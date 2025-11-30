MultiBank Group, fundada na Califórnia em 2005, é hoje uma das maiores e mais regulamentadas instituições de derivativos financeiros online do mundo. Com sede em Dubai, o grupo conta com mais de 25 escritórios ao redor do globo e atende mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países. Com forte conformidade regulatória, tecnologia avançada e foco na integridade financeira, a MultiBank Group oferece uma experiência de negociação segura e fluida em escala global.

Atualmente, o grupo está liderando o futuro das finanças com um dos projetos de tokenização de Ativos do Mundo Real (RWA) mais ambiciosos da indústria, tendo como base seu primeiro token utilitário: $MBG.