O que é YALA (YALA)

Yala é um protocolo de ativos baseado em Bitcoin, projetado para aumentar a liquidez do BTC em diversos ecossistemas por meio do uso do $YU, uma stablecoin colateralizada em Bitcoin e atrelada ao dólar americano. Ao permitir que os usuários depositem BTC e mintem $YU de forma nativa, o Yala facilita a integração do Bitcoin ao ecossistema mais amplo das finanças descentralizadas (DeFi), viabilizando diversas oportunidades de geração de rendimento, ao mesmo tempo em que assegura eficiência de capital. Yala é um protocolo de ativos baseado em Bitcoin, projetado para aumentar a liquidez do BTC em diversos ecossistemas por meio do uso do $YU, uma stablecoin colateralizada em Bitcoin e atrelada ao dólar americano. Ao permitir que os usuários depositem BTC e mintem $YU de forma nativa, o Yala facilita a integração do Bitcoin ao ecossistema mais amplo das finanças descentralizadas (DeFi), viabilizando diversas oportunidades de geração de rendimento, ao mesmo tempo em que assegura eficiência de capital.

YALA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em YALA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de YALA para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre YALA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de YALA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do YALA (em USD)

Quanto valerá YALA (YALA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em YALA (YALA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para YALA.

Confira a previsão de preço de YALA agora!

Tokenomics de YALA (YALA)

Compreender a tokenomics de YALA (YALA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token YALA agora!

Como comprar YALA (YALA)

Quer saber como comprar YALA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar YALA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

YALA para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso YALA

Para uma compreensão mais aprofundada de YALA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre YALA Quanto vale hoje o YALA (YALA)? O preço ao vivo de YALA em USD é 0.09363 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de YALA para USD? $ 0.09363 . Confira o O preço atual de YALA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de YALA? A capitalização de mercado de YALA é $ 23.07M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de YALA? O fornecimento circulante de YALA é de 246.36M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de YALA? YALA atingiu um preço máximo histórico de 0.45623373838083625 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de YALA? YALA atingiu um preço minímo histórico de 0.060140710054708627 USD . Qual é o volume de negociação de YALA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para YALA é $ 90.43K USD . YALA vai subir ainda este ano? YALA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do YALA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o YALA (YALA)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025