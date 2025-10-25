O preço ao vivo de Pipe Network hoje é 0.0849 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PIPE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PIPE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Pipe Network hoje é 0.0849 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PIPE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PIPE facilmente na MEXC agora.

Logo de Pipe Network

Cotação Pipe Network (PIPE)

Preço em tempo real de 1 PIPE para USD

$0.0849
$0.0849$0.0849
-3.36%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Pipe Network (PIPE)
Última atualização da página: 2025-10-25 19:31:16 (UTC+8)

Informações de preço de Pipe Network (PIPE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.08004
$ 0.08004$ 0.08004
Mínimo 24h
$ 0.09101
$ 0.09101$ 0.09101
Máximo 24h

$ 0.08004
$ 0.08004$ 0.08004

$ 0.09101
$ 0.09101$ 0.09101

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-0.13%

-3.36%

+22.03%

+22.03%

O preço em tempo real de Pipe Network (PIPE) é $ 0.0849. Nas últimas 24 horas, PIPE foi negociado entre a mínima de $ 0.08004 e a máxima de $ 0.09101, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PIPE é $ 0.34291515733046557, enquanto o mais baixo é $ 0.05288812467524619.

Em termos de desempenho de curto prazo, PIPE variou -0.13% na última hora, -3.36% nas últimas 24 horas e +22.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pipe Network (PIPE)

No.1226

$ 8.49M
$ 8.49M$ 8.49M

$ 80.25K
$ 80.25K$ 80.25K

$ 84.90M
$ 84.90M$ 84.90M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

A capitalização de mercado atual de Pipe Network é $ 8.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 80.25K. A oferta em circulação de PIPE é 100.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.90M.

Histórico de preços de Pipe Network (PIPE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Pipe Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0029518-3.36%
30 dias$ +0.0349+69.80%
60 dias$ +0.0349+69.80%
90 dias$ +0.0349+69.80%
Variação de preço de Pipe Network hoje

Hoje, PIPE registrou uma variação de $ -0.0029518 (-3.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Pipe Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0349 (+69.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Pipe Network

Expandindo a visualização para 60 dias, PIPE teve uma variação de $ +0.0349 (+69.80%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Pipe Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0349 (+69.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Pipe Network (PIPE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Pipe Network.

O que é Pipe Network (PIPE)

Pipe Network é uma supernuvem de borda descentralizada que combina entrega de conteúdo, armazenamento e inferência de inteligência artificial (IA) em uma infraestrutura global sem permissões. A rede coordena nós independentes que fornecem largura de banda, armazenamento e recursos de computação em troca de PIPE, o token utilitário nativo da rede. O PIPE é usado para créditos de largura de banda, armazenamento e computação, com prova criptográfica verificando o uso e um modelo burn-to-credit que vincula diretamente o consumo de tokens à atividade da rede.

Pipe Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Pipe Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PIPE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Pipe Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Pipe Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Pipe Network (em USD)

Quanto valerá Pipe Network (PIPE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Pipe Network (PIPE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Pipe Network.

Confira a previsão de preço de Pipe Network agora!

Tokenomics de Pipe Network (PIPE)

Compreender a tokenomics de Pipe Network (PIPE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PIPE agora!

Como comprar Pipe Network (PIPE)

Quer saber como comprar Pipe Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Pipe Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PIPE para moedas locais

1 Pipe Network (PIPE) para VND
2,234.1435
1 Pipe Network (PIPE) para AUD
A$0.129897
1 Pipe Network (PIPE) para GBP
0.063675
1 Pipe Network (PIPE) para EUR
0.073014
1 Pipe Network (PIPE) para USD
$0.0849
1 Pipe Network (PIPE) para MYR
RM0.358278
1 Pipe Network (PIPE) para TRY
3.560706
1 Pipe Network (PIPE) para JPY
¥12.9048
1 Pipe Network (PIPE) para ARS
ARS$126.527319
1 Pipe Network (PIPE) para RUB
6.758889
1 Pipe Network (PIPE) para INR
7.455069
1 Pipe Network (PIPE) para IDR
Rp1,414.999434
1 Pipe Network (PIPE) para PHP
4.987875
1 Pipe Network (PIPE) para EGP
￡E.4.042089
1 Pipe Network (PIPE) para BRL
R$0.456762
1 Pipe Network (PIPE) para CAD
C$0.11886
1 Pipe Network (PIPE) para BDT
10.37478
1 Pipe Network (PIPE) para NGN
123.941265
1 Pipe Network (PIPE) para COP
$329.069004
1 Pipe Network (PIPE) para ZAR
R.1.465374
1 Pipe Network (PIPE) para UAH
3.547971
1 Pipe Network (PIPE) para TZS
T.Sh.211.193844
1 Pipe Network (PIPE) para VES
Bs17.9988
1 Pipe Network (PIPE) para CLP
$79.8909
1 Pipe Network (PIPE) para PKR
Rs23.854353
1 Pipe Network (PIPE) para KZT
45.71865
1 Pipe Network (PIPE) para THB
฿2.771985
1 Pipe Network (PIPE) para TWD
NT$2.618316
1 Pipe Network (PIPE) para AED
د.إ0.311583
1 Pipe Network (PIPE) para CHF
Fr0.067071
1 Pipe Network (PIPE) para HKD
HK$0.658824
1 Pipe Network (PIPE) para AMD
֏32.515851
1 Pipe Network (PIPE) para MAD
.د.م0.782778
1 Pipe Network (PIPE) para MXN
$1.566405
1 Pipe Network (PIPE) para SAR
ريال0.318375
1 Pipe Network (PIPE) para ETB
Br12.820749
1 Pipe Network (PIPE) para KES
KSh10.968231
1 Pipe Network (PIPE) para JOD
د.أ0.0601941
1 Pipe Network (PIPE) para PLN
0.309885
1 Pipe Network (PIPE) para RON
лв0.371013
1 Pipe Network (PIPE) para SEK
kr0.79806
1 Pipe Network (PIPE) para BGN
лв0.142632
1 Pipe Network (PIPE) para HUF
Ft28.479705
1 Pipe Network (PIPE) para CZK
1.775259
1 Pipe Network (PIPE) para KWD
د.ك0.0259794
1 Pipe Network (PIPE) para ILS
0.278472
1 Pipe Network (PIPE) para BOB
Bs0.58581
1 Pipe Network (PIPE) para AZN
0.14433
1 Pipe Network (PIPE) para TJS
SM0.783627
1 Pipe Network (PIPE) para GEL
0.230079
1 Pipe Network (PIPE) para AOA
Kz77.889807
1 Pipe Network (PIPE) para BHD
.د.ب0.0319224
1 Pipe Network (PIPE) para BMD
$0.0849
1 Pipe Network (PIPE) para DKK
kr0.545058
1 Pipe Network (PIPE) para HNL
L2.219286
1 Pipe Network (PIPE) para MUR
3.865497
1 Pipe Network (PIPE) para NAD
$1.465374
1 Pipe Network (PIPE) para NOK
kr0.849849
1 Pipe Network (PIPE) para NZD
$0.146877
1 Pipe Network (PIPE) para PAB
B/.0.0849
1 Pipe Network (PIPE) para PGK
K0.357429
1 Pipe Network (PIPE) para QAR
ر.ق0.309036
1 Pipe Network (PIPE) para RSD
дин.8.569806
1 Pipe Network (PIPE) para UZS
soʻm1,035.365688
1 Pipe Network (PIPE) para ALL
L7.0467
1 Pipe Network (PIPE) para ANG
ƒ0.151971
1 Pipe Network (PIPE) para AWG
ƒ0.151971
1 Pipe Network (PIPE) para BBD
$0.1698
1 Pipe Network (PIPE) para BAM
KM0.142632
1 Pipe Network (PIPE) para BIF
Fr250.3701
1 Pipe Network (PIPE) para BND
$0.109521
1 Pipe Network (PIPE) para BSD
$0.0849
1 Pipe Network (PIPE) para JMD
$13.613715
1 Pipe Network (PIPE) para KHR
342.338025
1 Pipe Network (PIPE) para KMF
Fr35.9976
1 Pipe Network (PIPE) para LAK
1,845.652137
1 Pipe Network (PIPE) para LKR
රු25.781583
1 Pipe Network (PIPE) para MDL
L1.442451
1 Pipe Network (PIPE) para MGA
Ar384.162312
1 Pipe Network (PIPE) para MOP
P0.6792
1 Pipe Network (PIPE) para MVR
1.29897
1 Pipe Network (PIPE) para MWK
MK147.395739
1 Pipe Network (PIPE) para MZN
MT5.42511
1 Pipe Network (PIPE) para NPR
रु11.919111
1 Pipe Network (PIPE) para PYG
602.1108
1 Pipe Network (PIPE) para RWF
Fr123.0201
1 Pipe Network (PIPE) para SBD
$0.697878
1 Pipe Network (PIPE) para SCR
1.186902
1 Pipe Network (PIPE) para SRD
$3.369681
1 Pipe Network (PIPE) para SVC
$0.742026
1 Pipe Network (PIPE) para SZL
L1.467921
1 Pipe Network (PIPE) para TMT
m0.297999
1 Pipe Network (PIPE) para TND
د.ت0.2488419
1 Pipe Network (PIPE) para TTD
$0.575622
1 Pipe Network (PIPE) para UGX
Sh295.7916
1 Pipe Network (PIPE) para XAF
Fr47.8836
1 Pipe Network (PIPE) para XCD
$0.22923
1 Pipe Network (PIPE) para XOF
Fr47.8836
1 Pipe Network (PIPE) para XPF
Fr8.6598
1 Pipe Network (PIPE) para BWP
P1.211523
1 Pipe Network (PIPE) para BZD
$0.170649
1 Pipe Network (PIPE) para CVE
$8.085876
1 Pipe Network (PIPE) para DJF
Fr15.0273
1 Pipe Network (PIPE) para DOP
$5.406432
1 Pipe Network (PIPE) para DZD
د.ج11.051433
1 Pipe Network (PIPE) para FJD
$0.192723
1 Pipe Network (PIPE) para GNF
Fr738.2055
1 Pipe Network (PIPE) para GTQ
Q0.649485
1 Pipe Network (PIPE) para GYD
$17.76108
1 Pipe Network (PIPE) para ISK
kr10.4427

Para uma compreensão mais aprofundada de Pipe Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Pipe Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Pipe Network

Quanto vale hoje o Pipe Network (PIPE)?
O preço ao vivo de PIPE em USD é 0.0849 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PIPE para USD?
O preço atual de PIPE para USD é $ 0.0849. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Pipe Network?
A capitalização de mercado de PIPE é $ 8.49M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PIPE?
O fornecimento circulante de PIPE é de 100.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PIPE?
PIPE atingiu um preço máximo histórico de 0.34291515733046557 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PIPE?
PIPE atingiu um preço minímo histórico de 0.05288812467524619 USD.
Qual é o volume de negociação de PIPE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PIPE é $ 80.25K USD.
PIPE vai subir ainda este ano?
PIPE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PIPE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 19:31:16 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Pipe Network (PIPE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de PIPE para USD

Montante

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.0849 USD

Negocie PIPE

PIPE/USDT
$0.0849
$0.0849$0.0849
-3.28%

