O preço ao vivo de Smart Pocket hoje é 0.012956 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SP facilmente na MEXC agora.

Cotação Smart Pocket (SP)

Preço em tempo real de 1 SP para USD

$0.012956
-2.29%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Smart Pocket (SP)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:02 (UTC+8)

Informações de preço de Smart Pocket (SP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01267
Mínimo 24h
$ 0.013798
Máximo 24h

$ 0.01267
$ 0.013798
$ 0.023315600067172444
$ 0.002919119255657682
-2.16%

-2.29%

+9.48%

+9.48%

O preço em tempo real de Smart Pocket (SP) é $ 0.012956. Nas últimas 24 horas, SP foi negociado entre a mínima de $ 0.01267 e a máxima de $ 0.013798, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SP é $ 0.023315600067172444, enquanto o mais baixo é $ 0.002919119255657682.

Em termos de desempenho de curto prazo, SP variou -2.16% na última hora, -2.29% nas últimas 24 horas e +9.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Smart Pocket (SP)

No.1034

$ 13.48M
$ 170.75K
$ 1.30B
1.04B
100,000,000,000
100,000,000,000
1.04%

SOL

A capitalização de mercado atual de Smart Pocket é $ 13.48M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 170.75K. A oferta em circulação de SP é 1.04B, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.30B.

Histórico de preços de Smart Pocket (SP) em USD

Acompanhe as variações de preço de Smart Pocket para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00030365-2.29%
30 dias$ +0.012706+5,082.40%
60 dias$ +0.012706+5,082.40%
90 dias$ +0.012706+5,082.40%
Variação de preço de Smart Pocket hoje

Hoje, SP registrou uma variação de $ -0.00030365 (-2.29%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Smart Pocket

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.012706 (+5,082.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Smart Pocket

Expandindo a visualização para 60 dias, SP teve uma variação de $ +0.012706 (+5,082.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Smart Pocket

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.012706 (+5,082.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é Smart Pocket (SP)

O token SP é a moeda base dos tokens IP. Ele serve como uma linguagem econômica universal que conecta cada personagem, história e obra de arte. Daqui começa uma nova era em que criadores e fãs ao redor do mundo compartilham seus sonhos por meio de uma única moeda - e permitem que o valor circule livremente entre eles.

Smart Pocket está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Smart Pocket de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Smart Pocket em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Smart Pocket tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Smart Pocket (em USD)

Quanto valerá Smart Pocket (SP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Smart Pocket (SP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Smart Pocket.

Tokenomics de Smart Pocket (SP)

Compreender a tokenomics de Smart Pocket (SP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SP agora!

Como comprar Smart Pocket (SP)

Quer saber como comprar Smart Pocket? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Smart Pocket facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SP para moedas locais

1 Smart Pocket (SP) para VND
340.93714
1 Smart Pocket (SP) para AUD
A$0.01982268
1 Smart Pocket (SP) para GBP
0.009717
1 Smart Pocket (SP) para EUR
0.01114216
1 Smart Pocket (SP) para USD
$0.012956
1 Smart Pocket (SP) para MYR
RM0.05467432
1 Smart Pocket (SP) para TRY
0.54337464
1 Smart Pocket (SP) para JPY
¥1.969312
1 Smart Pocket (SP) para ARS
ARS$19.30845636
1 Smart Pocket (SP) para RUB
1.03142716
1 Smart Pocket (SP) para INR
1.13766636
1 Smart Pocket (SP) para IDR
Rp215.93324696
1 Smart Pocket (SP) para PHP
0.761165
1 Smart Pocket (SP) para EGP
￡E.0.61683516
1 Smart Pocket (SP) para BRL
R$0.06970328
1 Smart Pocket (SP) para CAD
C$0.0181384
1 Smart Pocket (SP) para BDT
1.5832232
1 Smart Pocket (SP) para NGN
18.9138166
1 Smart Pocket (SP) para COP
$50.21693776
1 Smart Pocket (SP) para ZAR
R.0.22362056
1 Smart Pocket (SP) para UAH
0.54143124
1 Smart Pocket (SP) para TZS
T.Sh.32.22882736
1 Smart Pocket (SP) para VES
Bs2.746672
1 Smart Pocket (SP) para CLP
$12.191596
1 Smart Pocket (SP) para PKR
Rs3.64024732
1 Smart Pocket (SP) para KZT
6.976806
1 Smart Pocket (SP) para THB
฿0.4230134
1 Smart Pocket (SP) para TWD
NT$0.39956304
1 Smart Pocket (SP) para AED
د.إ0.04754852
1 Smart Pocket (SP) para CHF
Fr0.01023524
1 Smart Pocket (SP) para HKD
HK$0.10053856
1 Smart Pocket (SP) para AMD
֏4.96201844
1 Smart Pocket (SP) para MAD
.د.م0.11945432
1 Smart Pocket (SP) para MXN
$0.2390382
1 Smart Pocket (SP) para SAR
ريال0.048585
1 Smart Pocket (SP) para ETB
Br1.95648556
1 Smart Pocket (SP) para KES
KSh1.67378564
1 Smart Pocket (SP) para JOD
د.أ0.009185804
1 Smart Pocket (SP) para PLN
0.0472894
1 Smart Pocket (SP) para RON
лв0.05661772
1 Smart Pocket (SP) para SEK
kr0.1217864
1 Smart Pocket (SP) para BGN
лв0.02176608
1 Smart Pocket (SP) para HUF
Ft4.3460902
1 Smart Pocket (SP) para CZK
0.27090996
1 Smart Pocket (SP) para KWD
د.ك0.003964536
1 Smart Pocket (SP) para ILS
0.04249568
1 Smart Pocket (SP) para BOB
Bs0.0893964
1 Smart Pocket (SP) para AZN
0.0220252
1 Smart Pocket (SP) para TJS
SM0.11958388
1 Smart Pocket (SP) para GEL
0.03511076
1 Smart Pocket (SP) para AOA
Kz11.88622308
1 Smart Pocket (SP) para BHD
.د.ب0.004871456
1 Smart Pocket (SP) para BMD
$0.012956
1 Smart Pocket (SP) para DKK
kr0.08317752
1 Smart Pocket (SP) para HNL
L0.33866984
1 Smart Pocket (SP) para MUR
0.58988668
1 Smart Pocket (SP) para NAD
$0.22362056
1 Smart Pocket (SP) para NOK
kr0.12968956
1 Smart Pocket (SP) para NZD
$0.02241388
1 Smart Pocket (SP) para PAB
B/.0.012956
1 Smart Pocket (SP) para PGK
K0.05454476
1 Smart Pocket (SP) para QAR
ر.ق0.04715984
1 Smart Pocket (SP) para RSD
дин.1.30777864
1 Smart Pocket (SP) para UZS
soʻm157.99997472
1 Smart Pocket (SP) para ALL
L1.075348
1 Smart Pocket (SP) para ANG
ƒ0.02319124
1 Smart Pocket (SP) para AWG
ƒ0.02319124
1 Smart Pocket (SP) para BBD
$0.025912
1 Smart Pocket (SP) para BAM
KM0.02176608
1 Smart Pocket (SP) para BIF
Fr38.207244
1 Smart Pocket (SP) para BND
$0.01671324
1 Smart Pocket (SP) para BSD
$0.012956
1 Smart Pocket (SP) para JMD
$2.0774946
1 Smart Pocket (SP) para KHR
52.241831
1 Smart Pocket (SP) para KMF
Fr5.493344
1 Smart Pocket (SP) para LAK
281.65216828
1 Smart Pocket (SP) para LKR
රු3.93434852
1 Smart Pocket (SP) para MDL
L0.22012244
1 Smart Pocket (SP) para MGA
Ar58.62434528
1 Smart Pocket (SP) para MOP
P0.103648
1 Smart Pocket (SP) para MVR
0.1982268
1 Smart Pocket (SP) para MWK
MK22.49304116
1 Smart Pocket (SP) para MZN
MT0.8278884
1 Smart Pocket (SP) para NPR
रु1.81889284
1 Smart Pocket (SP) para PYG
91.883952
1 Smart Pocket (SP) para RWF
Fr18.773244
1 Smart Pocket (SP) para SBD
$0.10649832
1 Smart Pocket (SP) para SCR
0.18112488
1 Smart Pocket (SP) para SRD
$0.51422364
1 Smart Pocket (SP) para SVC
$0.11323544
1 Smart Pocket (SP) para SZL
L0.22400924
1 Smart Pocket (SP) para TMT
m0.04547556
1 Smart Pocket (SP) para TND
د.ت0.037974036
1 Smart Pocket (SP) para TTD
$0.08784168
1 Smart Pocket (SP) para UGX
Sh45.138704
1 Smart Pocket (SP) para XAF
Fr7.307184
1 Smart Pocket (SP) para XCD
$0.0349812
1 Smart Pocket (SP) para XOF
Fr7.307184
1 Smart Pocket (SP) para XPF
Fr1.321512
1 Smart Pocket (SP) para BWP
P0.18488212
1 Smart Pocket (SP) para BZD
$0.02604156
1 Smart Pocket (SP) para CVE
$1.23392944
1 Smart Pocket (SP) para DJF
Fr2.293212
1 Smart Pocket (SP) para DOP
$0.82503808
1 Smart Pocket (SP) para DZD
د.ج1.68648252
1 Smart Pocket (SP) para FJD
$0.02941012
1 Smart Pocket (SP) para GNF
Fr112.65242
1 Smart Pocket (SP) para GTQ
Q0.0991134
1 Smart Pocket (SP) para GYD
$2.7103952
1 Smart Pocket (SP) para ISK
kr1.593588

Para uma compreensão mais aprofundada de Smart Pocket, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Smart Pocket
As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Smart Pocket

Quanto vale hoje o Smart Pocket (SP)?
O preço ao vivo de SP em USD é 0.012956 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SP para USD?
O preço atual de SP para USD é $ 0.012956. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Smart Pocket?
A capitalização de mercado de SP é $ 13.48M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SP?
O fornecimento circulante de SP é de 1.04B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SP?
SP atingiu um preço máximo histórico de 0.023315600067172444 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SP?
SP atingiu um preço minímo histórico de 0.002919119255657682 USD.
Qual é o volume de negociação de SP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SP é $ 170.75K USD.
SP vai subir ainda este ano?
SP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SP para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Smart Pocket (SP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

SP/USDT
$0.012956
