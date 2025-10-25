O preço ao vivo de Tesla hoje é 429.79 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSLAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSLAON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tesla hoje é 429.79 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSLAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSLAON facilmente na MEXC agora.

Logo de Tesla

Cotação Tesla (TSLAON)

Preço em tempo real de 1 TSLAON para USD

$429.89
$429.89$429.89
-1.84%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Tesla (TSLAON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:01:42 (UTC+8)

Informações de preço de Tesla (TSLAON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 424.13
$ 424.13$ 424.13
Mínimo 24h
$ 452
$ 452$ 452
Máximo 24h

$ 424.13
$ 424.13$ 424.13

$ 452
$ 452$ 452

$ 473.8661895239948
$ 473.8661895239948$ 473.8661895239948

$ 329.3669085162907
$ 329.3669085162907$ 329.3669085162907

-0.77%

-1.83%

-0.55%

-0.55%

O preço em tempo real de Tesla (TSLAON) é $ 429.79. Nas últimas 24 horas, TSLAON foi negociado entre a mínima de $ 424.13 e a máxima de $ 452, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TSLAON é $ 473.8661895239948, enquanto o mais baixo é $ 329.3669085162907.

Em termos de desempenho de curto prazo, TSLAON variou -0.77% na última hora, -1.83% nas últimas 24 horas e -0.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tesla (TSLAON)

No.1500

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

$ 81.81K
$ 81.81K$ 81.81K

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

9.94K
9.94K 9.94K

9,937.98511852
9,937.98511852 9,937.98511852

ETH

A capitalização de mercado atual de Tesla é $ 4.27M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 81.81K. A oferta em circulação de TSLAON é 9.94K, com um fornecimento total de 9937.98511852. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.27M.

Histórico de preços de Tesla (TSLAON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Tesla para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -8.0582-1.83%
30 dias$ -14.65-3.30%
60 dias$ +149.79+53.49%
90 dias$ +149.79+53.49%
Variação de preço de Tesla hoje

Hoje, TSLAON registrou uma variação de $ -8.0582 (-1.83%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Tesla

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -14.65 (-3.30%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Tesla

Expandindo a visualização para 60 dias, TSLAON teve uma variação de $ +149.79 (+53.49%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Tesla

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +149.79 (+53.49%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Tesla (TSLAON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Tesla.

O que é Tesla (TSLAON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Tesla está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Tesla de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TSLAON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Tesla em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Tesla tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Tesla (em USD)

Quanto valerá Tesla (TSLAON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tesla (TSLAON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tesla.

Confira a previsão de preço de Tesla agora!

Tokenomics de Tesla (TSLAON)

Compreender a tokenomics de Tesla (TSLAON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TSLAON agora!

Como comprar Tesla (TSLAON)

Quer saber como comprar Tesla? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Tesla facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TSLAON para moedas locais

1 Tesla (TSLAON) para VND
11,309,923.85
1 Tesla (TSLAON) para AUD
A$657.5787
1 Tesla (TSLAON) para GBP
322.3425
1 Tesla (TSLAON) para EUR
369.6194
1 Tesla (TSLAON) para USD
$429.79
1 Tesla (TSLAON) para MYR
RM1,813.7138
1 Tesla (TSLAON) para TRY
18,025.3926
1 Tesla (TSLAON) para JPY
¥65,328.08
1 Tesla (TSLAON) para ARS
ARS$640,520.3349
1 Tesla (TSLAON) para RUB
34,215.5819
1 Tesla (TSLAON) para INR
37,739.8599
1 Tesla (TSLAON) para IDR
Rp7,163,163.8014
1 Tesla (TSLAON) para PHP
25,250.1625
1 Tesla (TSLAON) para EGP
￡E.20,462.3019
1 Tesla (TSLAON) para BRL
R$2,312.2702
1 Tesla (TSLAON) para CAD
C$601.706
1 Tesla (TSLAON) para BDT
52,520.338
1 Tesla (TSLAON) para NGN
627,428.9315
1 Tesla (TSLAON) para COP
$1,665,848.8484
1 Tesla (TSLAON) para ZAR
R.7,418.1754
1 Tesla (TSLAON) para UAH
17,960.9241
1 Tesla (TSLAON) para TZS
T.Sh.1,069,128.4124
1 Tesla (TSLAON) para VES
Bs91,115.48
1 Tesla (TSLAON) para CLP
$404,432.39
1 Tesla (TSLAON) para PKR
Rs120,758.0963
1 Tesla (TSLAON) para KZT
231,441.915
1 Tesla (TSLAON) para THB
฿14,032.6435
1 Tesla (TSLAON) para TWD
NT$13,254.7236
1 Tesla (TSLAON) para AED
د.إ1,577.3293
1 Tesla (TSLAON) para CHF
Fr339.5341
1 Tesla (TSLAON) para HKD
HK$3,335.1704
1 Tesla (TSLAON) para AMD
֏164,605.2721
1 Tesla (TSLAON) para MAD
.د.م3,962.6638
1 Tesla (TSLAON) para MXN
$7,929.6255
1 Tesla (TSLAON) para SAR
ريال1,611.7125
1 Tesla (TSLAON) para ETB
Br64,902.5879
1 Tesla (TSLAON) para KES
KSh55,524.5701
1 Tesla (TSLAON) para JOD
د.أ304.72111
1 Tesla (TSLAON) para PLN
1,568.7335
1 Tesla (TSLAON) para RON
лв1,878.1823
1 Tesla (TSLAON) para SEK
kr4,040.026
1 Tesla (TSLAON) para BGN
лв722.0472
1 Tesla (TSLAON) para HUF
Ft144,173.0555
1 Tesla (TSLAON) para CZK
8,986.9089
1 Tesla (TSLAON) para KWD
د.ك131.51574
1 Tesla (TSLAON) para ILS
1,409.7112
1 Tesla (TSLAON) para BOB
Bs2,965.551
1 Tesla (TSLAON) para AZN
730.643
1 Tesla (TSLAON) para TJS
SM3,966.9617
1 Tesla (TSLAON) para GEL
1,164.7309
1 Tesla (TSLAON) para AOA
Kz394,302.2397
1 Tesla (TSLAON) para BHD
.د.ب161.60104
1 Tesla (TSLAON) para BMD
$429.79
1 Tesla (TSLAON) para DKK
kr2,759.2518
1 Tesla (TSLAON) para HNL
L11,234.7106
1 Tesla (TSLAON) para MUR
19,568.3387
1 Tesla (TSLAON) para NAD
$7,418.1754
1 Tesla (TSLAON) para NOK
kr4,302.1979
1 Tesla (TSLAON) para NZD
$743.5367
1 Tesla (TSLAON) para PAB
B/.429.79
1 Tesla (TSLAON) para PGK
K1,809.4159
1 Tesla (TSLAON) para QAR
ر.ق1,564.4356
1 Tesla (TSLAON) para RSD
дин.43,383.0026
1 Tesla (TSLAON) para UZS
soʻm5,241,340.6248
1 Tesla (TSLAON) para ALL
L35,672.57
1 Tesla (TSLAON) para ANG
ƒ769.3241
1 Tesla (TSLAON) para AWG
ƒ769.3241
1 Tesla (TSLAON) para BBD
$859.58
1 Tesla (TSLAON) para BAM
KM722.0472
1 Tesla (TSLAON) para BIF
Fr1,267,450.71
1 Tesla (TSLAON) para BND
$554.4291
1 Tesla (TSLAON) para BSD
$429.79
1 Tesla (TSLAON) para JMD
$68,916.8265
1 Tesla (TSLAON) para KHR
1,733,020.7275
1 Tesla (TSLAON) para KMF
Fr182,230.96
1 Tesla (TSLAON) para LAK
9,343,260.6827
1 Tesla (TSLAON) para LKR
රු130,514.3293
1 Tesla (TSLAON) para MDL
L7,302.1321
1 Tesla (TSLAON) para MGA
Ar1,944,748.1752
1 Tesla (TSLAON) para MOP
P3,438.32
1 Tesla (TSLAON) para MVR
6,575.787
1 Tesla (TSLAON) para MWK
MK746,162.7169
1 Tesla (TSLAON) para MZN
MT27,463.581
1 Tesla (TSLAON) para NPR
रु60,338.2181
1 Tesla (TSLAON) para PYG
3,048,070.68
1 Tesla (TSLAON) para RWF
Fr622,765.71
1 Tesla (TSLAON) para SBD
$3,532.8738
1 Tesla (TSLAON) para SCR
6,008.4642
1 Tesla (TSLAON) para SRD
$17,058.3651
1 Tesla (TSLAON) para SVC
$3,756.3646
1 Tesla (TSLAON) para SZL
L7,431.0691
1 Tesla (TSLAON) para TMT
m1,508.5629
1 Tesla (TSLAON) para TND
د.ت1,259.71449
1 Tesla (TSLAON) para TTD
$2,913.9762
1 Tesla (TSLAON) para UGX
Sh1,497,388.36
1 Tesla (TSLAON) para XAF
Fr242,401.56
1 Tesla (TSLAON) para XCD
$1,160.433
1 Tesla (TSLAON) para XOF
Fr242,401.56
1 Tesla (TSLAON) para XPF
Fr43,838.58
1 Tesla (TSLAON) para BWP
P6,133.1033
1 Tesla (TSLAON) para BZD
$863.8779
1 Tesla (TSLAON) para CVE
$40,933.1996
1 Tesla (TSLAON) para DJF
Fr76,072.83
1 Tesla (TSLAON) para DOP
$27,369.0272
1 Tesla (TSLAON) para DZD
د.ج55,945.7643
1 Tesla (TSLAON) para FJD
$975.6233
1 Tesla (TSLAON) para GNF
Fr3,737,024.05
1 Tesla (TSLAON) para GTQ
Q3,287.8935
1 Tesla (TSLAON) para GYD
$89,912.068
1 Tesla (TSLAON) para ISK
kr52,864.17

Recurso Tesla

Para uma compreensão mais aprofundada de Tesla, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Tesla
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tesla

Quanto vale hoje o Tesla (TSLAON)?
O preço ao vivo de TSLAON em USD é 429.79 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TSLAON para USD?
O preço atual de TSLAON para USD é $ 429.79. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tesla?
A capitalização de mercado de TSLAON é $ 4.27M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TSLAON?
O fornecimento circulante de TSLAON é de 9.94K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TSLAON?
TSLAON atingiu um preço máximo histórico de 473.8661895239948 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TSLAON?
TSLAON atingiu um preço minímo histórico de 329.3669085162907 USD.
Qual é o volume de negociação de TSLAON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TSLAON é $ 81.81K USD.
TSLAON vai subir ainda este ano?
TSLAON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TSLAON para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Tesla (TSLAON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Calculadora de TSLAON para USD

Montante

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 429.79 USD

Negocie TSLAON

TSLAON/USDT
$429.89
$429.89$429.89
-1.82%

