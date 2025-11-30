Mais sobre EVAA
Tokenomics de EVAA Protocol (EVAA)
Tokenomics e análise de preços de EVAA Protocol (EVAA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de EVAA Protocol (EVAA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre EVAA Protocol (EVAA)
EVAA é um protocolo de liquidez descentralizado, open-source e nativo do Telegram, construído na blockchain TON, que permite aos usuários atuarem como depositantes, ganhando renda passiva ao fornecer liquidez, ou como tomadores de empréstimo, que podem garantir empréstimos supercolateralizados.
Tokenomics de EVAA Protocol (EVAA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de EVAA Protocol (EVAA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens EVAA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens EVAA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do EVAA, explore o preço em tempo real do token EVAA!
Como comprar EVAA
Interessado em adicionar EVAA Protocol (EVAA) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar EVAA, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de EVAA Protocol (EVAA)
Analisar o histórico de preços de EVAA ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de EVAA
Quer saber para onde o EVAA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do EVAA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
