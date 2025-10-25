O que é Mitosis (MITO)

Mitosis é um protocolo DeFi que transforma posições de liquidez ilíquidas em blocos de construção programáveis e composáveis, convertendo depósitos dos usuários em Vanilla Assets na Mitosis Chain, que podem então ser alocados em oportunidades de geração de rendimento por meio do Matrix (campanhas curadas) ou do EOL (alocação coletiva orientada por governança). O protocolo resolve os problemas de ineficiência de liquidez no DeFi ao agregar depósitos individuais para fornecer poder de barganha coletiva no acesso a rendimentos premium, antes exclusivos para grandes participantes, ao mesmo tempo em que permite que tokens de posição (miAssets/maAssets) sejam negociados, usados como colateral ou combinados em instrumentos financeiros sofisticados. Por meio do seu sistema de três tokens (MITO, gMITO, LMITO) e mecanismos de governança, o Mitosis cria um alinhamento sustentável de incentivos que democratiza o acesso a rendimentos superiores, ao mesmo tempo em que possibilita capacidades avançadas de engenharia financeira antes indisponíveis nas finanças descentralizadas.

Previsão de preço do Mitosis (em USD)

Quanto valerá Mitosis (MITO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mitosis (MITO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mitosis.

Confira a previsão de preço de Mitosis agora!

Tokenomics de Mitosis (MITO)

Compreender a tokenomics de Mitosis (MITO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MITO agora!

Como comprar Mitosis (MITO)

Quer saber como comprar Mitosis? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Mitosis facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MITO para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Mitosis

Para uma compreensão mais aprofundada de Mitosis, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Mitosis Quanto vale hoje o Mitosis (MITO)? O preço ao vivo de MITO em USD é 0.11791 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MITO para USD? $ 0.11791 . Confira o O preço atual de MITO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Mitosis? A capitalização de mercado de MITO é $ 23.14M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MITO? O fornecimento circulante de MITO é de 196.27M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MITO? MITO atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MITO? MITO atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de MITO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MITO é $ 82.39K USD . MITO vai subir ainda este ano? MITO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MITO para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Mitosis (MITO)

