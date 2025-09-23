O que é a Lombard? A revolução do DeFi em Bitcoin que atingiu 1 bilhão em TVL em 92 dias

Resumo rápido 1) LBTC bateu recorde: alcançou $1 bilhão em TVL em apenas 92 dias, tornando-se o token gerador de rendimento que mais cresceu na história cripto, enquanto trouxe mais de $2 bilhões em lResumo rápido 1) LBTC bateu recorde: alcançou $1 bilhão em TVL em apenas 92 dias, tornando-se o token gerador de rendimento que mais cresceu na história cripto, enquanto trouxe mais de $2 bilhões em l
1) LBTC bateu recorde: alcançou $1 bilhão em TVL em apenas 92 dias, tornando-se o token gerador de rendimento que mais cresceu na história cripto, enquanto trouxe mais de $2 bilhões em liquidez para 12 blockchains.
2) Aliança de segurança robusta: apoiada por uma coalizão de 14 instituições líderes em ativos digitais, incluindo OKX, Galaxy e DCG, para proteger os ativos dos usuários.
3) Ecossistema de produtos completo: construiu uma suíte completa que inclui Cofres DeFi, um Marketplace DeFi e ferramentas de desenvolvimento SDK para atender às diversas necessidades dos usuários.
4) Ampla integração no DeFi: já está integrada em mais de 80 grandes protocolos DeFi, incluindo projetos de primeira linha como Aave, Morpho e Curve.
5) Apoio de investimentos de peso: levantou 16 milhões de dólares em financiamento liderado pela Polychain Capital, com participação de BabylonChain, Franklin Templeton e OKX Ventures.

1. O que é Lombard?


A Lombard é uma plataforma focada em construir um mercado de capitais de BTC on-chain, com o objetivo de liberar todo o potencial do Bitcoin como um ativo digital central. Fundada em 2024, a Lombard introduziu o LBTC, um token de staking líquido para Bitcoin, inaugurando um novo modelo que integra profundamente o BTC ao DeFi. Isso permite que o Bitcoin participe de uma ampla gama de atividades financeiras on-chain, gerando rendimento sem abrir mão da liquidez.

A equipe fundadora da Lombard é formada por especialistas em DeFi vindos da Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase e Maple, todos com ampla experiência em fundar, escalar e operar empresas no espaço DeFi.

Em julho de 2024, a Lombard concluiu uma rodada seed de 16 milhões de dólares liderada pela Polychain Capital. Outros investidores incluíram BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures e Robot Ventures.

2. Por que a Lombard é necessária


O BTC, pioneiro das criptomoedas, existe há 16 anos. Ele impulsionou o desenvolvimento de toda a indústria blockchain, dando origem a inovações como DeFi, stablecoins e tokenização. No entanto, a realidade é que grande parte dos $2 trilhões em Bitcoin permanece armazenada em carteiras frias, em grande medida ausente da própria revolução on-chain que ajudou a criar. A proposta da Lombard é mudar isso, permitindo que o Bitcoin participe ativamente de atividades econômicas on-chain e desbloqueie ainda mais valor.

3. LBTC: Desbloqueando novo valor para o Bitcoin


3.1 O que é LBTC?


LBTC é o principal produto lançado pela Lombard, um token de BTC em staking líquido. Os usuários podem fazer staking de seus BTC na plataforma Lombard e receber em troca uma quantidade equivalente de LBTC. O processo é semelhante a depositar ouro em um banco e receber um certificado de depósito que pode circular livremente.

O que torna LBTC única:
  • Preservação de valor: 1 LBTC sempre corresponde ao valor de 1 BTC.
  • Geração de rendimento: Manter LBTC permite que os usuários recebam recompensas nativas de staking.
  • Liquidez: O LBTC pode ser utilizado livremente em uma ampla gama de protocolos DeFi.
  • Segurança: Apoiado por uma Aliança de Segurança formada por 14 instituições líderes em ativos digitais.


3.2 As conquistas notáveis do LBTC


O LBTC quebrou diversos recordes na história das criptomoedas:
  • Alcançou $1 bilhão em valor total bloqueado (TVL) em apenas 92 dias, tornando-se o token gerador de rendimento de crescimento mais rápido até hoje.
  • Trouxe mais de $2 bilhões em nova liquidez para 12 blockchains.
  • mais de 80% do LBTC já está implantado ativamente em vários protocolos DeFi.
  • Atraiu a participação de mais de 260 mil usuários ao redor do mundo.
Esses marcos evidenciam a forte demanda de mercado por BTC on-chain.

4. Tokenomics do BARD: o token nativo da Lombard


BARD é o token nativo do protocolo Lombard, projetado para atuar como mecanismo de coordenação econômica do mercado de capitais de BTC on-chain. Ele impulsiona o crescimento, sustenta a governança do protocolo e oferece acesso aos produtos.

  • Oferta total: 1 bilhão
  • Oferta inicial em circulação no TGE: 225 milhões
  • Liberação total: 4 anos

4.1 Alocação e cronograma de liberação do token BARD


Categoria
Porcentual
Tokens
Cronograma de Liberação
Ecossistema (35%)
Temporada 1 do airdrop de BARD
4%
40 milhões
Distribuído em duas fases: no TGE e seis meses depois
Temporada 2 do airdrop de BARD
1.5%
15 milhões
Totalmente liberado no final da Temporada 2
Venda comunitária
1.5%
15 milhões
Totalmente liberado no TGE
Kaito Yappers
0.16%
1.6 milhões
Distribuído ao longo de duas temporadas
Ativação do ecossistema
9.34%
93.4 milhões
Totalmente liberado no TGE
Desenvolvimento do ecossistema
18.5%
185 milhões
Liberação linear ao longo de 24 meses
Fundação LBF (20%)
Desbloqueio inicial
4.25%
42.5 milhões
Totalmente liberado no TGE
Desbloqueios subsequentes
15.75%
157.5 milhões
Liberação linear ao longo de 3 anos
Investidores Iniciais (20%)
——
20%
200 milhões
Bloqueio de 12 meses após o TGE, seguido de liberação linear em 36 meses
Principais contribuidores (25%)
——
25%
250 milhões
Bloqueio de 12 meses após o TGE, seguido de liberação linear em 36 meses


4.2 Principais recursos do Token BARD


Categoria
Papel Principal
Detalhes
Governança
Tomada de decisão do protocolo
Base da governança do Lombard, concedendo poder de decisão à comunidade. Os detentores podem participar de votações-chave sobre conjuntos de validadores, estruturas de taxas e roteiros de produtos. Subsídios para o desenvolvimento do ecossistema são distribuídos pela Fundação LBF.
Segurança
Proteção de transferências cross-chain
Os detentores podem fazer staking de BARD para proteger transferências cross-chain de LBTC. Construído sobre Chainlink CCIP e a infraestrutura da Symbiotic. Cria uma camada de segurança descentralizada que cresce conforme a adoção do protocolo.
Crescimento do ecossistema
Impulsionar efeitos de rede
Financiamento de subsídios para ecossistema, parcerias e P&D fornecidos pela Fundação LBF. Acelera a adoção do protocolo e amplia seu alcance. Reforça o papel do BTC como centro das finanças on-chain.
Utilidade do protocolo
Acesso e privilégios em produtos
Oferece acesso prioritário, condições preferenciais e recursos aprimorados. Expande sua utilidade ao longo do tempo por meio de inovações guiadas pela governança. Garante que o BARD permaneça central em todas as camadas da infraestrutura Lombard.

4.3 Como comprar BARD


Atualmente, usuários de varejo podem adquirir tokens BARD por diversos canais, incluindo diretamente na MEXC, onde estão disponíveis negociações tanto em Spot quanto em Futuros.

A MEXC também lançou os eventos Festa dos Giros de BARD e Airdrop+, nos quais os participantes podem concluir tarefas para ganhar recompensas correspondentes.

5. Ecossistema de produtos da Lombard


A Lombard não se limita apenas ao LBTC. Ela construiu um conjunto completo de produtos projetados para atender às diversas necessidades dos usuários:

5.1 Cofres DeFi


Os Cofres DeFi são soluções automatizadas de gestão de rendimento que alocam estrategicamente LBTC em diferentes protocolos DeFi para gerar retornos maiores. Eles criam uma ponte entre Bitcoin e DeFi ao oferecer uma experiência de usuário simples, permitindo rendimento otimizado sem necessidade de gestão manual de posições.

Os Cofres DeFi suportam LBTC, wBTC e cbBTC, oferecendo aos usuários acesso a uma ampla gama de estratégias DeFi em protocolos como Aave, Pendle e Uniswap. O valor total bloqueado (TVL) nos Cofres DeFi já ultrapassou 600 milhões de dólares.


5.2 Marketplace DeFi


A Lombard criou um marketplace DeFi completo, onde os usuários podem explorar uma ampla variedade de oportunidades de empréstimos e negociações de BTC. Atualmente, a plataforma suporta 12 grandes blockchains, incluindo Ethereum, Arbitrum, Base e BNB Chain. Dentro do marketplace DeFi, os usuários podem:
  • Descobrir cofres de alta qualidade e estratégias on-chain
  • Filtrar oportunidades por blockchain, ativo, protocolo ou nível de risco
  • Implementar estratégias de forma imediata, sem precisar sair da plataforma

5.3 Lombard SDK


O Lombard SDK V3 é um kit de ferramentas oficial desenvolvido para programadores, que reduz significativamente as barreiras técnicas para a integração com o Bitcoin e acelera o crescimento do ecossistema. Principais recursos do Lombard SDK incluem:
  • Depositar BTC e emitir LBTC
  • Depositar em DeFi: alocar automaticamente os ativos em cofres ou protocolos integrados
  • Acompanhar saldos de LBTC, posições em cofres e recompensas
  • Resgatar recompensas em BTC e incentivos do ecossistema
  • Sacar BTC a qualquer momento

5.4 Staking de Bitcoin (Em parceria com Babylon)


Por meio do protocolo de staking de Bitcoin da Babylon, holders de BTC podem delegar seus ativos para ajudar a proteger redes e receber recompensas de staking. Isso pode ser feito de duas formas: Fazendo staking diretamente com provedores de finalização (FPs) via Babylon ou fazendo staking através da Lombard.

6. Estrutura de segurança da Lombard: Uma camada de confiança em nível institucional


6.1 Aliança de segurança da Lombard


Uma das inovações mais marcantes da Lombard é o modelo de Aliança de Segurança. Essa aliança é composta por 14 das principais instituições de ativos digitais, incluindo grandes nomes da indústria como OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment e P2P. As principais vantagens da Aliança de Segurança são:
  • Descentralização de risco: Elimina pontos únicos de falha
  • Operação profissional: Cada membro é especialista em sua área
  • Incentivos alinhados: Todos compartilham a responsabilidade pela segurança do sistema
  • Transparência on-chain: Todas as operações podem ser verificadas on-chain

6.2 Medidas de segurança em múltiplas camadas da Lombard


Além da Aliança de Segurança, a Lombard adota uma estrutura de segurança abrangente e em várias camadas:
  • Contratos inteligentes auditados por múltiplas empresas de auditoria de primeira linha
  • Protocolos rígidos de AML (Prevenção à lavagem de dinheiro) e monitoramento de riscos
  • Rastreabilidade total das transações, garantindo transparência ao usuário
  • Tecnologia avançada de gerenciamento de chaves (CubeSigner) para custódia segura de ativos


7. O ecossistema Lombard


O sucesso da Lombard é sustentado pela força de seu ecossistema mais amplo. Até agora, mais de 80 protocolos DeFi líderes integraram o LBTC, incluindo:
  • Protocolos de empréstimo: Aave, Morpho, Maple, entre outros
  • Plataformas de negociação: Pendle, Curve e mais
  • Plataformas de restaking: EigenLayer, Etherfi etc.
  • Grandes exchanges: OKX, Bybit, MEXC, entre outras
Essa ampla integração oferece aos detentores de LBTC uma grande variedade de casos de uso, permitindo alocar ativos de forma flexível de acordo com sua tolerância a risco e objetivos de rendimento.


8. Por que escolher a Lombard


Para os usuários do dia a dia, a Lombard oferece uma forma segura e direta de ativar BTC ocioso, desbloqueando rendimento adicional enquanto preserva o valor subjacente de seus ativos.

Para desenvolvedores e protocolos, a Lombard fornece um acesso rápido e contínuo à liquidez de Bitcoin. Fazer parceria com a Lombard se tornou um dos caminhos mais eficientes para blockchains e protocolos acessarem capital nativo em Bitcoin.

Para a indústria em geral, o que a Lombard está construindo é verdadeiramente digno de marco. Não é apenas infraestrutura. É uma engrenagem de liquidez, um motor de distribuição e uma camada de acesso que, em conjunto, impulsionam a próxima fase de crescimento da indústria.

O papel do BTC como ouro digital e reserva de valor já é amplamente aceito, mas a Lombard acredita que pode ir além. Ao trazer o BTC para o ambiente on-chain, a Lombard está inaugurando uma nova era em que o Bitcoin desempenha um papel ativo na formação da economia on-chain.

