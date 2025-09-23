O que é a Lombard? A revolução do DeFi em Bitcoin que atingiu 1 bilhão em TVL em 92 dias









1) LBTC bateu recorde: alcançou $1 bilhão em TVL em apenas 92 dias, tornando-se o token gerador de rendimento que mais cresceu na história cripto, enquanto trouxe mais de $2 bilhões em liquidez para 12 blockchains.

2) Aliança de segurança robusta: apoiada por uma coalizão de 14 instituições líderes em ativos digitais, incluindo OKX, Galaxy e DCG, para proteger os ativos dos usuários.

3) Ecossistema de produtos completo: construiu uma suíte completa que inclui Cofres DeFi, um Marketplace DeFi e ferramentas de desenvolvimento SDK para atender às diversas necessidades dos usuários.

4) Ampla integração no DeFi: já está integrada em mais de 80 grandes protocolos DeFi, incluindo projetos de primeira linha como Aave, Morpho e Curve.

5) Apoio de investimentos de peso: levantou 16 milhões de dólares em financiamento liderado pela Polychain Capital, com participação de BabylonChain, Franklin Templeton e OKX Ventures.









Lombard é uma plataforma focada em construir um mercado de capitais de BTC on-chain, com o objetivo de liberar todo o potencial do Bitcoin como um ativo digital central. Fundada em 2024, a Lombard introduziu o LBTC, um token de staking líquido para Bitcoin, inaugurando um novo modelo que integra profundamente o BTC ao DeFi. Isso permite que o Bitcoin participe de uma ampla gama de atividades financeiras on-chain, gerando rendimento sem abrir mão da liquidez.





A equipe fundadora da Lombard é formada por especialistas em DeFi vindos da Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase e Maple, todos com ampla experiência em fundar, escalar e operar empresas no espaço DeFi.





Em julho de 2024, a Lombard concluiu uma rodada seed de 16 milhões de dólares liderada pela Polychain Capital. Outros investidores incluíram BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures e Robot Ventures.









O BTC, pioneiro das criptomoedas, existe há 16 anos. Ele impulsionou o desenvolvimento de toda a indústria blockchain, dando origem a inovações como DeFi, stablecoins e tokenização. No entanto, a realidade é que grande parte dos $2 trilhões em Bitcoin permanece armazenada em carteiras frias, em grande medida ausente da própria revolução on-chain que ajudou a criar. A proposta da Lombard é mudar isso, permitindo que o Bitcoin participe ativamente de atividades econômicas on-chain e desbloqueie ainda mais valor.













LBTC é o principal produto lançado pela Lombard, um token de BTC em staking líquido. Os usuários podem fazer staking de seus BTC na plataforma Lombard e receber em troca uma quantidade equivalente de LBTC. O processo é semelhante a depositar ouro em um banco e receber um certificado de depósito que pode circular livremente.





O que torna LBTC única:

Preservação de valor : 1 LBTC sempre corresponde ao valor de 1 BTC.

Geração de rendimento : Manter LBTC permite que os usuários recebam recompensas nativas de staking.

Liquidez : O LBTC pode ser utilizado livremente em uma ampla gama de protocolos DeFi.

Segurança: Apoiado por uma Aliança de Segurança formada por 14 instituições líderes em ativos digitais.













O LBTC quebrou diversos recordes na história das criptomoedas:

Alcançou $1 bilhão em valor total bloqueado (TVL) em apenas 92 dias, tornando-se o token gerador de rendimento de crescimento mais rápido até hoje.

Trouxe mais de $2 bilhões em nova liquidez para 12 blockchains.

mais de 80% do LBTC já está implantado ativamente em vários protocolos DeFi.

Atraiu a participação de mais de 260 mil usuários ao redor do mundo.

Esses marcos evidenciam a forte demanda de mercado por BTC on-chain.









BARD é o token nativo do protocolo Lombard, projetado para atuar como mecanismo de coordenação econômica do mercado de capitais de BTC on-chain. Ele impulsiona o crescimento, sustenta a governança do protocolo e oferece acesso aos produtos.





Oferta total: 1 bilhão

Oferta inicial em circulação no TGE: 225 milhões

Liberação total: 4 anos









Categoria Porcentual Tokens Cronograma de Liberação Ecossistema (35%) Temporada 1 do airdrop de BARD 4% 40 milhões Distribuído em duas fases: no TGE e seis meses depois Temporada 2 do airdrop de BARD 1.5% 15 milhões Totalmente liberado no final da Temporada 2 Venda comunitária 1.5% 15 milhões Totalmente liberado no TGE Kaito Yappers 0.16% 1.6 milhões Distribuído ao longo de duas temporadas Ativação do ecossistema 9.34% 93.4 milhões Totalmente liberado no TGE Desenvolvimento do ecossistema 18.5% 185 milhões Liberação linear ao longo de 24 meses Fundação LBF (20%) Desbloqueio inicial 4.25% 42.5 milhões Totalmente liberado no TGE Desbloqueios subsequentes 15.75% 157.5 milhões Liberação linear ao longo de 3 anos Investidores Iniciais (20%) —— 20% 200 milhões Bloqueio de 12 meses após o TGE, seguido de liberação linear em 36 meses Principais contribuidores (25%) —— 25% 250 milhões Bloqueio de 12 meses após o TGE, seguido de liberação linear em 36 meses













Categoria Papel Principal Detalhes Governança Tomada de decisão do protocolo Base da governança do Lombard, concedendo poder de decisão à comunidade. Os detentores podem participar de votações-chave sobre conjuntos de validadores, estruturas de taxas e roteiros de produtos. Subsídios para o desenvolvimento do ecossistema são distribuídos pela Fundação LBF. Segurança Proteção de transferências cross-chain Os detentores podem fazer staking de BARD para proteger transferências cross-chain de LBTC. Construído sobre Chainlink CCIP e a infraestrutura da Symbiotic. Cria uma camada de segurança descentralizada que cresce conforme a adoção do protocolo. Crescimento do ecossistema Impulsionar efeitos de rede Financiamento de subsídios para ecossistema, parcerias e P&D fornecidos pela Fundação LBF. Acelera a adoção do protocolo e amplia seu alcance. Reforça o papel do BTC como centro das finanças on-chain. Utilidade do protocolo Acesso e privilégios em produtos Oferece acesso prioritário, condições preferenciais e recursos aprimorados. Expande sua utilidade ao longo do tempo por meio de inovações guiadas pela governança. Garante que o BARD permaneça central em todas as camadas da infraestrutura Lombard.









A Lombard não se limita apenas ao LBTC. Ela construiu um conjunto completo de produtos projetados para atender às diversas necessidades dos usuários:









Os Cofres DeFi são soluções automatizadas de gestão de rendimento que alocam estrategicamente LBTC em diferentes protocolos DeFi para gerar retornos maiores. Eles criam uma ponte entre Bitcoin e DeFi ao oferecer uma experiência de usuário simples, permitindo rendimento otimizado sem necessidade de gestão manual de posições.





Os Cofres DeFi suportam LBTC, wBTC e cbBTC, oferecendo aos usuários acesso a uma ampla gama de estratégias DeFi em protocolos como Aave, Pendle e Uniswap. O valor total bloqueado (TVL) nos Cofres DeFi já ultrapassou 600 milhões de dólares.













A Lombard criou um marketplace DeFi completo, onde os usuários podem explorar uma ampla variedade de oportunidades de empréstimos e negociações de BTC. Atualmente, a plataforma suporta 12 grandes blockchains, incluindo Ethereum, Arbitrum, Base e BNB Chain. Dentro do marketplace DeFi, os usuários podem:

Descobrir cofres de alta qualidade e estratégias on-chain

Filtrar oportunidades por blockchain, ativo, protocolo ou nível de risco

Implementar estratégias de forma imediata, sem precisar sair da plataforma









Lombard SDK V3 é um kit de ferramentas oficial desenvolvido para programadores, que reduz significativamente as barreiras técnicas para a integração com o Bitcoin e acelera o crescimento do ecossistema. Principais recursos do Lombard SDK incluem:

Depositar BTC e emitir LBTC

Depositar em DeFi: alocar automaticamente os ativos em cofres ou protocolos integrados

Acompanhar saldos de LBTC, posições em cofres e recompensas

Resgatar recompensas em BTC e incentivos do ecossistema

Sacar BTC a qualquer momento









Por meio do protocolo de staking de Bitcoin da Babylon , holders de BTC podem delegar seus ativos para ajudar a proteger redes e receber recompensas de staking. Isso pode ser feito de duas formas: Fazendo staking diretamente com provedores de finalização (FPs) via Babylon ou fazendo staking através da Lombard.













Uma das inovações mais marcantes da Lombard é o modelo de Aliança de Segurança. Essa aliança é composta por 14 das principais instituições de ativos digitais, incluindo grandes nomes da indústria como OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment e P2P. As principais vantagens da Aliança de Segurança são:

Descentralização de risco: Elimina pontos únicos de falha

Operação profissional: Cada membro é especialista em sua área

Incentivos alinhados: Todos compartilham a responsabilidade pela segurança do sistema

Transparência on-chain: Todas as operações podem ser verificadas on-chain









Além da Aliança de Segurança, a Lombard adota uma estrutura de segurança abrangente e em várias camadas:

Contratos inteligentes auditados por múltiplas empresas de auditoria de primeira linha

Protocolos rígidos de AML (Prevenção à lavagem de dinheiro) e monitoramento de riscos

Rastreabilidade total das transações, garantindo transparência ao usuário

Tecnologia avançada de gerenciamento de chaves (CubeSigner) para custódia segura de ativos













O sucesso da Lombard é sustentado pela força de seu ecossistema mais amplo. Até agora, mais de 80 protocolos DeFi líderes integraram o LBTC, incluindo:

Protocolos de empréstimo: Aave, Morpho, Maple, entre outros

Plataformas de negociação: Pendle, Curve e mais

Plataformas de restaking: EigenLayer, Etherfi etc.

Grandes exchanges: OKX, Bybit, MEXC, entre outras

Essa ampla integração oferece aos detentores de LBTC uma grande variedade de casos de uso, permitindo alocar ativos de forma flexível de acordo com sua tolerância a risco e objetivos de rendimento.













Para os usuários do dia a dia, a Lombard oferece uma forma segura e direta de ativar BTC ocioso, desbloqueando rendimento adicional enquanto preserva o valor subjacente de seus ativos.





Para desenvolvedores e protocolos, a Lombard fornece um acesso rápido e contínuo à liquidez de Bitcoin. Fazer parceria com a Lombard se tornou um dos caminhos mais eficientes para blockchains e protocolos acessarem capital nativo em Bitcoin.





Para a indústria em geral, o que a Lombard está construindo é verdadeiramente digno de marco. Não é apenas infraestrutura. É uma engrenagem de liquidez, um motor de distribuição e uma camada de acesso que, em conjunto, impulsionam a próxima fase de crescimento da indústria.





O papel do BTC como ouro digital e reserva de valor já é amplamente aceito, mas a Lombard acredita que pode ir além. Ao trazer o BTC para o ambiente on-chain, a Lombard está inaugurando uma nova era em que o Bitcoin desempenha um papel ativo na formação da economia on-chain.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.




