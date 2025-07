Informação sobre leo (LEO)

LEO is a memecoin on STX blockchain that represents Muneeb, the founder of STX's cat. No better ticker than the founder's pet, especially since Bitcoin is the cat chain.

Site oficial: leothecat.io Explorador de blocos: https://explorer.hiro.so/txid/0xe214c06b4e7bf3a441ff4ac691a3255a64fac4da57f01ebaa6aa366812fc4d9e?chain=mainnet