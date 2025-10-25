O que é EVAA Protocol (EVAA)

EVAA é um protocolo de liquidez descentralizado, open-source e nativo do Telegram, construído na blockchain TON, que permite aos usuários atuarem como depositantes, ganhando renda passiva ao fornecer liquidez, ou como tomadores de empréstimo, que podem garantir empréstimos supercolateralizados. EVAA é um protocolo de liquidez descentralizado, open-source e nativo do Telegram, construído na blockchain TON, que permite aos usuários atuarem como depositantes, ganhando renda passiva ao fornecer liquidez, ou como tomadores de empréstimo, que podem garantir empréstimos supercolateralizados.

EVAA Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em EVAA Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de EVAA para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre EVAA Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de EVAA Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do EVAA Protocol (em USD)

Quanto valerá EVAA Protocol (EVAA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em EVAA Protocol (EVAA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para EVAA Protocol.

Confira a previsão de preço de EVAA Protocol agora!

Tokenomics de EVAA Protocol (EVAA)

Compreender a tokenomics de EVAA Protocol (EVAA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EVAA agora!

Como comprar EVAA Protocol (EVAA)

Quer saber como comprar EVAA Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar EVAA Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

EVAA para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso EVAA Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de EVAA Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre EVAA Protocol Quanto vale hoje o EVAA Protocol (EVAA)? O preço ao vivo de EVAA em USD é 10.629 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de EVAA para USD? $ 10.629 . Confira o O preço atual de EVAA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de EVAA Protocol? A capitalização de mercado de EVAA é $ 70.34M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de EVAA? O fornecimento circulante de EVAA é de 6.62M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EVAA? EVAA atingiu um preço máximo histórico de 10.686517171082794 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EVAA? EVAA atingiu um preço minímo histórico de 1.4583095338977914 USD . Qual é o volume de negociação de EVAA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EVAA é $ 4.62M USD . EVAA vai subir ainda este ano? EVAA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EVAA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o EVAA Protocol (EVAA)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025