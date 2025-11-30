Mais sobre PROVE
Tokenomics de Succinct (PROVE)
Tokenomics e análise de preços de Succinct (PROVE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Succinct (PROVE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Succinct (PROVE)
A Succinct Network é um protocolo descentralizado que comprova o software do mundo. A rede coordena um conjunto distribuído de provadores que geram provas de conhecimento zero por meio de um novo mecanismo de incentivo chamado concursos de provas, para criar o cluster de prova mais eficiente e robusto do mundo. A Succinct Network introduz a ideia de um cluster global e distribuído de prova, desenvolvido em conjunto com o SP1 e impulsionado por um mecanismo competitivo de leilão chamado concursos de provas, com o objetivo de expandir drasticamente a capacidade de prova mundial.
Tokenomics de Succinct (PROVE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Succinct (PROVE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens PROVE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens PROVE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do PROVE, explore o preço em tempo real do token PROVE!
Como comprar PROVE
Interessado em adicionar Succinct (PROVE) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar PROVE, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Succinct (PROVE)
Analisar o histórico de preços de PROVE ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de PROVE
Quer saber para onde o PROVE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do PROVE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
