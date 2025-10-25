O preço ao vivo de StablR Euro hoje é 1.161 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EURR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EURR facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de StablR Euro hoje é 1.161 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EURR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EURR facilmente na MEXC agora.

Cotação StablR Euro (EURR)

Preço em tempo real de 1 EURR para USD

$1.161
$1.161$1.161
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de StablR Euro (EURR)
Informações de preço de StablR Euro (EURR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
Mínimo 24h
$ 1.165
$ 1.165$ 1.165
Máximo 24h

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.165
$ 1.165$ 1.165

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

+2.29%

+2.29%

O preço em tempo real de StablR Euro (EURR) é $ 1.161. Nas últimas 24 horas, EURR foi negociado entre a mínima de $ 1.161 e a máxima de $ 1.165, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EURR é $ 1.4634306829935808, enquanto o mais baixo é $ 1.0191650915551662.

Em termos de desempenho de curto prazo, EURR variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e +2.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de StablR Euro (EURR)

No.1036

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

$ 208.77
$ 208.77$ 208.77

$ 13.45M
$ 13.45M$ 13.45M

11.58M
11.58M 11.58M

11,583,541.95
11,583,541.95 11,583,541.95

ETH

A capitalização de mercado atual de StablR Euro é $ 13.45M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 208.77. A oferta em circulação de EURR é 11.58M, com um fornecimento total de 11583541.95. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.45M.

Histórico de preços de StablR Euro (EURR) em USD

Acompanhe as variações de preço de StablR Euro para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.015-1.28%
60 dias$ -0.004-0.35%
90 dias$ -0.016-1.36%
Variação de preço de StablR Euro hoje

Hoje, EURR registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de StablR Euro

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.015 (-1.28%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de StablR Euro

Expandindo a visualização para 60 dias, EURR teve uma variação de $ -0.004 (-0.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de StablR Euro

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.016 (-1.36%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de StablR Euro (EURR)!

Confira agora a página de histórico de preço do StablR Euro.

O que é StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) é uma stablecoin lastreada em euro, atrelada ao valor do euro e resgatável na proporção de 1:1. A stablecoin é colateralizada por moeda fiduciária e títulos públicos de curto prazo. O principal objetivo do StablR Euro (EURR) é fornecer uma alternativa digital às formas tradicionais de dinheiro que seja mais eficiente, segura e acessível. StablR Euro (EURR) pode ser usado como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Alguns dos principais casos de uso do StablR Euro (EURR) incluem viabilizar pagamentos mais rápidos e baratos, facilitar o comércio e investimento internacionais, e permitir sistemas financeiros mais flexíveis e resilientes.

StablR Euro está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em StablR Euro de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de EURR para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre StablR Euro em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de StablR Euro tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do StablR Euro (em USD)

Quanto valerá StablR Euro (EURR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em StablR Euro (EURR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para StablR Euro.

Confira a previsão de preço de StablR Euro agora!

Tokenomics de StablR Euro (EURR)

Compreender a tokenomics de StablR Euro (EURR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EURR agora!

Como comprar StablR Euro (EURR)

Quer saber como comprar StablR Euro? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar StablR Euro facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre StablR Euro

Quanto vale hoje o StablR Euro (EURR)?
O preço ao vivo de EURR em USD é 1.161 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de EURR para USD?
O preço atual de EURR para USD é $ 1.161. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de StablR Euro?
A capitalização de mercado de EURR é $ 13.45M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de EURR?
O fornecimento circulante de EURR é de 11.58M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EURR?
EURR atingiu um preço máximo histórico de 1.4634306829935808 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EURR?
EURR atingiu um preço minímo histórico de 1.0191650915551662 USD.
Qual é o volume de negociação de EURR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EURR é $ 208.77 USD.
EURR vai subir ainda este ano?
EURR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EURR para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

