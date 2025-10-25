O preço ao vivo de EVAA Protocol hoje é 10.629 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EVAA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EVAA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de EVAA Protocol hoje é 10.629 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EVAA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EVAA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre EVAA

Informações sobre preços de EVAA

Whitepaper de EVAA

Site oficial do EVAA

Tokenomics de EVAA

Previsão de preço de EVAA

Histórico de preço de EVAA

Guia de compra de EVAA

Conversor de EVAA para moeda Fiat

Spot EVAA

Futuros USDT-M de EVAA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de EVAA Protocol

Cotação EVAA Protocol (EVAA)

Preço em tempo real de 1 EVAA para USD

$10.721
$10.721$10.721
+42.92%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de EVAA Protocol (EVAA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:21:21 (UTC+8)

Informações de preço de EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 6.339
$ 6.339$ 6.339
Mínimo 24h
$ 11.514
$ 11.514$ 11.514
Máximo 24h

$ 6.339
$ 6.339$ 6.339

$ 11.514
$ 11.514$ 11.514

$ 10.686517171082794
$ 10.686517171082794$ 10.686517171082794

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

-3.65%

+42.92%

+176.94%

+176.94%

O preço em tempo real de EVAA Protocol (EVAA) é $ 10.629. Nas últimas 24 horas, EVAA foi negociado entre a mínima de $ 6.339 e a máxima de $ 11.514, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EVAA é $ 10.686517171082794, enquanto o mais baixo é $ 1.4583095338977914.

Em termos de desempenho de curto prazo, EVAA variou -3.65% na última hora, +42.92% nas últimas 24 horas e +176.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de EVAA Protocol (EVAA)

No.417

$ 70.34M
$ 70.34M$ 70.34M

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

$ 531.45M
$ 531.45M$ 531.45M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

A capitalização de mercado atual de EVAA Protocol é $ 70.34M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.62M. A oferta em circulação de EVAA é 6.62M, com um fornecimento total de 50000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 531.45M.

Histórico de preços de EVAA Protocol (EVAA) em USD

Acompanhe as variações de preço de EVAA Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +3.2196+42.92%
30 dias$ +8.629+431.45%
60 dias$ +8.629+431.45%
90 dias$ +8.629+431.45%
Variação de preço de EVAA Protocol hoje

Hoje, EVAA registrou uma variação de $ +3.2196 (+42.92%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de EVAA Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +8.629 (+431.45%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de EVAA Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, EVAA teve uma variação de $ +8.629 (+431.45%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de EVAA Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +8.629 (+431.45%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de EVAA Protocol (EVAA)!

Confira agora a página de histórico de preço do EVAA Protocol.

O que é EVAA Protocol (EVAA)

EVAA é um protocolo de liquidez descentralizado, open-source e nativo do Telegram, construído na blockchain TON, que permite aos usuários atuarem como depositantes, ganhando renda passiva ao fornecer liquidez, ou como tomadores de empréstimo, que podem garantir empréstimos supercolateralizados.

EVAA Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em EVAA Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de EVAA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre EVAA Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de EVAA Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do EVAA Protocol (em USD)

Quanto valerá EVAA Protocol (EVAA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em EVAA Protocol (EVAA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para EVAA Protocol.

Confira a previsão de preço de EVAA Protocol agora!

Tokenomics de EVAA Protocol (EVAA)

Compreender a tokenomics de EVAA Protocol (EVAA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EVAA agora!

Como comprar EVAA Protocol (EVAA)

Quer saber como comprar EVAA Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar EVAA Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

EVAA para moedas locais

1 EVAA Protocol (EVAA) para VND
279,702.135
1 EVAA Protocol (EVAA) para AUD
A$16.26237
1 EVAA Protocol (EVAA) para GBP
7.97175
1 EVAA Protocol (EVAA) para EUR
9.14094
1 EVAA Protocol (EVAA) para USD
$10.629
1 EVAA Protocol (EVAA) para MYR
RM44.85438
1 EVAA Protocol (EVAA) para TRY
445.78026
1 EVAA Protocol (EVAA) para JPY
¥1,615.608
1 EVAA Protocol (EVAA) para ARS
ARS$15,840.50499
1 EVAA Protocol (EVAA) para RUB
846.17469
1 EVAA Protocol (EVAA) para INR
933.33249
1 EVAA Protocol (EVAA) para IDR
Rp177,149.92914
1 EVAA Protocol (EVAA) para PHP
624.45375
1 EVAA Protocol (EVAA) para EGP
￡E.506.04669
1 EVAA Protocol (EVAA) para BRL
R$57.18402
1 EVAA Protocol (EVAA) para CAD
C$14.8806
1 EVAA Protocol (EVAA) para BDT
1,298.8638
1 EVAA Protocol (EVAA) para NGN
15,516.74565
1 EVAA Protocol (EVAA) para COP
$41,197.57884
1 EVAA Protocol (EVAA) para ZAR
R.183.45654
1 EVAA Protocol (EVAA) para UAH
444.18591
1 EVAA Protocol (EVAA) para TZS
T.Sh.26,440.27524
1 EVAA Protocol (EVAA) para VES
Bs2,253.348
1 EVAA Protocol (EVAA) para CLP
$10,001.889
1 EVAA Protocol (EVAA) para PKR
Rs2,986.43013
1 EVAA Protocol (EVAA) para KZT
5,723.7165
1 EVAA Protocol (EVAA) para THB
฿347.03685
1 EVAA Protocol (EVAA) para TWD
NT$327.79836
1 EVAA Protocol (EVAA) para AED
د.إ39.00843
1 EVAA Protocol (EVAA) para CHF
Fr8.39691
1 EVAA Protocol (EVAA) para HKD
HK$82.48104
1 EVAA Protocol (EVAA) para AMD
֏4,070.80071
1 EVAA Protocol (EVAA) para MAD
.د.م97.99938
1 EVAA Protocol (EVAA) para MXN
$196.10505
1 EVAA Protocol (EVAA) para SAR
ريال39.85875
1 EVAA Protocol (EVAA) para ETB
Br1,605.08529
1 EVAA Protocol (EVAA) para KES
KSh1,373.16051
1 EVAA Protocol (EVAA) para JOD
د.أ7.535961
1 EVAA Protocol (EVAA) para PLN
38.79585
1 EVAA Protocol (EVAA) para RON
лв46.44873
1 EVAA Protocol (EVAA) para SEK
kr99.9126
1 EVAA Protocol (EVAA) para BGN
лв17.85672
1 EVAA Protocol (EVAA) para HUF
Ft3,565.49805
1 EVAA Protocol (EVAA) para CZK
222.25239
1 EVAA Protocol (EVAA) para KWD
د.ك3.252474
1 EVAA Protocol (EVAA) para ILS
34.86312
1 EVAA Protocol (EVAA) para BOB
Bs73.3401
1 EVAA Protocol (EVAA) para AZN
18.0693
1 EVAA Protocol (EVAA) para TJS
SM98.10567
1 EVAA Protocol (EVAA) para GEL
28.80459
1 EVAA Protocol (EVAA) para AOA
Kz9,751.36347
1 EVAA Protocol (EVAA) para BHD
.د.ب3.996504
1 EVAA Protocol (EVAA) para BMD
$10.629
1 EVAA Protocol (EVAA) para DKK
kr68.23818
1 EVAA Protocol (EVAA) para HNL
L277.84206
1 EVAA Protocol (EVAA) para MUR
483.93837
1 EVAA Protocol (EVAA) para NAD
$183.45654
1 EVAA Protocol (EVAA) para NOK
kr106.39629
1 EVAA Protocol (EVAA) para NZD
$18.38817
1 EVAA Protocol (EVAA) para PAB
B/.10.629
1 EVAA Protocol (EVAA) para PGK
K44.74809
1 EVAA Protocol (EVAA) para QAR
ر.ق38.68956
1 EVAA Protocol (EVAA) para RSD
дин.1,072.89126
1 EVAA Protocol (EVAA) para UZS
soʻm129,621.93048
1 EVAA Protocol (EVAA) para ALL
L882.207
1 EVAA Protocol (EVAA) para ANG
ƒ19.02591
1 EVAA Protocol (EVAA) para AWG
ƒ19.02591
1 EVAA Protocol (EVAA) para BBD
$21.258
1 EVAA Protocol (EVAA) para BAM
KM17.85672
1 EVAA Protocol (EVAA) para BIF
Fr31,344.921
1 EVAA Protocol (EVAA) para BND
$13.71141
1 EVAA Protocol (EVAA) para BSD
$10.629
1 EVAA Protocol (EVAA) para JMD
$1,704.36015
1 EVAA Protocol (EVAA) para KHR
42,858.78525
1 EVAA Protocol (EVAA) para KMF
Fr4,506.696
1 EVAA Protocol (EVAA) para LAK
231,065.21277
1 EVAA Protocol (EVAA) para LKR
රු3,227.70843
1 EVAA Protocol (EVAA) para MDL
L180.58671
1 EVAA Protocol (EVAA) para MGA
Ar48,094.94952
1 EVAA Protocol (EVAA) para MOP
P85.032
1 EVAA Protocol (EVAA) para MVR
162.6237
1 EVAA Protocol (EVAA) para MWK
MK18,453.11319
1 EVAA Protocol (EVAA) para MZN
MT679.1931
1 EVAA Protocol (EVAA) para NPR
रु1,492.20531
1 EVAA Protocol (EVAA) para PYG
75,380.868
1 EVAA Protocol (EVAA) para RWF
Fr15,401.421
1 EVAA Protocol (EVAA) para SBD
$87.37038
1 EVAA Protocol (EVAA) para SCR
148.59342
1 EVAA Protocol (EVAA) para SRD
$421.86501
1 EVAA Protocol (EVAA) para SVC
$92.89746
1 EVAA Protocol (EVAA) para SZL
L183.77541
1 EVAA Protocol (EVAA) para TMT
m37.30779
1 EVAA Protocol (EVAA) para TND
د.ت31.153599
1 EVAA Protocol (EVAA) para TTD
$72.06462
1 EVAA Protocol (EVAA) para UGX
Sh37,031.436
1 EVAA Protocol (EVAA) para XAF
Fr5,994.756
1 EVAA Protocol (EVAA) para XCD
$28.6983
1 EVAA Protocol (EVAA) para XOF
Fr5,994.756
1 EVAA Protocol (EVAA) para XPF
Fr1,084.158
1 EVAA Protocol (EVAA) para BWP
P151.67583
1 EVAA Protocol (EVAA) para BZD
$21.36429
1 EVAA Protocol (EVAA) para CVE
$1,012.30596
1 EVAA Protocol (EVAA) para DJF
Fr1,881.333
1 EVAA Protocol (EVAA) para DOP
$676.85472
1 EVAA Protocol (EVAA) para DZD
د.ج1,383.57693
1 EVAA Protocol (EVAA) para FJD
$24.12783
1 EVAA Protocol (EVAA) para GNF
Fr92,419.155
1 EVAA Protocol (EVAA) para GTQ
Q81.31185
1 EVAA Protocol (EVAA) para GYD
$2,223.5868
1 EVAA Protocol (EVAA) para ISK
kr1,307.367

Recurso EVAA Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de EVAA Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do EVAA Protocol
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre EVAA Protocol

Quanto vale hoje o EVAA Protocol (EVAA)?
O preço ao vivo de EVAA em USD é 10.629 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de EVAA para USD?
O preço atual de EVAA para USD é $ 10.629. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de EVAA Protocol?
A capitalização de mercado de EVAA é $ 70.34M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de EVAA?
O fornecimento circulante de EVAA é de 6.62M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EVAA?
EVAA atingiu um preço máximo histórico de 10.686517171082794 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EVAA?
EVAA atingiu um preço minímo histórico de 1.4583095338977914 USD.
Qual é o volume de negociação de EVAA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EVAA é $ 4.62M USD.
EVAA vai subir ainda este ano?
EVAA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EVAA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:21:21 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o EVAA Protocol (EVAA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de EVAA para USD

Montante

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 10.629 USD

Negocie EVAA

EVAA/USDT
$10.721
$10.721$10.721
+43.08%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,156.32
$111,156.32$111,156.32

+1.00%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.80
$3,923.80$3,923.80

+0.89%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05530
$0.05530$0.05530

+52.76%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.90
$193.90$193.90

+2.34%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.5232
$9.5232$9.5232

-51.07%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.80
$3,923.80$3,923.80

+0.89%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,156.32
$111,156.32$111,156.32

+1.00%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.90
$193.90$193.90

+2.34%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5533
$2.5533$2.5533

+2.96%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19827
$0.19827$0.19827

+1.71%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002019
$0.000000002019$0.000000002019

+101.90%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004602
$0.0000000000000000004602$0.0000000000000000004602

+1,972.97%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008400
$0.0008400$0.0008400

+1,065.04%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3785
$0.3785$0.3785

+278.50%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$248.75
$248.75$248.75

+174.74%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2552
$0.2552$0.2552

+155.20%