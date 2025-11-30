Tokenomics de OroBit (XRB)

Tokenomics de OroBit (XRB)

Descubra informações essenciais sobre OroBit (XRB), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:06:31 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de OroBit (XRB)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de OroBit (XRB), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
Fornecimento total:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Fornecimento circulante:
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B
Máximo histórico:
$ 2.1759
$ 2.1759$ 2.1759
Mínimo histórico:
Preço atual:
$ 2.0349
$ 2.0349$ 2.0349

Informação sobre OroBit (XRB)

O OroBit é um protocolo nativo de Bitcoin que permite finanças programáveis por meio do seu Protoloco de Linguagem de Contrato Inteligente (SCL). Construído sobre o Layer 1 do Bitcoin e a Lightning Network, o OroBit possibilita a tokenização segura, a transferência fluida e a programabilidade avançada de ativos do mundo real, como ouro, imóveis e commodities.

Site oficial:
https://orobit.ai/home
Whitepaper:
https://docs.orobit.ai/resources/whitepaper
Explorador de blocos:
https://explorer.orobit.ai/

Tokenomics de OroBit (XRB): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de OroBit (XRB) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens XRB que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens XRB podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do XRB, explore o preço em tempo real do token XRB!

Como comprar XRB

Interessado em adicionar OroBit (XRB) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar XRB, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de OroBit (XRB)

Analisar o histórico de preços de XRB ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de XRB

Quer saber para onde o XRB pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do XRB combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

