Informações de preço de BASEDD House (BASEDD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00108839 $ 0.00108839 $ 0.00108839 Mínimo 24h $ 0.00116061 $ 0.00116061 $ 0.00116061 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00108839$ 0.00108839 $ 0.00108839 Máximo 24h $ 0.00116061$ 0.00116061 $ 0.00116061 Máximo histórico $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.13% Alteração de Preço (1D) -3.35% Variação de Preço (7d) -18.41% Variação de Preço (7d) -18.41%

O preço em tempo real de BASEDD House (BASEDD) é $0.0011217. Nas últimas 24 horas, BASEDD foi negociado entre a mínima de $ 0.00108839 e a máxima de $ 0.00116061, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BASEDD é $ 0.00924382, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BASEDD variou +0.13% na última hora, -3.35% nas últimas 24 horas e -18.41% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BASEDD House (BASEDD)

Capitalização de mercado $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 999.88M 999.88M 999.88M Fornecimento total 999,878,915.409282 999,878,915.409282 999,878,915.409282

A capitalização de mercado atual de BASEDD House é $ 1.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BASEDD é 999.88M, com um fornecimento total de 999878915.409282. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.