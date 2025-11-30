Mais sobre MITO
Tokenomics de Mitosis (MITO)
Tokenomics e análise de preços de Mitosis (MITO)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Mitosis (MITO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Mitosis (MITO)
Mitosis é um protocolo DeFi que transforma posições de liquidez ilíquidas em blocos de construção programáveis e composáveis, convertendo depósitos dos usuários em Vanilla Assets na Mitosis Chain, que podem então ser alocados em oportunidades de geração de rendimento por meio do Matrix (campanhas curadas) ou do EOL (alocação coletiva orientada por governança). O protocolo resolve os problemas de ineficiência de liquidez no DeFi ao agregar depósitos individuais para fornecer poder de barganha coletiva no acesso a rendimentos premium, antes exclusivos para grandes participantes, ao mesmo tempo em que permite que tokens de posição (miAssets/maAssets) sejam negociados, usados como colateral ou combinados em instrumentos financeiros sofisticados. Por meio do seu sistema de três tokens (MITO, gMITO, LMITO) e mecanismos de governança, o Mitosis cria um alinhamento sustentável de incentivos que democratiza o acesso a rendimentos superiores, ao mesmo tempo em que possibilita capacidades avançadas de engenharia financeira antes indisponíveis nas finanças descentralizadas.
Tokenomics de Mitosis (MITO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Mitosis (MITO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MITO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MITO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MITO, explore o preço em tempo real do token MITO!
Como comprar MITO
Interessado em adicionar Mitosis (MITO) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar MITO, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Mitosis (MITO)
Analisar o histórico de preços de MITO ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de MITO
Quer saber para onde o MITO pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MITO combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
