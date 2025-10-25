Cotação xMoney (XMN)
O preço em tempo real de xMoney (XMN) é $ 0.06141. Nas últimas 24 horas, XMN foi negociado entre a mínima de $ 0.04168 e a máxima de $ 0.07711, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XMN é $ 0.11390037525327498, enquanto o mais baixo é $ 0.019550382433716446.
Em termos de desempenho de curto prazo, XMN variou +7.96% na última hora, -14.72% nas últimas 24 horas e +184.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de xMoney é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 869.54K. A oferta em circulação de XMN é 0.00, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 614.10M.
Acompanhe as variações de preço de xMoney para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0106083
|-14.72%
|30 dias
|$ +0.05641
|+1,128.20%
|60 dias
|$ +0.05641
|+1,128.20%
|90 dias
|$ +0.05641
|+1,128.20%
Hoje, XMN registrou uma variação de $ -0.0106083 (-14.72%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.05641 (+1,128.20%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, XMN teve uma variação de $ +0.05641 (+1,128.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.05641 (+1,128.20%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
xMoney (XMN) é um ecossistema de pagamentos de próxima geração, compatível com a MiCA, que conecta as finanças tradicionais ao blockchain. Ele permite que empresas aceitem pagamentos globais de forma simples, desde cartões e cripto até Apple Pay e Google Pay, sem complexidade, fricção ou barreiras regulatórias. Integrado à infraestrutura licenciada e regulada da xMoney, o XMN serve como o token utilitário central que impulsiona um sistema unificado com suporte a pagamentos fiat/cripto, emissão de cartões, liquidações em stablecoin, on/off-ramps e serviços white-label. Os comerciantes desfrutam de taxas de transação mais baixas, programas de fidelidade e custos de liquidação reduzidos, enquanto os consumidores ganham recompensas e participam da governança. Diferente dos tokens utilitários comuns, o XMN já é lançado com uso imediato no mundo real, integrado ao gateway regulado da xMoney que atende empresas europeias. Construído sob o framework MiCA da UE, garante conformidade, transparência e confiança para exchanges, instituições e comerciantes globais.
Para uma compreensão mais aprofundada de xMoney, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-24 21:49:00
|Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
|10-23 22:32:48
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
|10-23 15:34:02
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
|10-23 01:13:05
|Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
|10-22 21:14:27
|Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
|10-22 12:58:37
|Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços.
