Mais sobre PIPE
Informações sobre preços de PIPE
O que é PIPE
Whitepaper de PIPE
Site oficial do PIPE
Tokenomics de PIPE
Previsão de preço de PIPE
Histórico de preço de PIPE
Guia de compra de PIPE
Conversor de PIPE para moeda Fiat
Spot PIPE
Futuros USDT-M de PIPE
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Tokenomics de Pipe Network (PIPE)
Tokenomics e análise de preços de Pipe Network (PIPE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Pipe Network (PIPE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Pipe Network (PIPE)
Pipe Network é uma supernuvem de borda descentralizada que combina entrega de conteúdo, armazenamento e inferência de inteligência artificial (IA) em uma infraestrutura global sem permissões. A rede coordena nós independentes que fornecem largura de banda, armazenamento e recursos de computação em troca de PIPE, o token utilitário nativo da rede. O PIPE é usado para créditos de largura de banda, armazenamento e computação, com prova criptográfica verificando o uso e um modelo burn-to-credit que vincula diretamente o consumo de tokens à atividade da rede.
Tokenomics de Pipe Network (PIPE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Pipe Network (PIPE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens PIPE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens PIPE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do PIPE, explore o preço em tempo real do token PIPE!
Como comprar PIPE
Interessado em adicionar Pipe Network (PIPE) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar PIPE, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Pipe Network (PIPE)
Analisar o histórico de preços de PIPE ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de PIPE
Quer saber para onde o PIPE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do PIPE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"
Compre Pipe Network (PIPE)
Montante
1 PIPE = 0.06847 USD
Negocie Pipe Network (PIPE)
HOT
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
TOP volume
As criptomoedas com o maior volume de negociação
Recém-adicionados
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas
Os maiores ganhadores de criptomoedas em 24 horas que todo trader deve ficar de olho