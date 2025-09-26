







1) Kite AI é uma blockchain Layer-1 compatível com EVM construída especificamente para fornecer infraestrutura para Agentes de IA e a Internet Agêntica.

2) Kite AI levantou US$ 18 milhões em uma rodada Series A liderada pela PayPal Ventures e General Catalyst, com financiamento total chegando a US$ 33 milhões.

3) Kite AI oferece três capacidades centrais: verificação de identidade nativa para agentes, governança programável e pagamentos instantâneos.

4) A plataforma Kite AIR permite que usuários descubram, construam e negociem diversos Agentes de IA.

5) Kite AI usa um mecanismo de consenso Proof of AI (PoAI), com taxas de gas abaixo de US$ 0,000001.









Kite AI está construindo a camada fundamental para a Internet Agêntica: uma rede aberta e descentralizada onde agentes autônomos de IA podem operar em um ambiente interoperável e verificável. Ao incentivar tanto a oferta quanto o uso de serviços de agentes, Kite fornece trilhos unificados de identidade, pagamento e governança, permitindo que os agentes verifiquem identidade com segurança, realizem transações e colaborem sem intermediários. Usando um Modelo de Token Protocolo-para-Protocolo, Kite AI busca criar um ecossistema de IA verticalmente integrado que impulsione valor comercial real e assegure a sustentabilidade de longo prazo da rede.









Kite AI aborda três desafios principais:









Na internet tradicional, cada aplicativo tem seu próprio sistema de contas, exigindo que os usuários se registrem repetidamente em várias plataformas. Para Agentes de IA , isso é ainda mais complexo e ineficiente. Kite fornece um sistema de identidade baseado em criptografia que dá a cada modelo de IA, agente, conjunto de dados e serviço digital uma identidade única e verificável.





Principais recursos:

Portabilidade: Agentes podem usar a mesma identidade em vários aplicativos, como entrar em sites com uma conta Gmail.

Interoperabilidade: Agentes podem interagir com qualquer serviço sem precisar se registrar novamente.

Baseado em reputação: Agentes possuem seus próprios IDs e registros de reputação, que também podem compartilhar a reputação verificada do proprietário.









O sistema de governança programável da Kite permite que desenvolvedores definam permissões para agentes, incluindo limites de uso e de gastos. Por exemplo, um agente pode ser autorizado a gastar até US$ 500 por mês, apenas em plataformas específicas de e-commerce, com transações individuais limitadas a US$ 100. Isso garante que os agentes operem de forma autônoma dentro de limites seguros.









Sistemas de pagamento tradicionais são muito complexos e caros para micropagamentos entre máquinas. Kite fornece um sistema de liquidação instantânea baseado em stablecoins, otimizado para microtransações máquina-a-máquina. As taxas de gas ficam abaixo de US$ 0,000001 e o tempo médio de bloco é de apenas 1 segundo, suportando transações em larga escala entre agentes.









Kite possui uma arquitetura modular, permitindo que desenvolvedores combinem componentes. Da camada base até a camada de aplicação:





Camada base: infraestrutura compatível com EVM com extensões KiteVM e o mecanismo de consenso PoAI, otimizada para computações descentralizadas de IA.





Camada de plataforma: SDKs, APIs e ferramentas de escalabilidade para implantar aplicações de agentes, além do Model Context Protocol (MCP) para modelos de IA processarem contexto.





Camada de ecossistema: marketplace de agentes, biblioteca de módulos e conectores. Atualmente, Kite possui mais de 100 módulos, 17,8 milhões de passaportes de agentes, pico diário de 1,01 milhão de interações e mais de 1,7 bilhão de interações acumuladas.









Kite AIR é a aplicação central de todo o ecossistema e pode ser entendida como a App Store do mundo dos agentes. Usuários podem descobrir agentes com uma variedade de funções na plataforma, desde compras do dia a dia, entrega de comida e transporte até negociações financeiras complexas e análise de dados.





Para desenvolvedores, Kite AIR fornece uma cadeia completa de ferramentas de desenvolvimento. Do desenvolvimento de contratos inteligentes à construção de dApps, de aplicativos simples de contador a sistemas complexos de votação e emissores de tokens, a plataforma oferece tutoriais detalhados e código de exemplo. Desenvolvedores podem implantar contratos inteligentes usando ferramentas familiares como Remix ou Hardhat.









O desenvolvimento da Kite recebeu amplo reconhecimento dentro da indústria. Em setembro de 2024, a empresa concluiu uma rodada de financiamento Series A de US$ 18 milhões liderada conjuntamente pela PayPal Ventures e General Catalyst, elevando seu financiamento total para US$ 33 milhões. A equipe inclui membros de universidades de ponta como UC Berkeley, MIT e Harvard, bem como profissionais experientes de empresas renomadas como Uber, Databricks e Salesforce.





Em termos de colaboração técnica, a Kite estabeleceu parcerias estratégicas com vários projetos. A Pi Squared fornece infraestrutura de liquidação de alto desempenho para a Kite; a Vishwa implanta estratégias de liquidez de agentes na Kite; a Irys oferece suporte para a camada de dados; e a Masa fornece serviços de dados em tempo real para agentes sociais.









As aplicações da Kite são amplas. No setor de e-commerce, agentes podem autonomamente comparar preços, fazer pedidos e efetuar pagamentos. No espaço DeFi , agentes podem executar estratégias de negociação automatizadas. No setor de IoT, dispositivos podem trocar valor diretamente entre si. Na criação de conteúdo, conteúdos gerados por IA podem receber diretamente proteção de direitos autorais e distribuição de receita.





À medida que a tecnologia de IA evolui rapidamente, agentes desempenharão um papel cada vez mais importante na economia futura. Kite está construindo não apenas uma plataforma blockchain, mas a infraestrutura fundamental para a economia de agentes. Ao abordar os três desafios centrais de identidade, governança e pagamentos, a Kite cria um ambiente confiável onde Agentes de IA podem operar de forma autônoma e colaborar entre si.





A era da Internet Agêntica está se aproximando, e a Kite está lançando a infraestrutura mais crítica para essa nova era. De custos de transação quase zero a mecanismos de governança programáveis, de verificação de identidade criptográfica a pagamentos nativos em stablecoins, a Kite está transformando a visão futurista da economia de agentes em realidade.





