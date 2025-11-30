Mais sobre YALA
Tokenomics de YALA (YALA)
Tokenomics e análise de preços de YALA (YALA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de YALA (YALA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre YALA (YALA)
Yala é um protocolo de ativos baseado em Bitcoin, projetado para aumentar a liquidez do BTC em diversos ecossistemas por meio do uso do $YU, uma stablecoin colateralizada em Bitcoin e atrelada ao dólar americano. Ao permitir que os usuários depositem BTC e mintem $YU de forma nativa, o Yala facilita a integração do Bitcoin ao ecossistema mais amplo das finanças descentralizadas (DeFi), viabilizando diversas oportunidades de geração de rendimento, ao mesmo tempo em que assegura eficiência de capital.
Tokenomics de YALA (YALA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de YALA (YALA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens YALA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens YALA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do YALA, explore o preço em tempo real do token YALA!
