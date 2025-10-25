O preço ao vivo de Aeonix Network hoje é 0.180232 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ONIX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ONIX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Aeonix Network hoje é 0.180232 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ONIX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ONIX facilmente na MEXC agora.

$0.180232
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Aeonix Network (ONIX)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:43:03 (UTC+8)

Informações de preço de Aeonix Network (ONIX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0
$ 0.267455
$ 0.158635
--

--

-0.90%

-0.90%

O preço em tempo real de Aeonix Network (ONIX) é $0.180232. Nas últimas 24 horas, ONIX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ONIX é $ 0.267455, enquanto o mais baixo é $ 0.158635.

Em termos de desempenho de curto prazo, ONIX variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aeonix Network (ONIX)

$ 2.51M
--
$ 8.47M
13.94M
47,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Aeonix Network é $ 2.51M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ONIX é 13.94M, com um fornecimento total de 47000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.47M.

Histórico de preços de Aeonix Network (ONIX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Aeonix Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Aeonix Network em USD foi de $ -0.0243377182.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Aeonix Network em USD foi de $ -0.0296040972.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Aeonix Network em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.0243377182-13.50%
60 dias$ -0.0296040972-16.42%
90 dias$ 0--

O que é Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

Recurso de Aeonix Network (ONIX)

Previsão de preço do Aeonix Network (em USD)

Quanto valerá Aeonix Network (ONIX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Aeonix Network (ONIX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Aeonix Network.

Confira a previsão de preço de Aeonix Network agora!

ONIX para moedas locais

Tokenomics de Aeonix Network (ONIX)

Compreender a tokenomics de Aeonix Network (ONIX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ONIX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Aeonix Network (ONIX)

Quanto vale hoje o Aeonix Network (ONIX)?
O preço ao vivo de ONIX em USD é 0.180232 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ONIX para USD?
O preço atual de ONIX para USD é $ 0.180232. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Aeonix Network?
A capitalização de mercado de ONIX é $ 2.51M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ONIX?
O fornecimento circulante de ONIX é de 13.94M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ONIX?
ONIX atingiu um preço máximo histórico de 0.267455 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ONIX?
ONIX atingiu um preço minímo histórico de 0.158635 USD.
Qual é o volume de negociação de ONIX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ONIX é -- USD.
ONIX vai subir ainda este ano?
ONIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ONIX para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Aeonix Network (ONIX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

