Tokenomics de xMoney (XMN)

Descubra informações essenciais sobre xMoney (XMN), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:26:57 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de xMoney (XMN)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de xMoney (XMN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 0.00
Fornecimento total:
$ 10.00B
Fornecimento circulante:
$ 0.00
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 446.20M
Máximo histórico:
$ 0.1302
Mínimo histórico:
$ 0.019550382433716446
Preço atual:
$ 0.04462
Informação sobre xMoney (XMN)

xMoney (XMN) é um ecossistema de pagamentos de próxima geração, compatível com a MiCA, que conecta as finanças tradicionais ao blockchain. Ele permite que empresas aceitem pagamentos globais de forma simples, desde cartões e cripto até Apple Pay e Google Pay, sem complexidade, fricção ou barreiras regulatórias. Integrado à infraestrutura licenciada e regulada da xMoney, o XMN serve como o token utilitário central que impulsiona um sistema unificado com suporte a pagamentos fiat/cripto, emissão de cartões, liquidações em stablecoin, on/off-ramps e serviços white-label. Os comerciantes desfrutam de taxas de transação mais baixas, programas de fidelidade e custos de liquidação reduzidos, enquanto os consumidores ganham recompensas e participam da governança. Diferente dos tokens utilitários comuns, o XMN já é lançado com uso imediato no mundo real, integrado ao gateway regulado da xMoney que atende empresas europeias. Construído sob o framework MiCA da UE, garante conformidade, transparência e confiança para exchanges, instituições e comerciantes globais.

Site oficial:
https://www.xmoney.com
Whitepaper:
https://www.xmoney.com/legal/xmn-whitepaper
Explorador de blocos:
https://suivision.xyz/coin/0x97c7571f4406cdd7a95f3027075ab80d3e9c937c2a567690d31e14ab1872ccee::xmn::XMN

Tokenomics de xMoney (XMN): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de xMoney (XMN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens XMN que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens XMN podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do XMN, explore o preço em tempo real do token XMN!

