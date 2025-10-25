O preço ao vivo de OroBit hoje é 1.7078 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XRB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XRB facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de OroBit hoje é 1.7078 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XRB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XRB facilmente na MEXC agora.

Mais sobre XRB

Informações sobre preços de XRB

Whitepaper de XRB

Site oficial do XRB

Tokenomics de XRB

Previsão de preço de XRB

Histórico de preço de XRB

Guia de compra de XRB

Conversor de XRB para moeda Fiat

Spot XRB

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de OroBit

Cotação OroBit (XRB)

Preço em tempo real de 1 XRB para USD

$1.7077
$1.7077$1.7077
-3.18%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de OroBit (XRB)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:00:15 (UTC+8)

Informações de preço de OroBit (XRB) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.7053
$ 1.7053$ 1.7053
Mínimo 24h
$ 1.9019
$ 1.9019$ 1.9019
Máximo 24h

$ 1.7053
$ 1.7053$ 1.7053

$ 1.9019
$ 1.9019$ 1.9019

--
----

--
----

-0.53%

-3.18%

-14.31%

-14.31%

O preço em tempo real de OroBit (XRB) é $ 1.7078. Nas últimas 24 horas, XRB foi negociado entre a mínima de $ 1.7053 e a máxima de $ 1.9019, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XRB é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, XRB variou -0.53% na última hora, -3.18% nas últimas 24 horas e -14.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OroBit (XRB)

--
----

$ 118.18K
$ 118.18K$ 118.18K

$ 853.90M
$ 853.90M$ 853.90M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de OroBit é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 118.18K. A oferta em circulação de XRB é --, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 853.90M.

Histórico de preços de OroBit (XRB) em USD

Acompanhe as variações de preço de OroBit para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.056088-3.18%
30 dias$ +0.5433+46.65%
60 dias$ +1.2078+241.56%
90 dias$ +1.2078+241.56%
Variação de preço de OroBit hoje

Hoje, XRB registrou uma variação de $ -0.056088 (-3.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de OroBit

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.5433 (+46.65%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de OroBit

Expandindo a visualização para 60 dias, XRB teve uma variação de $ +1.2078 (+241.56%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de OroBit

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +1.2078 (+241.56%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de OroBit (XRB)!

Confira agora a página de histórico de preço do OroBit.

O que é OroBit (XRB)

O OroBit é um protocolo nativo de Bitcoin que permite finanças programáveis por meio do seu Protoloco de Linguagem de Contrato Inteligente (SCL). Construído sobre o Layer 1 do Bitcoin e a Lightning Network, o OroBit possibilita a tokenização segura, a transferência fluida e a programabilidade avançada de ativos do mundo real, como ouro, imóveis e commodities.

OroBit está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em OroBit de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de XRB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre OroBit em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de OroBit tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do OroBit (em USD)

Quanto valerá OroBit (XRB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OroBit (XRB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OroBit.

Confira a previsão de preço de OroBit agora!

Tokenomics de OroBit (XRB)

Compreender a tokenomics de OroBit (XRB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XRB agora!

Como comprar OroBit (XRB)

Quer saber como comprar OroBit? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar OroBit facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

XRB para moedas locais

1 OroBit (XRB) para VND
44,940.757
1 OroBit (XRB) para AUD
A$2.612934
1 OroBit (XRB) para GBP
1.28085
1 OroBit (XRB) para EUR
1.468708
1 OroBit (XRB) para USD
$1.7078
1 OroBit (XRB) para MYR
RM7.206916
1 OroBit (XRB) para TRY
71.625132
1 OroBit (XRB) para JPY
¥259.5856
1 OroBit (XRB) para ARS
ARS$2,545.151418
1 OroBit (XRB) para RUB
135.957958
1 OroBit (XRB) para INR
149.961918
1 OroBit (XRB) para IDR
Rp28,463.321948
1 OroBit (XRB) para PHP
100.33325
1 OroBit (XRB) para EGP
￡E.81.308358
1 OroBit (XRB) para BRL
R$9.187964
1 OroBit (XRB) para CAD
C$2.39092
1 OroBit (XRB) para BDT
208.69316
1 OroBit (XRB) para NGN
2,493.13183
1 OroBit (XRB) para COP
$6,619.364488
1 OroBit (XRB) para ZAR
R.29.476628
1 OroBit (XRB) para UAH
71.368962
1 OroBit (XRB) para TZS
T.Sh.4,248.254968
1 OroBit (XRB) para VES
Bs362.0536
1 OroBit (XRB) para CLP
$1,607.0398
1 OroBit (XRB) para PKR
Rs479.840566
1 OroBit (XRB) para KZT
919.6503
1 OroBit (XRB) para THB
฿55.75967
1 OroBit (XRB) para TWD
NT$52.668552
1 OroBit (XRB) para AED
د.إ6.267626
1 OroBit (XRB) para CHF
Fr1.349162
1 OroBit (XRB) para HKD
HK$13.252528
1 OroBit (XRB) para AMD
֏654.070322
1 OroBit (XRB) para MAD
.د.م15.745916
1 OroBit (XRB) para MXN
$31.50891
1 OroBit (XRB) para SAR
ريال6.40425
1 OroBit (XRB) para ETB
Br257.894878
1 OroBit (XRB) para KES
KSh220.630682
1 OroBit (XRB) para JOD
د.أ1.2108302
1 OroBit (XRB) para PLN
6.23347
1 OroBit (XRB) para RON
лв7.463086
1 OroBit (XRB) para SEK
kr16.05332
1 OroBit (XRB) para BGN
лв2.869104
1 OroBit (XRB) para HUF
Ft572.88151
1 OroBit (XRB) para CZK
35.710098
1 OroBit (XRB) para KWD
د.ك0.5225868
1 OroBit (XRB) para ILS
5.601584
1 OroBit (XRB) para BOB
Bs11.78382
1 OroBit (XRB) para AZN
2.90326
1 OroBit (XRB) para TJS
SM15.762994
1 OroBit (XRB) para GEL
4.628138
1 OroBit (XRB) para AOA
Kz1,566.786954
1 OroBit (XRB) para BHD
.د.ب0.6421328
1 OroBit (XRB) para BMD
$1.7078
1 OroBit (XRB) para DKK
kr10.964076
1 OroBit (XRB) para HNL
L44.641892
1 OroBit (XRB) para MUR
77.756134
1 OroBit (XRB) para NAD
$29.476628
1 OroBit (XRB) para NOK
kr17.095078
1 OroBit (XRB) para NZD
$2.954494
1 OroBit (XRB) para PAB
B/.1.7078
1 OroBit (XRB) para PGK
K7.189838
1 OroBit (XRB) para QAR
ر.ق6.216392
1 OroBit (XRB) para RSD
дин.172.385332
1 OroBit (XRB) para UZS
soʻm20,826.825936
1 OroBit (XRB) para ALL
L141.7474
1 OroBit (XRB) para ANG
ƒ3.056962
1 OroBit (XRB) para AWG
ƒ3.056962
1 OroBit (XRB) para BBD
$3.4156
1 OroBit (XRB) para BAM
KM2.869104
1 OroBit (XRB) para BIF
Fr5,036.3022
1 OroBit (XRB) para BND
$2.203062
1 OroBit (XRB) para BSD
$1.7078
1 OroBit (XRB) para JMD
$273.84573
1 OroBit (XRB) para KHR
6,886.27655
1 OroBit (XRB) para KMF
Fr724.1072
1 OroBit (XRB) para LAK
37,126.086214
1 OroBit (XRB) para LKR
රු518.607626
1 OroBit (XRB) para MDL
L29.015522
1 OroBit (XRB) para MGA
Ar7,727.590064
1 OroBit (XRB) para MOP
P13.6624
1 OroBit (XRB) para MVR
26.12934
1 OroBit (XRB) para MWK
MK2,964.928658
1 OroBit (XRB) para MZN
MT109.12842
1 OroBit (XRB) para NPR
रु239.758042
1 OroBit (XRB) para PYG
12,111.7176
1 OroBit (XRB) para RWF
Fr2,474.6022
1 OroBit (XRB) para SBD
$14.038116
1 OroBit (XRB) para SCR
23.875044
1 OroBit (XRB) para SRD
$67.782582
1 OroBit (XRB) para SVC
$14.926172
1 OroBit (XRB) para SZL
L29.527862
1 OroBit (XRB) para TMT
m5.994378
1 OroBit (XRB) para TND
د.ت5.0055618
1 OroBit (XRB) para TTD
$11.578884
1 OroBit (XRB) para UGX
Sh5,949.9752
1 OroBit (XRB) para XAF
Fr963.1992
1 OroBit (XRB) para XCD
$4.61106
1 OroBit (XRB) para XOF
Fr963.1992
1 OroBit (XRB) para XPF
Fr174.1956
1 OroBit (XRB) para BWP
P24.370306
1 OroBit (XRB) para BZD
$3.432678
1 OroBit (XRB) para CVE
$162.650872
1 OroBit (XRB) para DJF
Fr302.2806
1 OroBit (XRB) para DOP
$108.752704
1 OroBit (XRB) para DZD
د.ج222.304326
1 OroBit (XRB) para FJD
$3.876706
1 OroBit (XRB) para GNF
Fr14,849.321
1 OroBit (XRB) para GTQ
Q13.06467
1 OroBit (XRB) para GYD
$357.27176
1 OroBit (XRB) para ISK
kr210.0594

Recurso OroBit

Para uma compreensão mais aprofundada de OroBit, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do OroBit
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OroBit

Quanto vale hoje o OroBit (XRB)?
O preço ao vivo de XRB em USD é 1.7078 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de XRB para USD?
O preço atual de XRB para USD é $ 1.7078. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de OroBit?
A capitalização de mercado de XRB é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de XRB?
O fornecimento circulante de XRB é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XRB?
XRB atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XRB?
XRB atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de XRB?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XRB é $ 118.18K USD.
XRB vai subir ainda este ano?
XRB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XRB para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:00:15 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o OroBit (XRB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de XRB para USD

Montante

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.7078 USD

Negocie XRB

XRB/USDT
$1.7077
$1.7077$1.7077
-3.15%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,386.79
$111,386.79$111,386.79

+1.21%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.54
$3,930.54$3,930.54

+1.07%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05560
$0.05560$0.05560

+53.59%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

+2.60%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.3842
$9.3842$9.3842

-51.79%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.54
$3,930.54$3,930.54

+1.07%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,386.79
$111,386.79$111,386.79

+1.21%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.38
$194.38$194.38

+2.60%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5574
$2.5574$2.5574

+3.12%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19897
$0.19897$0.19897

+2.07%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002016
$0.000000002016$0.000000002016

+101.60%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004300
$0.0000000000000000004300$0.0000000000000000004300

+1,836.93%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005811
$0.0005811$0.0005811

+705.96%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3818
$0.3818$0.3818

+281.80%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$256.14
$256.14$256.14

+182.90%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2521
$0.2521$0.2521

+152.10%