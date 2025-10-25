O preço ao vivo de Mitosis hoje é 0.11791 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MITO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MITO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Mitosis hoje é 0.11791 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MITO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MITO facilmente na MEXC agora.

Logo de Mitosis

Cotação Mitosis (MITO)

Preço em tempo real de 1 MITO para USD

$0.11791
$0.11791$0.11791
+7.18%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Mitosis (MITO)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:10 (UTC+8)

Informações de preço de Mitosis (MITO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.10958
$ 0.10958$ 0.10958
Mínimo 24h
$ 0.1196
$ 0.1196$ 0.1196
Máximo 24h

$ 0.10958
$ 0.10958$ 0.10958

$ 0.1196
$ 0.1196$ 0.1196

--
----

--
----

-0.44%

+7.18%

+6.83%

+6.83%

O preço em tempo real de Mitosis (MITO) é $ 0.11791. Nas últimas 24 horas, MITO foi negociado entre a mínima de $ 0.10958 e a máxima de $ 0.1196, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MITO é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, MITO variou -0.44% na última hora, +7.18% nas últimas 24 horas e +6.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mitosis (MITO)

$ 23.14M
$ 23.14M$ 23.14M

$ 82.39K
$ 82.39K$ 82.39K

$ 117.91M
$ 117.91M$ 117.91M

196.27M
196.27M 196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.62%

BSC

A capitalização de mercado atual de Mitosis é $ 23.14M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 82.39K. A oferta em circulação de MITO é 196.27M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 117.91M.

Histórico de preços de Mitosis (MITO) em USD

Acompanhe as variações de preço de Mitosis para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0078988+7.18%
30 dias$ -0.06564-35.77%
60 dias$ +0.10791+1,079.10%
90 dias$ +0.10791+1,079.10%
Variação de preço de Mitosis hoje

Hoje, MITO registrou uma variação de $ +0.0078988 (+7.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Mitosis

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.06564 (-35.77%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Mitosis

Expandindo a visualização para 60 dias, MITO teve uma variação de $ +0.10791 (+1,079.10%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Mitosis

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.10791 (+1,079.10%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Mitosis (MITO)!

Confira agora a página de histórico de preço do Mitosis.

O que é Mitosis (MITO)

Mitosis é um protocolo DeFi que transforma posições de liquidez ilíquidas em blocos de construção programáveis e composáveis, convertendo depósitos dos usuários em Vanilla Assets na Mitosis Chain, que podem então ser alocados em oportunidades de geração de rendimento por meio do Matrix (campanhas curadas) ou do EOL (alocação coletiva orientada por governança). O protocolo resolve os problemas de ineficiência de liquidez no DeFi ao agregar depósitos individuais para fornecer poder de barganha coletiva no acesso a rendimentos premium, antes exclusivos para grandes participantes, ao mesmo tempo em que permite que tokens de posição (miAssets/maAssets) sejam negociados, usados como colateral ou combinados em instrumentos financeiros sofisticados. Por meio do seu sistema de três tokens (MITO, gMITO, LMITO) e mecanismos de governança, o Mitosis cria um alinhamento sustentável de incentivos que democratiza o acesso a rendimentos superiores, ao mesmo tempo em que possibilita capacidades avançadas de engenharia financeira antes indisponíveis nas finanças descentralizadas.

Mitosis está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Mitosis de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MITO para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Mitosis em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Mitosis tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Mitosis (em USD)

Quanto valerá Mitosis (MITO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mitosis (MITO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mitosis.

Confira a previsão de preço de Mitosis agora!

Tokenomics de Mitosis (MITO)

Compreender a tokenomics de Mitosis (MITO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MITO agora!

Como comprar Mitosis (MITO)

Quer saber como comprar Mitosis? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Mitosis facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:10 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Mitosis (MITO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MITO para USD

Montante

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.11791 USD

Negocie MITO

MITO/USDT
$0.11791
$0.11791$0.11791
+7.25%

