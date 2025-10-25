O preço ao vivo de GameStop hoje é 23.74 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GMEON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GMEON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de GameStop hoje é 23.74 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GMEON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GMEON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre GMEON

Informações sobre preços de GMEON

Site oficial do GMEON

Tokenomics de GMEON

Previsão de preço de GMEON

Histórico de preço de GMEON

Guia de compra de GMEON

Conversor de GMEON para moeda Fiat

Spot GMEON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de GameStop

Cotação GameStop (GMEON)

Preço em tempo real de 1 GMEON para USD

$23.83
$23.83$23.83
-0.41%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de GameStop (GMEON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:24:56 (UTC+8)

Informações de preço de GameStop (GMEON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 23.56
$ 23.56$ 23.56
Mínimo 24h
$ 24.29
$ 24.29$ 24.29
Máximo 24h

$ 23.56
$ 23.56$ 23.56

$ 24.29
$ 24.29$ 24.29

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.309828913708834
$ 22.309828913708834$ 22.309828913708834

+0.21%

-0.41%

+0.93%

+0.93%

O preço em tempo real de GameStop (GMEON) é $ 23.74. Nas últimas 24 horas, GMEON foi negociado entre a mínima de $ 23.56 e a máxima de $ 24.29, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GMEON é $ 28.314705255572687, enquanto o mais baixo é $ 22.309828913708834.

Em termos de desempenho de curto prazo, GMEON variou +0.21% na última hora, -0.41% nas últimas 24 horas e +0.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GameStop (GMEON)

No.2802

$ 270.35K
$ 270.35K$ 270.35K

$ 57.56K
$ 57.56K$ 57.56K

$ 270.35K
$ 270.35K$ 270.35K

11.39K
11.39K 11.39K

11,387.97024846
11,387.97024846 11,387.97024846

ETH

A capitalização de mercado atual de GameStop é $ 270.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.56K. A oferta em circulação de GMEON é 11.39K, com um fornecimento total de 11387.97024846. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 270.35K.

Histórico de preços de GameStop (GMEON) em USD

Acompanhe as variações de preço de GameStop para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0981-0.41%
30 dias$ -2.45-9.36%
60 dias$ +13.74+137.40%
90 dias$ +13.74+137.40%
Variação de preço de GameStop hoje

Hoje, GMEON registrou uma variação de $ -0.0981 (-0.41%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de GameStop

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -2.45 (-9.36%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de GameStop

Expandindo a visualização para 60 dias, GMEON teve uma variação de $ +13.74 (+137.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de GameStop

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +13.74 (+137.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de GameStop (GMEON)!

Confira agora a página de histórico de preço do GameStop.

O que é GameStop (GMEON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

GameStop está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em GameStop de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GMEON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre GameStop em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de GameStop tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do GameStop (em USD)

Quanto valerá GameStop (GMEON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GameStop (GMEON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GameStop.

Confira a previsão de preço de GameStop agora!

Tokenomics de GameStop (GMEON)

Compreender a tokenomics de GameStop (GMEON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GMEON agora!

Como comprar GameStop (GMEON)

Quer saber como comprar GameStop? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar GameStop facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GMEON para moedas locais

1 GameStop (GMEON) para VND
624,718.1
1 GameStop (GMEON) para AUD
A$36.3222
1 GameStop (GMEON) para GBP
17.805
1 GameStop (GMEON) para EUR
20.4164
1 GameStop (GMEON) para USD
$23.74
1 GameStop (GMEON) para MYR
RM100.1828
1 GameStop (GMEON) para TRY
995.6556
1 GameStop (GMEON) para JPY
¥3,608.48
1 GameStop (GMEON) para ARS
ARS$35,379.9594
1 GameStop (GMEON) para RUB
1,889.9414
1 GameStop (GMEON) para INR
2,084.6094
1 GameStop (GMEON) para IDR
Rp395,666.5084
1 GameStop (GMEON) para PHP
1,394.725
1 GameStop (GMEON) para EGP
￡E.1,130.2614
1 GameStop (GMEON) para BRL
R$127.7212
1 GameStop (GMEON) para CAD
C$33.236
1 GameStop (GMEON) para BDT
2,901.028
1 GameStop (GMEON) para NGN
34,656.839
1 GameStop (GMEON) para COP
$92,015.2904
1 GameStop (GMEON) para ZAR
R.409.7524
1 GameStop (GMEON) para UAH
992.0946
1 GameStop (GMEON) para TZS
T.Sh.59,054.6744
1 GameStop (GMEON) para VES
Bs5,032.88
1 GameStop (GMEON) para CLP
$22,339.34
1 GameStop (GMEON) para PKR
Rs6,670.2278
1 GameStop (GMEON) para KZT
12,783.99
1 GameStop (GMEON) para THB
฿775.111
1 GameStop (GMEON) para TWD
NT$732.1416
1 GameStop (GMEON) para AED
د.إ87.1258
1 GameStop (GMEON) para CHF
Fr18.7546
1 GameStop (GMEON) para HKD
HK$184.2224
1 GameStop (GMEON) para AMD
֏9,092.1826
1 GameStop (GMEON) para MAD
.د.م218.8828
1 GameStop (GMEON) para MXN
$438.003
1 GameStop (GMEON) para SAR
ريال89.025
1 GameStop (GMEON) para ETB
Br3,584.9774
1 GameStop (GMEON) para KES
KSh3,066.9706
1 GameStop (GMEON) para JOD
د.أ16.83166
1 GameStop (GMEON) para PLN
86.651
1 GameStop (GMEON) para RON
лв103.7438
1 GameStop (GMEON) para SEK
kr223.156
1 GameStop (GMEON) para BGN
лв39.8832
1 GameStop (GMEON) para HUF
Ft7,963.583
1 GameStop (GMEON) para CZK
496.4034
1 GameStop (GMEON) para KWD
د.ك7.26444
1 GameStop (GMEON) para ILS
77.8672
1 GameStop (GMEON) para BOB
Bs163.806
1 GameStop (GMEON) para AZN
40.358
1 GameStop (GMEON) para TJS
SM219.1202
1 GameStop (GMEON) para GEL
64.3354
1 GameStop (GMEON) para AOA
Kz21,779.7882
1 GameStop (GMEON) para BHD
.د.ب8.92624
1 GameStop (GMEON) para BMD
$23.74
1 GameStop (GMEON) para DKK
kr152.4108
1 GameStop (GMEON) para HNL
L620.5636
1 GameStop (GMEON) para MUR
1,080.8822
1 GameStop (GMEON) para NAD
$409.7524
1 GameStop (GMEON) para NOK
kr237.6374
1 GameStop (GMEON) para NZD
$41.0702
1 GameStop (GMEON) para PAB
B/.23.74
1 GameStop (GMEON) para PGK
K99.9454
1 GameStop (GMEON) para QAR
ر.ق86.4136
1 GameStop (GMEON) para RSD
дин.2,396.3156
1 GameStop (GMEON) para UZS
soʻm289,512.1488
1 GameStop (GMEON) para ALL
L1,970.42
1 GameStop (GMEON) para ANG
ƒ42.4946
1 GameStop (GMEON) para AWG
ƒ42.4946
1 GameStop (GMEON) para BBD
$47.48
1 GameStop (GMEON) para BAM
KM39.8832
1 GameStop (GMEON) para BIF
Fr70,009.26
1 GameStop (GMEON) para BND
$30.6246
1 GameStop (GMEON) para BSD
$23.74
1 GameStop (GMEON) para JMD
$3,806.709
1 GameStop (GMEON) para KHR
95,725.615
1 GameStop (GMEON) para KMF
Fr10,065.76
1 GameStop (GMEON) para LAK
516,086.9462
1 GameStop (GMEON) para LKR
රු7,209.1258
1 GameStop (GMEON) para MDL
L403.3426
1 GameStop (GMEON) para MGA
Ar107,420.6512
1 GameStop (GMEON) para MOP
P189.92
1 GameStop (GMEON) para MVR
363.222
1 GameStop (GMEON) para MWK
MK41,215.2514
1 GameStop (GMEON) para MZN
MT1,516.986
1 GameStop (GMEON) para NPR
रु3,332.8586
1 GameStop (GMEON) para PYG
168,364.08
1 GameStop (GMEON) para RWF
Fr34,399.26
1 GameStop (GMEON) para SBD
$195.1428
1 GameStop (GMEON) para SCR
331.8852
1 GameStop (GMEON) para SRD
$942.2406
1 GameStop (GMEON) para SVC
$207.4876
1 GameStop (GMEON) para SZL
L410.4646
1 GameStop (GMEON) para TMT
m83.3274
1 GameStop (GMEON) para TND
د.ت69.58194
1 GameStop (GMEON) para TTD
$160.9572
1 GameStop (GMEON) para UGX
Sh82,710.16
1 GameStop (GMEON) para XAF
Fr13,389.36
1 GameStop (GMEON) para XCD
$64.098
1 GameStop (GMEON) para XOF
Fr13,389.36
1 GameStop (GMEON) para XPF
Fr2,421.48
1 GameStop (GMEON) para BWP
P338.7698
1 GameStop (GMEON) para BZD
$47.7174
1 GameStop (GMEON) para CVE
$2,260.9976
1 GameStop (GMEON) para DJF
Fr4,201.98
1 GameStop (GMEON) para DOP
$1,511.7632
1 GameStop (GMEON) para DZD
د.ج3,090.2358
1 GameStop (GMEON) para FJD
$53.8898
1 GameStop (GMEON) para GNF
Fr206,419.3
1 GameStop (GMEON) para GTQ
Q181.611
1 GameStop (GMEON) para GYD
$4,966.408
1 GameStop (GMEON) para ISK
kr2,920.02

Recurso GameStop

Para uma compreensão mais aprofundada de GameStop, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do GameStop
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre GameStop

Quanto vale hoje o GameStop (GMEON)?
O preço ao vivo de GMEON em USD é 23.74 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GMEON para USD?
O preço atual de GMEON para USD é $ 23.74. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de GameStop?
A capitalização de mercado de GMEON é $ 270.35K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GMEON?
O fornecimento circulante de GMEON é de 11.39K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GMEON?
GMEON atingiu um preço máximo histórico de 28.314705255572687 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GMEON?
GMEON atingiu um preço minímo histórico de 22.309828913708834 USD.
Qual é o volume de negociação de GMEON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GMEON é $ 57.56K USD.
GMEON vai subir ainda este ano?
GMEON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GMEON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:24:56 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o GameStop (GMEON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de GMEON para USD

Montante

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 23.74 USD

Negocie GMEON

GMEON/USDT
$23.83
$23.83$23.83
-0.33%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,183.44
$111,183.44$111,183.44

+1.03%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.78
$3,923.78$3,923.78

+0.89%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05500
$0.05500$0.05500

+51.93%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.03
$194.03$194.03

+2.41%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.7961
$9.7961$9.7961

-49.67%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.78
$3,923.78$3,923.78

+0.89%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,183.44
$111,183.44$111,183.44

+1.03%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.03
$194.03$194.03

+2.41%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5604
$2.5604$2.5604

+3.25%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19856
$0.19856$0.19856

+1.86%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004000
$0.0000000000000000004000$0.0000000000000000004000

+1,701.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0007000
$0.0007000$0.0007000

+870.87%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3778
$0.3778$0.3778

+277.80%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$247.77
$247.77$247.77

+173.65%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2561
$0.2561$0.2561

+156.10%