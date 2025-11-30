Tokenomics de LINEA (LINEA)

Tokenomics de LINEA (LINEA)

Descubra informações essenciais sobre LINEA (LINEA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 18:53:02 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de LINEA (LINEA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de LINEA (LINEA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 153.80M
$ 153.80M
Fornecimento total:
$ 72.01B
$ 72.01B
Fornecimento circulante:
$ 15.48B
$ 15.48B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 715.35M
$ 715.35M
Máximo histórico:
$ 0.06192
$ 0.06192
Mínimo histórico:
$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389
Preço atual:
$ 0.009934
$ 0.009934

Informação sobre LINEA (LINEA)

A Linea é a Layer 2 construída a partir dos primeiros princípios para fortalecer o Ethereum e toda a economia do ETH. Cada aspecto de seu design — desde sua mecânica produtiva de queima de ETH e rendimento nativo com alta eficiência de capital, até sua tecnologia zk equivalente ao Ethereum — amplifica o valor e a utilidade da Ethereum Mainnet. Tudo isso é sustentado pelo maior fundo de ecossistema do setor, gerido pelos construtores de Ethereum mais confiáveis. Com infraestrutura em nível institucional e profunda integração no DeFi, a Linea é a melhor chain para o capital em ETH, onde cada transação e cada bloco fortalecem o Ethereum.

Site oficial:
https://linea.build/association
Whitepaper:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Explorador de blocos:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Tokenomics de LINEA (LINEA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de LINEA (LINEA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens LINEA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LINEA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do LINEA, explore o preço em tempo real do token LINEA!

Histórico de preços de LINEA (LINEA)

Analisar o histórico de preços de LINEA ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de LINEA

Quer saber para onde o LINEA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do LINEA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

