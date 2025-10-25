O que é Smart Pocket (SP)

O token SP é a moeda base dos tokens IP. Ele serve como uma linguagem econômica universal que conecta cada personagem, história e obra de arte. Daqui começa uma nova era em que criadores e fãs ao redor do mundo compartilham seus sonhos por meio de uma única moeda - e permitem que o valor circule livremente entre eles.

Smart Pocket está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Smart Pocket de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de SP para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Smart Pocket em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Smart Pocket tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Smart Pocket (em USD)

Quanto valerá Smart Pocket (SP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Smart Pocket (SP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Smart Pocket.

Confira a previsão de preço de Smart Pocket agora!

Tokenomics de Smart Pocket (SP)

Compreender a tokenomics de Smart Pocket (SP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SP agora!

Como comprar Smart Pocket (SP)

Quer saber como comprar Smart Pocket? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Smart Pocket facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SP para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Smart Pocket

Para uma compreensão mais aprofundada de Smart Pocket, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Smart Pocket Quanto vale hoje o Smart Pocket (SP)? O preço ao vivo de SP em USD é 0.012956 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SP para USD? $ 0.012956 . Confira o O preço atual de SP para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Smart Pocket? A capitalização de mercado de SP é $ 13.48M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SP? O fornecimento circulante de SP é de 1.04B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SP? SP atingiu um preço máximo histórico de 0.023315600067172444 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SP? SP atingiu um preço minímo histórico de 0.002919119255657682 USD . Qual é o volume de negociação de SP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SP é $ 170.75K USD . SP vai subir ainda este ano? SP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SP para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Smart Pocket (SP)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

