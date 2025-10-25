O preço ao vivo de Succinct hoje é 0.9366 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PROVE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PROVE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Succinct hoje é 0.9366 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PROVE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PROVE facilmente na MEXC agora.

Cotação Succinct (PROVE)

Preço em tempo real de 1 PROVE para USD

$0.9359
$0.9359$0.9359
-5.01%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Succinct (PROVE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:04 (UTC+8)

Informações de preço de Succinct (PROVE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.9327
$ 0.9327$ 0.9327
Mínimo 24h
$ 1.0289
$ 1.0289$ 1.0289
Máximo 24h

$ 0.9327
$ 0.9327$ 0.9327

$ 1.0289
$ 1.0289$ 1.0289

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-0.25%

-5.01%

+22.70%

+22.70%

O preço em tempo real de Succinct (PROVE) é $ 0.9366. Nas últimas 24 horas, PROVE foi negociado entre a mínima de $ 0.9327 e a máxima de $ 1.0289, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PROVE é $ 1.7260015460023572, enquanto o mais baixo é $ 0.4184223922367206.

Em termos de desempenho de curto prazo, PROVE variou -0.25% na última hora, -5.01% nas últimas 24 horas e +22.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Succinct (PROVE)

No.192

$ 182.64M
$ 182.64M$ 182.64M

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

$ 936.60M
$ 936.60M$ 936.60M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

A capitalização de mercado atual de Succinct é $ 182.64M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.74M. A oferta em circulação de PROVE é 195.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 936.60M.

Histórico de preços de Succinct (PROVE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Succinct para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.049362-5.01%
30 dias$ +0.1703+22.22%
60 dias$ -0.0693-6.89%
90 dias$ +0.4366+87.32%
Variação de preço de Succinct hoje

Hoje, PROVE registrou uma variação de $ -0.049362 (-5.01%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Succinct

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.1703 (+22.22%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Succinct

Expandindo a visualização para 60 dias, PROVE teve uma variação de $ -0.0693 (-6.89%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Succinct

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.4366 (+87.32%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Succinct (PROVE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Succinct.

O que é Succinct (PROVE)

A Succinct Network é um protocolo descentralizado que comprova o software do mundo. A rede coordena um conjunto distribuído de provadores que geram provas de conhecimento zero por meio de um novo mecanismo de incentivo chamado concursos de provas, para criar o cluster de prova mais eficiente e robusto do mundo. A Succinct Network introduz a ideia de um cluster global e distribuído de prova, desenvolvido em conjunto com o SP1 e impulsionado por um mecanismo competitivo de leilão chamado concursos de provas, com o objetivo de expandir drasticamente a capacidade de prova mundial.

Succinct está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Succinct de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PROVE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Succinct em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Succinct tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Succinct (em USD)

Quanto valerá Succinct (PROVE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Succinct (PROVE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Succinct.

Confira a previsão de preço de Succinct agora!

Tokenomics de Succinct (PROVE)

Compreender a tokenomics de Succinct (PROVE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PROVE agora!

Como comprar Succinct (PROVE)

Quer saber como comprar Succinct? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Succinct facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PROVE para moedas locais

Para uma compreensão mais aprofundada de Succinct, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Succinct

Quanto vale hoje o Succinct (PROVE)?
O preço ao vivo de PROVE em USD é 0.9366 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PROVE para USD?
O preço atual de PROVE para USD é $ 0.9366. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Succinct?
A capitalização de mercado de PROVE é $ 182.64M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PROVE?
O fornecimento circulante de PROVE é de 195.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PROVE?
PROVE atingiu um preço máximo histórico de 1.7260015460023572 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PROVE?
PROVE atingiu um preço minímo histórico de 0.4184223922367206 USD.
Qual é o volume de negociação de PROVE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PROVE é $ 3.74M USD.
PROVE vai subir ainda este ano?
PROVE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PROVE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:04 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Succinct (PROVE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

