preço (1D) +5.00% Variação de Preço (7d) +50.68% Variação de Preço (7d) +50.68%

O preço em tempo real de Cronos Legends (CLG) é $111.33. Nas últimas 24 horas, CLG foi negociado entre a mínima de $ 104.64 e a máxima de $ 110.67, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CLG é $ 474.6, enquanto o mais baixo é $ 52.75.

Em termos de desempenho de curto prazo, CLG variou +1.17% na última hora, +5.00% nas últimas 24 horas e +50.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cronos Legends (CLG)

Capitalização de mercado $ 36.67K$ 36.67K $ 36.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K Fornecimento Circulante 329.38 329.38 329.38 Fornecimento total 477.9525 477.9525 477.9525

A capitalização de mercado atual de Cronos Legends é $ 36.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLG é 329.38, com um fornecimento total de 477.9525. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 53.21K.