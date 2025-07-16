O que é Shiba Inu (SHIB)? Uma Introdução aos Ativos Digitais

O que é Shiba Inu (SHIB)? Compreendendo os Fundamentos Shiba Inu (SHIB) é uma criptomoeda baseada em blockchain que alimenta o ecossistema Shiba Inu, uma plataforma descentralizada focada em inovação O que é Shiba Inu (SHIB)? Compreendendo os Fundamentos Shiba Inu (SHIB) é uma criptomoeda baseada em blockchain que alimenta o ecossistema Shiba Inu, uma plataforma descentralizada focada em inovação
16 de julho de 2025MEXC
O que é Shiba Inu (SHIB)? Compreendendo os Fundamentos

Shiba Inu (SHIB) é uma criptomoeda baseada em blockchain que alimenta o ecossistema Shiba Inu, uma plataforma descentralizada focada em inovação impulsionada pela comunidade e cultura de memes. Lançado em agosto de 2020, o token SHIB foi desenvolvido para atender à crescente demanda por ativos digitais acessíveis e centrados na comunidade no setor de criptomoedas. Com o padrão de token ERC-20 baseado em Ethereum, o token Shiba Inu permite que os usuários participem de atividades de finanças descentralizadas (DeFi), incluindo negociação, staking e criação de NFTs, garantindo baixos custos de transação e ampla acessibilidade. A marca divertida e a abordagem de base do projeto ajudaram-no a cultivar uma grande e apaixonada comunidade, posicionando o SHIB como uma moeda meme líder com utilidade no mundo real e um ecossistema em rápida expansão.

A Equipa e História de Desenvolvimento do Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu foi fundado em 2020 por um desenvolvedor anônimo conhecido como "Ryoshi". O histórico do fundador permanece intencionalmente não divulgado, refletindo a ética do projeto de descentralização e propriedade comunitária. A visão por trás do token SHIB era criar um experimento em construção comunitária descentralizada espontânea, aproveitando a tecnologia blockchain para capacitar os usuários e fomentar um ecossistema vibrante e autossustentável.

Desde sua criação, o token Shiba Inu alcançou vários marcos significativos. Notavelmente, o projeto bloqueou 50% de seu fornecimento inicial de tokens SHIB no Uniswap para garantir liquidez e enviou os 50% restantes ao co-fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, que posteriormente doou uma parte substancial ao Fundo de Ajuda Cripto da Índia contra a Covid. O lançamento do ShibaSwap, a exchange descentralizada do ecossistema, marcou um passo importante, permitindo que os usuários negociassem, fizessem staking e queimassem tokens SHIB. A introdução do Shibarium, uma solução de escalabilidade Layer 2 do Ethereum, e sua integração com a MEXC em 2025 expandiram ainda mais as capacidades e alcance do projeto, consolidando a posição do Shiba Inu como um jogador proeminente nos espaços DeFi e de moedas meme.

Produtos e Funcionalidades Principais do Ecossistema Shiba Inu

O ecossistema Shiba Inu consiste em vários produtos interconectados projetados para fornecer uma gama abrangente de serviços descentralizados para sua comunidade global:

ShibaSwap (Plataforma/Aplicação Principal):
O ShibaSwap é a principal exchange descentralizada (DEX) dentro do ecossistema Shiba Inu, permitindo que os usuários negociem tokens ERC-20 suportados, façam staking de SHIB em pools de liquidez de alto rendimento, queimem tokens voluntariamente e mintem NFTs SHIBOSHIS. Esta plataforma oferece aos usuários a capacidade de ganhar recompensas e participar da governança, tornando-a uma solução líder nos segmentos de moedas meme e DeFi.

Shibarium (Funcionalidade/Serviço Secundário):
O Shibarium é uma solução de escalabilidade Layer 2 do Ethereum projetada para melhorar a velocidade das transações e reduzir os custos para os usuários do token SHIB. Sua integração com a MEXC em 2025 aumentou a adoção e a liquidez, proporcionando uma experiência perfeita para negociação e transações dentro do ecossistema Shiba Inu.

Componentes Adicionais do Ecossistema:
O ecossistema também inclui tokens como BONE e LEASH, cada um desempenhando papéis únicos em governança e utilidade ao lado do token SHIB, bem como parcerias com plataformas como DegenSafe.Fun para melhorar a segurança e combater fraudes no espaço das moedas meme.

Esses componentes trabalham juntos para criar um ambiente abrangente onde o SHIB serve como o token de utilidade que alimenta todas as interações, promovendo um ecossistema autossuficiente e em crescimento.

Problemas que o Shiba Inu (SHIB) Pretende Resolver

O setor de criptomoedas enfrenta vários desafios críticos que o Shiba Inu pretende abordar:

Falta de Projetos Impulsionados pela Comunidade:
Muitos ativos digitais são controlados por equipes centralizadas, limitando o envolvimento e a inovação da comunidade. A abordagem descentralizada do token SHIB capacita sua comunidade a impulsionar o desenvolvimento e a governança.

Altos Custos de Transação e Problemas de Escalabilidade:
A congestão da rede Ethereum e as altas taxas dificultaram a adoção de DeFi e moedas meme. O Shibarium, como uma solução Layer 2, aborda esses problemas oferecendo transações mais rápidas e baratas para os detentores de tokens SHIB.

Segurança e Prevenção de Fraudes:
A prevalência de golpes de "rug-pull" e projetos inseguros mina a confiança no setor de moedas meme. A parceria do Shiba Inu com o DegenSafe.Fun e seu desenvolvimento transparente e de código aberto ajudam a mitigar esses riscos para os usuários do token SHIB.

Aproveitando a tecnologia blockchain e uma comunidade robusta, o Shiba Inu fornece uma plataforma segura, eficiente e inclusiva para os usuários interagirem com ativos digitais e serviços DeFi.

Explicação da Tokenomia do Shiba Inu (SHIB)

Suprimento Total e Estrutura de Distribuição

  • Suprimento total inicial: 1 quatrilhão de tokens SHIB (1.000.000.000.000.000) lançados em agosto de 2020.
  • Suprimento total atual (até julho de 2025): Aproximadamente 589,25 trilhões de tokens SHIB.
  • Suprimento circulante atual: Cerca de 589,33 trilhões de tokens SHIB.
  • Porcentagem do suprimento inicial remanescente: Aproximadamente 58,95%.
  • Tokens queimados: Cerca de 410,75 trilhões de tokens SHIB (cerca de 41% do fornecimento original), incluindo uma queima notável feita por Vitalik Buterin.

A vasta maioria dos tokens SHIB está em circulação, com o suprimento restante tendo sido queimado e assim permanentemente removido do ecossistema. Não há detalhes sobre a distribuição individual ou institucional nas fontes fornecidas, mas o token Shiba Inu é amplamente distribuído entre detentores de varejo devido ao seu status de moeda meme e grande fornecimento inicial.

Tabela Resumo

MétricaValor
Suprimento total inicial1 quatrilhão de tokens SHIB
Suprimento total atual589,25 trilhões de tokens SHIB
Suprimento circulante589,33 trilhões de tokens SHIB
Tokens queimados410,75 trilhões de tokens SHIB
% do suprimento inicial remanescente58,95%

Utilidade do Token e Casos de Uso

Dentro do ecossistema Shiba Inu, o SHIB serve a múltiplas funções:

  • Meio de troca: Usado para negociação e pagamentos dentro do ecossistema.
  • Staking e recompensas: Os usuários podem fazer staking de tokens SHIB no ShibaSwap para ganhar recompensas e participar de pools de liquidez.
  • Governança: Os detentores de tokens SHIB podem participar de propostas comunitárias e decisões do ecossistema, particularmente através de tokens relacionados como o BONE.

Cronograma de Circulação e Desbloqueio

O suprimento de tokens Shiba Inu está majoritariamente em circulação, sem cronograma de vesting ou desbloqueio para alocações de equipe ou consultores, já que o projeto foi concebido para ser impulsionado pela comunidade desde o início. O suprimento restante está sujeito a queimas voluntárias e incentivos do ecossistema.

Mecanismos de Governança e Staking

O Shiba Inu implementa um modelo de governança descentralizado, permitindo que os detentores de tokens SHIB proponham e votem em mudanças no ecossistema. Fazer staking de tokens SHIB no ShibaSwap oferece aos usuários recompensas e privilégios adicionais, apoiando a sustentabilidade e o crescimento de longo prazo da rede.

Conclusão

Shiba Inu (SHIB) surge como uma solução inovadora no setor de criptomoedas, abordando desafios-chave por meio de sua abordagem impulsionada pela comunidade, robusto ecossistema DeFi e tecnologia escalável. Com sua crescente base de usuários e conjunto de produtos em expansão, o token SHIB demonstra um potencial significativo para transformar como os usuários interagem com ativos digitais e finanças descentralizadas. Pronto para começar a negociar Shiba Inu (SHIB)? Descubra como maximizar o potencial do seu SHIB hoje!

