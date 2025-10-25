O que é AdEx (ADX)

AdEx está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em AdEx de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de ADX para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre AdEx em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de AdEx tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do AdEx (em USD)

Quanto valerá AdEx (ADX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AdEx (ADX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AdEx.

Confira a previsão de preço de AdEx agora!

Tokenomics de AdEx (ADX)

Compreender a tokenomics de AdEx (ADX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ADX agora!

Como comprar AdEx (ADX)

Quer saber como comprar AdEx? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar AdEx facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ADX para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso AdEx

Para uma compreensão mais aprofundada de AdEx, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre AdEx Quanto vale hoje o AdEx (ADX)? O preço ao vivo de ADX em USD é 0.095 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ADX para USD? $ 0.095 . Confira o O preço atual de ADX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de AdEx? A capitalização de mercado de ADX é $ 14.05M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ADX? O fornecimento circulante de ADX é de 147.90M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ADX? ADX atingiu um preço máximo histórico de 3.708280086517334 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ADX? ADX atingiu um preço minímo histórico de 0.034879632974 USD . Qual é o volume de negociação de ADX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ADX é $ 1.60K USD . ADX vai subir ainda este ano? ADX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ADX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o AdEx (ADX)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

