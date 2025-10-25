O que é Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation. Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation). aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

Tokenomics de Aeonix Network (ONIX)

Compreender a tokenomics de Aeonix Network (ONIX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ONIX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Aeonix Network (ONIX) Quanto vale hoje o Aeonix Network (ONIX)? O preço ao vivo de ONIX em USD é 0.180232 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ONIX para USD? $ 0.180232 . Confira o O preço atual de ONIX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Aeonix Network? A capitalização de mercado de ONIX é $ 2.51M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ONIX? O fornecimento circulante de ONIX é de 13.94M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ONIX? ONIX atingiu um preço máximo histórico de 0.267455 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ONIX? ONIX atingiu um preço minímo histórico de 0.158635 USD . Qual é o volume de negociação de ONIX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ONIX é -- USD . ONIX vai subir ainda este ano? ONIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ONIX para uma análise mais detalhada.

