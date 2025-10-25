O preço ao vivo de AMD hoje é 253.56 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AMDON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AMDON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de AMD hoje é 253.56 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AMDON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AMDON facilmente na MEXC agora.

Logo de AMD

Cotação AMD (AMDON)

Preço em tempo real de 1 AMDON para USD

$253.56
$253.56$253.56
+1.35%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de AMD (AMDON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:05:33 (UTC+8)

Informações de preço de AMD (AMDON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 238.03
$ 238.03$ 238.03
Mínimo 24h
$ 258.15
$ 258.15$ 258.15
Máximo 24h

$ 238.03
$ 238.03$ 238.03

$ 258.15
$ 258.15$ 258.15

$ 255.41095867993144
$ 255.41095867993144$ 255.41095867993144

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

-0.74%

+1.35%

+8.57%

+8.57%

O preço em tempo real de AMD (AMDON) é $ 253.56. Nas últimas 24 horas, AMDON foi negociado entre a mínima de $ 238.03 e a máxima de $ 258.15, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AMDON é $ 255.41095867993144, enquanto o mais baixo é $ 149.93556428664579.

Em termos de desempenho de curto prazo, AMDON variou -0.74% na última hora, +1.35% nas últimas 24 horas e +8.57% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AMD (AMDON)

No.1823

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 63.08K
$ 63.08K$ 63.08K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

8.10K
8.10K 8.10K

8,095.81244785
8,095.81244785 8,095.81244785

ETH

A capitalização de mercado atual de AMD é $ 2.05M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.08K. A oferta em circulação de AMDON é 8.10K, com um fornecimento total de 8095.81244785. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.05M.

Histórico de preços de AMD (AMDON) em USD

Acompanhe as variações de preço de AMD para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +3.3775+1.35%
30 dias$ +92.99+57.91%
60 dias$ +153.56+153.56%
90 dias$ +153.56+153.56%
Variação de preço de AMD hoje

Hoje, AMDON registrou uma variação de $ +3.3775 (+1.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de AMD

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +92.99 (+57.91%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de AMD

Expandindo a visualização para 60 dias, AMDON teve uma variação de $ +153.56 (+153.56%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de AMD

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +153.56 (+153.56%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de AMD (AMDON)!

Confira agora a página de histórico de preço do AMD.

O que é AMD (AMDON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

AMD está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em AMD de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AMDON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre AMD em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de AMD tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do AMD (em USD)

Quanto valerá AMD (AMDON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AMD (AMDON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AMD.

Confira a previsão de preço de AMD agora!

Tokenomics de AMD (AMDON)

Compreender a tokenomics de AMD (AMDON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AMDON agora!

Como comprar AMD (AMDON)

Quer saber como comprar AMD? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar AMD facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AMDON para moedas locais

Recurso AMD

Para uma compreensão mais aprofundada de AMD, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do AMD
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre AMD

Quanto vale hoje o AMD (AMDON)?
O preço ao vivo de AMDON em USD é 253.56 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AMDON para USD?
O preço atual de AMDON para USD é $ 253.56. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de AMD?
A capitalização de mercado de AMDON é $ 2.05M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AMDON?
O fornecimento circulante de AMDON é de 8.10K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AMDON?
AMDON atingiu um preço máximo histórico de 255.41095867993144 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AMDON?
AMDON atingiu um preço minímo histórico de 149.93556428664579 USD.
Qual é o volume de negociação de AMDON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AMDON é $ 63.08K USD.
AMDON vai subir ainda este ano?
AMDON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AMDON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:05:33 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o AMD (AMDON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

