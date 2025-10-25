Informações de preço de CRAWJU (CRAWJU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00111112 Mínimo 24h $ 0.00135546 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00111112 Máximo 24h $ 0.00135546 Máximo histórico $ 0.00438897 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.56% Alteração de Preço (1D) -13.66% Variação de Preço (7d) -13.16%

O preço em tempo real de CRAWJU (CRAWJU) é $0.00113284. Nas últimas 24 horas, CRAWJU foi negociado entre a mínima de $ 0.00111112 e a máxima de $ 0.00135546, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRAWJU é $ 0.00438897, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRAWJU variou -0.56% na última hora, -13.66% nas últimas 24 horas e -13.16% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CRAWJU (CRAWJU)

Capitalização de mercado $ 1.13M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.13M Fornecimento Circulante 994.11M Fornecimento total 994,109,792.0

A capitalização de mercado atual de CRAWJU é $ 1.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRAWJU é 994.11M, com um fornecimento total de 994109792.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.13M.