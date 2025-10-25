O que é StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) é uma stablecoin lastreada em euro, atrelada ao valor do euro e resgatável na proporção de 1:1. A stablecoin é colateralizada por moeda fiduciária e títulos públicos de curto prazo. O principal objetivo do StablR Euro (EURR) é fornecer uma alternativa digital às formas tradicionais de dinheiro que seja mais eficiente, segura e acessível. StablR Euro (EURR) pode ser usado como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Alguns dos principais casos de uso do StablR Euro (EURR) incluem viabilizar pagamentos mais rápidos e baratos, facilitar o comércio e investimento internacionais, e permitir sistemas financeiros mais flexíveis e resilientes. StablR Euro (EURR) é uma stablecoin lastreada em euro, atrelada ao valor do euro e resgatável na proporção de 1:1. A stablecoin é colateralizada por moeda fiduciária e títulos públicos de curto prazo. O principal objetivo do StablR Euro (EURR) é fornecer uma alternativa digital às formas tradicionais de dinheiro que seja mais eficiente, segura e acessível. StablR Euro (EURR) pode ser usado como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Alguns dos principais casos de uso do StablR Euro (EURR) incluem viabilizar pagamentos mais rápidos e baratos, facilitar o comércio e investimento internacionais, e permitir sistemas financeiros mais flexíveis e resilientes.

StablR Euro está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em StablR Euro de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de EURR para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre StablR Euro em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de StablR Euro tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do StablR Euro (em USD)

Quanto valerá StablR Euro (EURR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em StablR Euro (EURR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para StablR Euro.

Confira a previsão de preço de StablR Euro agora!

Tokenomics de StablR Euro (EURR)

Compreender a tokenomics de StablR Euro (EURR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EURR agora!

Como comprar StablR Euro (EURR)

Quer saber como comprar StablR Euro? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar StablR Euro facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

EURR para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso StablR Euro

Para uma compreensão mais aprofundada de StablR Euro, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre StablR Euro Quanto vale hoje o StablR Euro (EURR)? O preço ao vivo de EURR em USD é 1.161 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de EURR para USD? $ 1.161 . Confira o O preço atual de EURR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de StablR Euro? A capitalização de mercado de EURR é $ 13.45M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de EURR? O fornecimento circulante de EURR é de 11.58M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EURR? EURR atingiu um preço máximo histórico de 1.4634306829935808 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EURR? EURR atingiu um preço minímo histórico de 1.0191650915551662 USD . Qual é o volume de negociação de EURR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EURR é $ 208.77 USD . EURR vai subir ainda este ano? EURR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EURR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o StablR Euro (EURR)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025