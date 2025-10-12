Tokenomics de RCADE (RCADE)
Tokenomics e análise de preços de RCADE (RCADE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de RCADE (RCADE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre RCADE (RCADE)
A RCADE Network é uma blockchain descentralizada que está redefinindo os setores de mídia, entretenimento e games. Sua infraestrutura descentralizada é a base do ecossistema, tendo os RCADE Nodes — operados por jogadores — como elemento central. As fases iniciais de implantação dos nodes oferecem capacidade de armazenamento descentralizado, garantindo confiabilidade, integridade dos dados e resistência à censura nos jogos. Em reconhecimento ao papel fundamental que desempenham, os operadores dos nodes serão recompensados com incentivos significativos em $RCADE, promovendo engajamento contínuo, longevidade operacional e alinhamento de interesses dentro do ecossistema. Prepare-se para alimentar a rede.
Tokenomics de RCADE (RCADE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de RCADE (RCADE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens RCADE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens RCADE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do RCADE, explore o preço em tempo real do token RCADE!
Como comprar RCADE
Interessado em adicionar RCADE (RCADE) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar RCADE, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de RCADE (RCADE)
Analisar o histórico de preços de RCADE ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de RCADE
Quer saber para onde o RCADE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do RCADE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre RCADE (RCADE)
Montante
1 RCADE = 0.0002683 USD