O preço ao vivo de MultiBank Group hoje é 0.6536 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MBG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MBG facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de MultiBank Group hoje é 0.6536 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MBG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MBG facilmente na MEXC agora.

Mais sobre MBG

Informações sobre preços de MBG

Whitepaper de MBG

Site oficial do MBG

Tokenomics de MBG

Previsão de preço de MBG

Histórico de preço de MBG

Guia de compra de MBG

Conversor de MBG para moeda Fiat

Spot MBG

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de MultiBank Group

Cotação MultiBank Group (MBG)

Preço em tempo real de 1 MBG para USD

$0.6536
$0.6536$0.6536
+31.53%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de MultiBank Group (MBG)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:56 (UTC+8)

Informações de preço de MultiBank Group (MBG) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.475
$ 0.475$ 0.475
Mínimo 24h
$ 0.76
$ 0.76$ 0.76
Máximo 24h

$ 0.475
$ 0.475$ 0.475

$ 0.76
$ 0.76$ 0.76

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

-0.85%

+31.53%

-39.62%

-39.62%

O preço em tempo real de MultiBank Group (MBG) é $ 0.6536. Nas últimas 24 horas, MBG foi negociado entre a mínima de $ 0.475 e a máxima de $ 0.76, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MBG é $ 1.6915943417368275, enquanto o mais baixo é $ 0.36701751283509526.

Em termos de desempenho de curto prazo, MBG variou -0.85% na última hora, +31.53% nas últimas 24 horas e -39.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MultiBank Group (MBG)

No.3253

--
----

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

$ 653.60M
$ 653.60M$ 653.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de MultiBank Group é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.77M. A oferta em circulação de MBG é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 653.60M.

Histórico de preços de MultiBank Group (MBG) em USD

Acompanhe as variações de preço de MultiBank Group para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.156679+31.53%
30 dias$ -0.4708-41.88%
60 dias$ -1.7431-72.73%
90 dias$ -0.6777-50.91%
Variação de preço de MultiBank Group hoje

Hoje, MBG registrou uma variação de $ +0.156679 (+31.53%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MultiBank Group

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.4708 (-41.88%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MultiBank Group

Expandindo a visualização para 60 dias, MBG teve uma variação de $ -1.7431 (-72.73%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MultiBank Group

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.6777 (-50.91%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MultiBank Group (MBG)!

Confira agora a página de histórico de preço do MultiBank Group.

O que é MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, fundada na Califórnia em 2005, é hoje uma das maiores e mais regulamentadas instituições de derivativos financeiros online do mundo. Com sede em Dubai, o grupo conta com mais de 25 escritórios ao redor do globo e atende mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países. Com forte conformidade regulatória, tecnologia avançada e foco na integridade financeira, a MultiBank Group oferece uma experiência de negociação segura e fluida em escala global.

Atualmente, o grupo está liderando o futuro das finanças com um dos projetos de tokenização de Ativos do Mundo Real (RWA) mais ambiciosos da indústria, tendo como base seu primeiro token utilitário: $MBG.

MultiBank Group está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em MultiBank Group de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MBG para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre MultiBank Group em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de MultiBank Group tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do MultiBank Group (em USD)

Quanto valerá MultiBank Group (MBG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MultiBank Group (MBG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MultiBank Group.

Confira a previsão de preço de MultiBank Group agora!

Tokenomics de MultiBank Group (MBG)

Compreender a tokenomics de MultiBank Group (MBG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MBG agora!

Como comprar MultiBank Group (MBG)

Quer saber como comprar MultiBank Group? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar MultiBank Group facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MBG para moedas locais

1 MultiBank Group (MBG) para VND
17,199.484
1 MultiBank Group (MBG) para AUD
A$1.000008
1 MultiBank Group (MBG) para GBP
0.4902
1 MultiBank Group (MBG) para EUR
0.562096
1 MultiBank Group (MBG) para USD
$0.6536
1 MultiBank Group (MBG) para MYR
RM2.758192
1 MultiBank Group (MBG) para TRY
27.411984
1 MultiBank Group (MBG) para JPY
¥99.3472
1 MultiBank Group (MBG) para ARS
ARS$974.066616
1 MultiBank Group (MBG) para RUB
52.033096
1 MultiBank Group (MBG) para INR
57.392616
1 MultiBank Group (MBG) para IDR
Rp10,893.328976
1 MultiBank Group (MBG) para PHP
38.399
1 MultiBank Group (MBG) para EGP
￡E.31.117896
1 MultiBank Group (MBG) para BRL
R$3.516368
1 MultiBank Group (MBG) para CAD
C$0.91504
1 MultiBank Group (MBG) para BDT
79.86992
1 MultiBank Group (MBG) para NGN
954.15796
1 MultiBank Group (MBG) para COP
$2,533.327456
1 MultiBank Group (MBG) para ZAR
R.11.281136
1 MultiBank Group (MBG) para UAH
27.313944
1 MultiBank Group (MBG) para TZS
T.Sh.1,625.869216
1 MultiBank Group (MBG) para VES
Bs138.5632
1 MultiBank Group (MBG) para CLP
$615.0376
1 MultiBank Group (MBG) para PKR
Rs183.641992
1 MultiBank Group (MBG) para KZT
351.9636
1 MultiBank Group (MBG) para THB
฿21.34004
1 MultiBank Group (MBG) para TWD
NT$20.157024
1 MultiBank Group (MBG) para AED
د.إ2.398712
1 MultiBank Group (MBG) para CHF
Fr0.516344
1 MultiBank Group (MBG) para HKD
HK$5.071936
1 MultiBank Group (MBG) para AMD
֏250.322264
1 MultiBank Group (MBG) para MAD
.د.م6.026192
1 MultiBank Group (MBG) para MXN
$12.05892
1 MultiBank Group (MBG) para SAR
ريال2.451
1 MultiBank Group (MBG) para ETB
Br98.700136
1 MultiBank Group (MBG) para KES
KSh84.438584
1 MultiBank Group (MBG) para JOD
د.أ0.4634024
1 MultiBank Group (MBG) para PLN
2.38564
1 MultiBank Group (MBG) para RON
лв2.856232
1 MultiBank Group (MBG) para SEK
kr6.14384
1 MultiBank Group (MBG) para BGN
лв1.098048
1 MultiBank Group (MBG) para HUF
Ft219.25012
1 MultiBank Group (MBG) para CZK
13.666776
1 MultiBank Group (MBG) para KWD
د.ك0.2000016
1 MultiBank Group (MBG) para ILS
2.143808
1 MultiBank Group (MBG) para BOB
Bs4.50984
1 MultiBank Group (MBG) para AZN
1.11112
1 MultiBank Group (MBG) para TJS
SM6.032728
1 MultiBank Group (MBG) para GEL
1.771256
1 MultiBank Group (MBG) para AOA
Kz599.632248
1 MultiBank Group (MBG) para BHD
.د.ب0.2457536
1 MultiBank Group (MBG) para BMD
$0.6536
1 MultiBank Group (MBG) para DKK
kr4.196112
1 MultiBank Group (MBG) para HNL
L17.085104
1 MultiBank Group (MBG) para MUR
29.758408
1 MultiBank Group (MBG) para NAD
$11.281136
1 MultiBank Group (MBG) para NOK
kr6.542536
1 MultiBank Group (MBG) para NZD
$1.130728
1 MultiBank Group (MBG) para PAB
B/.0.6536
1 MultiBank Group (MBG) para PGK
K2.751656
1 MultiBank Group (MBG) para QAR
ر.ق2.379104
1 MultiBank Group (MBG) para RSD
дин.65.974384
1 MultiBank Group (MBG) para UZS
soʻm7,970.730432
1 MultiBank Group (MBG) para ALL
L54.2488
1 MultiBank Group (MBG) para ANG
ƒ1.169944
1 MultiBank Group (MBG) para AWG
ƒ1.169944
1 MultiBank Group (MBG) para BBD
$1.3072
1 MultiBank Group (MBG) para BAM
KM1.098048
1 MultiBank Group (MBG) para BIF
Fr1,927.4664
1 MultiBank Group (MBG) para BND
$0.843144
1 MultiBank Group (MBG) para BSD
$0.6536
1 MultiBank Group (MBG) para JMD
$104.80476
1 MultiBank Group (MBG) para KHR
2,635.4786
1 MultiBank Group (MBG) para KMF
Fr277.1264
1 MultiBank Group (MBG) para LAK
14,208.695368
1 MultiBank Group (MBG) para LKR
රු198.478712
1 MultiBank Group (MBG) para MDL
L11.104664
1 MultiBank Group (MBG) para MGA
Ar2,957.461568
1 MultiBank Group (MBG) para MOP
P5.2288
1 MultiBank Group (MBG) para MVR
10.00008
1 MultiBank Group (MBG) para MWK
MK1,134.721496
1 MultiBank Group (MBG) para MZN
MT41.76504
1 MultiBank Group (MBG) para NPR
रु91.758904
1 MultiBank Group (MBG) para PYG
4,635.3312
1 MultiBank Group (MBG) para RWF
Fr947.0664
1 MultiBank Group (MBG) para SBD
$5.372592
1 MultiBank Group (MBG) para SCR
9.137328
1 MultiBank Group (MBG) para SRD
$25.941384
1 MultiBank Group (MBG) para SVC
$5.712464
1 MultiBank Group (MBG) para SZL
L11.300744
1 MultiBank Group (MBG) para TMT
m2.294136
1 MultiBank Group (MBG) para TND
د.ت1.9157016
1 MultiBank Group (MBG) para TTD
$4.431408
1 MultiBank Group (MBG) para UGX
Sh2,277.1424
1 MultiBank Group (MBG) para XAF
Fr368.6304
1 MultiBank Group (MBG) para XCD
$1.76472
1 MultiBank Group (MBG) para XOF
Fr368.6304
1 MultiBank Group (MBG) para XPF
Fr66.6672
1 MultiBank Group (MBG) para BWP
P9.326872
1 MultiBank Group (MBG) para BZD
$1.313736
1 MultiBank Group (MBG) para CVE
$62.248864
1 MultiBank Group (MBG) para DJF
Fr115.6872
1 MultiBank Group (MBG) para DOP
$41.621248
1 MultiBank Group (MBG) para DZD
د.ج85.079112
1 MultiBank Group (MBG) para FJD
$1.483672
1 MultiBank Group (MBG) para GNF
Fr5,683.052
1 MultiBank Group (MBG) para GTQ
Q5.00004
1 MultiBank Group (MBG) para GYD
$136.73312
1 MultiBank Group (MBG) para ISK
kr80.3928

Recurso MultiBank Group

Para uma compreensão mais aprofundada de MultiBank Group, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do MultiBank Group
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MultiBank Group

Quanto vale hoje o MultiBank Group (MBG)?
O preço ao vivo de MBG em USD é 0.6536 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MBG para USD?
O preço atual de MBG para USD é $ 0.6536. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MultiBank Group?
A capitalização de mercado de MBG é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MBG?
O fornecimento circulante de MBG é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MBG?
MBG atingiu um preço máximo histórico de 1.6915943417368275 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MBG?
MBG atingiu um preço minímo histórico de 0.36701751283509526 USD.
Qual é o volume de negociação de MBG?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MBG é $ 3.77M USD.
MBG vai subir ainda este ano?
MBG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MBG para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o MultiBank Group (MBG)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MBG para USD

Montante

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0.6536 USD

Negocie MBG

MBG/USDT
$0.6536
$0.6536$0.6536
+31.53%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,199.47
$111,199.47$111,199.47

+1.04%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.07
$3,921.07$3,921.07

+0.82%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05022
$0.05022$0.05022

+38.72%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.92
$193.92$193.92

+2.35%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8558
$9.8558$9.8558

-49.37%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.07
$3,921.07$3,921.07

+0.82%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,199.47
$111,199.47$111,199.47

+1.04%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.92
$193.92$193.92

+2.35%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5580
$2.5580$2.5580

+3.15%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19847
$0.19847$0.19847

+1.82%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000003613
$0.0000000000000000003613$0.0000000000000000003613

+1,527.47%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005628
$0.0005628$0.0005628

+680.58%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3799
$0.3799$0.3799

+279.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$255.22
$255.22$255.22

+181.88%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2547
$0.2547$0.2547

+154.70%