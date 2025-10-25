O que é MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, fundada na Califórnia em 2005, é hoje uma das maiores e mais regulamentadas instituições de derivativos financeiros online do mundo. Com sede em Dubai, o grupo conta com mais de 25 escritórios ao redor do globo e atende mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países. Com forte conformidade regulatória, tecnologia avançada e foco na integridade financeira, a MultiBank Group oferece uma experiência de negociação segura e fluida em escala global. Atualmente, o grupo está liderando o futuro das finanças com um dos projetos de tokenização de Ativos do Mundo Real (RWA) mais ambiciosos da indústria, tendo como base seu primeiro token utilitário: $MBG.

MultiBank Group está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em MultiBank Group de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de MBG para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre MultiBank Group em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de MultiBank Group tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do MultiBank Group (em USD)

Quanto valerá MultiBank Group (MBG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MultiBank Group (MBG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MultiBank Group.

Confira a previsão de preço de MultiBank Group agora!

Tokenomics de MultiBank Group (MBG)

Compreender a tokenomics de MultiBank Group (MBG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MBG agora!

Como comprar MultiBank Group (MBG)

Quer saber como comprar MultiBank Group? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar MultiBank Group facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MBG para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso MultiBank Group

Para uma compreensão mais aprofundada de MultiBank Group, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MultiBank Group Quanto vale hoje o MultiBank Group (MBG)? O preço ao vivo de MBG em USD é 0.6536 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MBG para USD? $ 0.6536 . Confira o O preço atual de MBG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MultiBank Group? A capitalização de mercado de MBG é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MBG? O fornecimento circulante de MBG é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MBG? MBG atingiu um preço máximo histórico de 1.6915943417368275 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MBG? MBG atingiu um preço minímo histórico de 0.36701751283509526 USD . Qual é o volume de negociação de MBG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MBG é $ 3.77M USD . MBG vai subir ainda este ano? MBG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MBG para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o MultiBank Group (MBG)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

