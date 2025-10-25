O que é RCADE (RCADE)

A RCADE Network é uma blockchain descentralizada que está redefinindo os setores de mídia, entretenimento e games. Sua infraestrutura descentralizada é a base do ecossistema, tendo os RCADE Nodes — operados por jogadores — como elemento central. As fases iniciais de implantação dos nodes oferecem capacidade de armazenamento descentralizado, garantindo confiabilidade, integridade dos dados e resistência à censura nos jogos. Em reconhecimento ao papel fundamental que desempenham, os operadores dos nodes serão recompensados com incentivos significativos em $RCADE, promovendo engajamento contínuo, longevidade operacional e alinhamento de interesses dentro do ecossistema. Prepare-se para alimentar a rede. A RCADE Network é uma blockchain descentralizada que está redefinindo os setores de mídia, entretenimento e games. Sua infraestrutura descentralizada é a base do ecossistema, tendo os RCADE Nodes — operados por jogadores — como elemento central. As fases iniciais de implantação dos nodes oferecem capacidade de armazenamento descentralizado, garantindo confiabilidade, integridade dos dados e resistência à censura nos jogos. Em reconhecimento ao papel fundamental que desempenham, os operadores dos nodes serão recompensados com incentivos significativos em $RCADE, promovendo engajamento contínuo, longevidade operacional e alinhamento de interesses dentro do ecossistema. Prepare-se para alimentar a rede.

RCADE está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em RCADE de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de RCADE para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre RCADE em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de RCADE tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do RCADE (em USD)

Quanto valerá RCADE (RCADE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em RCADE (RCADE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para RCADE.

Confira a previsão de preço de RCADE agora!

Tokenomics de RCADE (RCADE)

Compreender a tokenomics de RCADE (RCADE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RCADE agora!

Como comprar RCADE (RCADE)

Quer saber como comprar RCADE? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar RCADE facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RCADE para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso RCADE

Para uma compreensão mais aprofundada de RCADE, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre RCADE Quanto vale hoje o RCADE (RCADE)? O preço ao vivo de RCADE em USD é 0.0003017 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RCADE para USD? $ 0.0003017 . Confira o O preço atual de RCADE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de RCADE? A capitalização de mercado de RCADE é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RCADE? O fornecimento circulante de RCADE é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RCADE? RCADE atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RCADE? RCADE atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de RCADE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RCADE é $ 101.05K USD . RCADE vai subir ainda este ano? RCADE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RCADE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o RCADE (RCADE)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025