Tokenomics de MultiBank Group (MBG)

Descubra informações essenciais sobre MultiBank Group (MBG), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 18:54:05 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de MultiBank Group (MBG)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de MultiBank Group (MBG), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
Fornecimento total:
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 451.80M
Máximo histórico:
$ 3.0974
Mínimo histórico:
$ 0.36701751283509526
Preço atual:
$ 0.4518
Informação sobre MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, fundada na Califórnia em 2005, é hoje uma das maiores e mais regulamentadas instituições de derivativos financeiros online do mundo. Com sede em Dubai, o grupo conta com mais de 25 escritórios ao redor do globo e atende mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países. Com forte conformidade regulatória, tecnologia avançada e foco na integridade financeira, a MultiBank Group oferece uma experiência de negociação segura e fluida em escala global.

Atualmente, o grupo está liderando o futuro das finanças com um dos projetos de tokenização de Ativos do Mundo Real (RWA) mais ambiciosos da indústria, tendo como base seu primeiro token utilitário: $MBG.

Site oficial:
https://www.multibankgroup.com/en
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Explorador de blocos:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Tokenomics de MultiBank Group (MBG): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de MultiBank Group (MBG) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens MBG que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MBG podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do MBG, explore o preço em tempo real do token MBG!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"